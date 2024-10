Marvel compie 85 anni: video tributo e i 10 migliori film dell’MCU secondo Cineblog

Marvel compie 85 anni con il Marvel Cinematic Universe (MCU) che si appresta a concludere la sua “Fase 5” con Captain America: Brave New World (14 febbraio 2025), primo film Di Marvel Studios con il nuovo Captain America Sam Wilson di Anthony Mackie e Thunderbolts* (2 maggio 2025), il team di antieroi capitanato dalla Vedova Nera Yelena Belova di Florence Pugh.

Il 2025 vedrà anche l’aprirsi della “Fase 6” con il reboot The Fantastic Four: First Steps (25 luglio 2025) che riporta l’iconica famiglia di supereroi alle sue origini, con un’ambientazione anni sessanta ma di un universo alternativo e il nuovo Blade (7 novembre 2025), altro reboot che dovrebbe finalmente rilanciare il franchise del “Diurno” interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La “Fase 6” culminerà come la “Fase 3” con un epilogo in due parti: Avengers: Doomsday (1° maggio 2026) e Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027) con il ritorno dei fratelli Anthony e Joe Russo alla regia e, grazie alle meraviglie del Multiverso, ritroveremo Robert Downey Jr. ex Tony Stark/Iron Man redivivo, ma stavolta nei panni del nuovo antagonista principale Doctor Doom, iconico arcinemico dei Fantastici 4 creato da Stan Lee e Jack Kirby.

È una cosa al tempo stesso scoraggiante e divertente. Non è mai stato fatto prima ed è questo lo spirito con cui tutti stanno affrontando questa avventura. Gli altri registi di solito non prendono gli attori da un film che un altro regista ha diretto, o alcuni punti della trama che sono connessi con altri o altri luoghi che sono connessi tra loro, ma penso che tutti credano nel progetto e lo ritengano divertente. Principalmente perché abbiamo sempre detto che i film che stiamo facendo in un determinato momento vengono sempre prima. Tutta la storia della continuità, tutta questa roba è divertente e sarà molto importante se il pubblico lo vorrà. Se i fan vogliono cercare i riferimenti e tutti i collegamenti, lo possono fare tranquillamente. Ci sono alcuni riferimenti molto evidenti che spero anche il pubblico più generalista sarà capace di seguire. Ma… la ragione per cui tutti questi registi hanno deciso di partecipare è che i loro film devono funzionare anche come singoli film. Devono avere una visione nuova, ognuno con il suo tono, e il fatto che possano connettere tra loro i film è un bonus. [Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, sul creare un universo condiviso]

Il Marvel Cinematic Universe in TV e in streaming

L’MCU conta attualmente 34 film, che hanno superato complessivamente e abbondantemente i 31 miliardi di dollari d’incassi nel mondo, affermandosi come il franchise più redditizio nella storia del cinema.

Ai lungometraggi si sono aggiunte svariate serie tv in due blocchi: le produzioni “Marvel Television” guidate dall’ammiraglia Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-2020) con le sue 7 stagioni e 136 episodi. Di questa fase fanno parte Agent Carter, Inhumans, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, la miniserie crossover The Defenders, The Punisher e le serie collaterali “young adult” Runaways e Cloak & Dagger.

Nel settembre 2018, i Marvel Studios erano al lavoro su diverse serie limitate per il servizio di streaming Disney+ incentrate sui personaggi secondari dei film dell’MCU. Wandavision incentrata sulla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen apre le danze delle serie tv legate alle “Fase 4”. Seguono The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye, Moon Knight, Ms. Marvel, I Am Groot e She-Hulk: Attorney at Law.

Fanno seguito nuove serie tv per la “Fase 5” che includono oltre a nuove stagioni della fase precedente, nuove produzioni come Secret Invasion (2023), Echo (2024) e Agatha All Along (2024). Il 2024 vedrà il debutto di altre due serie tv d’animazione: Eyes of Wakanda che racconta la storia dei guerrieri di Wakanda che, nel corso della storia, hanno viaggiato per il mondo per recuperare pericolosi artefatti di vibranio, e Your Friendly Neighborhood Spider-Man che esplora la storia delle origini di Peter Parker e i suoi primi giorni come Spider-Man. La serie è ambientata in una linea temporale alternativa in cui Norman Osborn diventa il mentore di Parker al posto di Tony Stark. Il 2025 chiuderà la “Fase 5” dal punto di vista delle produzioni televisive con Daredevil: Born Again e Ironheart, quest’ultima serie vede protagonista la Riri Williams dei film di Black Panther, interpretata da Dominique Thorne.

Chiudiamo con uno sguardo la futuro e alle serie tv in arrivo per la “Fase 6” che includerà una terza stagione per al serie animata “What If…?”.

