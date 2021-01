Jurassic World 3: Colin Trevorrow descrive “Dominion” come una celebrazione della saga

In occasione del debutto su Netflix della seconda stagione della serie tv d’animazione Jurassic World – Nuove avventure, il sito Entertainment Weekly ha intervistato il regista Colin Trevorrow sul sequel Jurassic World 3 aka Jurassic Word: Dominion.

[Dominion è] una celebrazione dell’intero franchise. Per me, [Dominion] è il culmine di una storia che è stata raccontata. Quando sei arrivato alla fine della trilogia di Jurassic Park, potrebbe non essere stato così chiaro quale fosse la storia completa di quei tre film perché erano un po’ più episodici nel modo in cui sono stati affrontati. Ma questa trilogia non è così. È molto una storia serializzata. Quello che era importante per me era che, quando guardi Dominion, ti senti davvero come se stessi imparando quanta storia ci fosse in quella prima serie di film e come tutto ciò che è accaduto in quei film in realtà sia utile per capire ciò che sta per accadere in questo. Se ai bambini che nascono oggi verranno presentati sei film di Jurassic Park – speri che i genitori comprino loro il cofanetto – speri che avranno la sensazione di guardare una lunga storia e ciò che questi nuovi film in un certo senso stanno cambiando della storia. Tutti i film di Jurassic sono stati fondamentalmente su persone che vanno su un’isola e lì ci sono dinosauri pericolosi che potrebbero benissimo danneggiarli. Mentre qui portiamo il franchise in un nuovo posto in cui si tratta di umani e dinosauri che condividono il pianeta come facciamo noi con gli animali, ci dà l’opportunità di creare più storie di personaggi con persone che conosci, ami e ti interessano.