Annunciata una seconda serie tv, stavolta live-action, ancora senza titolo, ambientata a Wakanda e realizzata dal regista Ryan Coogler (Black Panther, Black Panther: Wakanda Forever). Si tratta di uno spin-off sulle origini del personaggio Okoye con Danai Gurira che riprenderà il ruolo del capo delle Dora Milaje.

che riprenderà il ruolo del capo delle Dora Milaje. Vision Quest che vedrà protagonista il Visione di Paul Bettany, dalla produttrice di “WandaVision” e “Agatha All Along”.

che vedrà protagonista il Visione di Paul Bettany, dalla produttrice di “WandaVision” e “Agatha All Along”. Wonder Man creata da Destin Daniel Cretton, regista del film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, come parte del banner “Marvel Spotlight”. La serie è incentrata sul personaggio di Simon Williams / Wonder Man che sarà interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, attore noto per il ruolo di Black Manta nei film DC di Aquaman. A bordo anche Ben Kingsley che riprende il ruolo dell’attore di teatro e finto Mandarino Trevor Slattery. Le riprese si sono concluse ad aprile 2024 per un debutto su Disney+ previsto nel 2025.

Marvel Zombies è una miniserie tv d’animazione basata sull’omonima serie Marvel Comics creata da Zeb Wells e prodotta da Marvel Studios Animation per Disney+. La serie composta da 4 episodi esplora una linea temporale alternativa nel Multiverso introdotta nell’episodio di What If…? “What If… Zombies?!”, in cui un gruppo di sopravvissuti deve combattere ex eroi e cattivi formato zombie. Wells è il capo sceneggiatore e Bryan Andrews dirige.

è una miniserie tv d’animazione basata sull’omonima serie Marvel Comics creata da Zeb Wells e prodotta da Marvel Studios Animation per Disney+. La serie composta da 4 episodi esplora una linea temporale alternativa nel Multiverso introdotta nell’episodio di What If…? “What If… Zombies?!”, in cui un gruppo di sopravvissuti deve combattere ex eroi e cattivi formato zombie. Wells è il capo sceneggiatore e Bryan Andrews dirige. Annunciata una serie tv ancora senza titolo incentrata su Nova, ambientata nello spazio e scritta da Sabir Prizada, già autore di “Moon Knight”. Il Nova dei fumetti ha tre incarnazioni, quella scelta da Marvel Studios è la prima, Richard Rider che debuttato nel 1976 creato da Marv Wolfman (testi) e John Buscema (disegni). Rider è uno studente universitario preso di mira dai bulli del college. Nel frattempo nella galassia a bordo di un’astronave, il Centurione Nova I, ovvero Rhomman Dey, ormai in fin di vita, medita vendetta contro Zorr il conquistatore, che ha distrutto il suo pianeta e tutti coloro che vi abitavano. Rhomman Dey intende recarsi sulla Terra, dove ha trovato rifugio Zorr, e cercare qualcuno a cui donare i propri poteri e che faccia propria la sua missione: la sua scelta cade su Richard, che si trasforma quindi nel supereroe chiamato Nova (un po’ come accadeva al Lanterna Verde cinematografico). In seguito Nova diviene un membro dei New Warriors e dopo l’Assedio si unisce ai Vendicatori Segreti di Steve Rogers.

La top 10 “MCU” di Cineblog

A seguire abbiamo stilato una top 10 con i nostri 10 film preferiti dell’MCU, apre le danze l’Iron Man con Robert Downey Jr. che sedici anni or sono ha dato il via ufficiale all’universo condiviso e si chiude con il recente Deadpool & Wolverine.

1. BLACK PANTHER (2018)

dopo il debutto in Captain America: Civil War ritroviamo il T’Challa del compianto Chadwick Boseman, l’attore è prematuramente scomparso nel 2020 all’età di 44 anni, alle prese con i suoi doveri di sovrano del Wakanda e della protezione del suo popolo e della sua più importante risorsa, il Vibranio. Il trono però è insidiato dal fratello Killmonger (Michael B. Jordan), che progetta di abbandonare le politiche isolazioniste del paese e di dare inizio a una rivoluzione globale, guidata proprio da un bellicoso Wakanda da lui plasmato a sua immagine e somiglianza. Black Panther è uno dei migliori film dell’MCU in assoluto, un trionfo esaltante a ogni livello, dalla sceneggiatura, alla regia, alla recitazione, alla scenografia, ai costumi, alla musica, agli effetti speciali. Ryan Coogler mostra la capacità di fare quel passo in più rispetto al genere “supereroi”, alzando l’asticella a livello di contenuti e rappresentazione di una cultura nella sua potenza evocativa. “Black Panther” è stato candidato a 7 premi Oscar, incluso miglior film, e ha vinto tre statuette: scenografia, costumi e colonna sonora.

2. IRON MAN (2008)

Il Tony Stark/Iron Man di Robert Downey Jr. debutta e il suo personaggio diventerà il più amato e riconoscibile del nascente Marvel Cinematic Universe (MCU). Da commerciante di armi e playboy, a supereroe e filantropo il passo sarà breve ma non indolore. Nel mezzo ci sarà il suo rapimento da parte di terroristi, l’inserimento nel suo petto di un salvifico elettromagnete, il tradimento del suo socio in affari Obadiah Stane, interpretato da Jeff Bridges, e il tentativo dell’esercito di mettere le mani sulla tecnologia dell’armatura. Il film di Jon Favreau riceve due candidature agli Oscar per gli effetti speciali e il montaggio sonoro, ma quell’anno vincono Il curioso caso di Benjamin Button (effetti speciali) e Il cavaliere oscuro (montaggio sonoro). Inoltre nel 2022 il film è stato selezionato dalla National Film Registry per essere conservato nella Biblioteca del Congresso.

3. THE AVENGERS (2012)

Prima incursione degli Avengers sul grande schermo in formato live-action. Il team del gruppo cinematografico, a differenza di quello cartaceo, comprende come fondatori Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), la Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Occhio di Falco (Jeremy Renner). Il Nick Fury di Samuel L. Jackson li riunisce per contrastare la minaccia di Loki (Tom Hiddleston) che invade New York con l’esercito alieno dei Chitauri. Il film riceve una candidatura al Premio Oscar per i migliori effetti speciali, ma quell’anno vince il Gravity di Alfonso Cuarón.

4. GUARDIANI DELLA GALASSIA (2014)

Il regista James Gunn porta sul grande schermo il gruppo di antieroi e disadattati della Marvel Comics creato da Arnold Drake (testi) e Gene Colan (disegni) nel 1969). Su schermo i quasi buoni e/o eroi per caso: Chris Pratt è Peter Quill / Star-Lord, Zoe Saldana è Gamora, Dave Bautista è Drax il Distruttore con Vin Diesel che presta la voce a Groot e Bradley Cooper doppia il letale procione geneticamente potenziato Rocket. I cattivi: Thanos (Josh Brolin), il kree Ronan l’accusatore (Lee Pace), Nebula (Karen Gillan), figlia adottiva di Thanos cresciuta con Gamora e Djimon Hounsou come Korathu, cacciatore di taglie Korathu alleato di Ronan. Nel mezzo: il Yondu Udonta di Michael Rooker leader dei Ravagers e Nova Prime Irani Rael (Glenn Close) e Rhomann Dey (John C. Reilly), rispettivamente leader e membro dei Nova Corps, la forza militare di Xandar. I cameo: Benicio del Toro è Taneleer Tivan alias il Collezionista, Stan Lee (uomo xandariano), Nathan Fillion presta la voce a un detenuto del carcere spaziale di massima sicurezza Kyln; Rob Zombie doppia un Ravager e Seth Green doppia, nella scena dopo i titoli di coda, Howard il papero, quello dei fumetti non del film live-action.

5. AVENGERS INFINITY WAR & ENDGAME (2018 – 2019)

La Saga dell’infinito culmina nell’epilogo in due parti “Infinity War” e “Endgame”. I fratelli Russo confezionano un kolossal che riunisce di tutto e di più, e che potremmo tranquillamente definire il “Signore degli anelli” del genere supereroistico. Thanos dopo la spettacolare battaglia di Wakanda ha completato la sua raccolta delle Gemme dell’infinito e con il suo schiocco di dita (noto come “Blip”) ha cancellato metà universo.

Gli Avengers con l’aiuto di un ritrovato Ant-Man che era rimasto bloccato nel Regno Quantico organizzano uan rapina temporale e riescono a darsi una seconda chance per salvare l’universo e battere Thanos in una delle battaglie più spettacolari mai viste sul grande schermo. Il costo della vittoria sarà l’eroica dipartita di Iron Man (Robert Downey Jr.) che si sacrificherà “per le necessità dei molti”, riportando al loro posto ciò che Thanos aveva cancellato. S

ul campo restano anche Loki (Tom Hiddleston) che trova la sua redenzione immolandosi contro Thanos; Gamora (Zoe Saldana) uccisa da Thanos per ottenere la Gemma della realtà, ma il personaggio tornerà in una versione del passato senza alcun ricordo della storia d’amore con Peter Quill; Natasha Romanoff aka Vedova Nera (Scarlett Johansson) si sacrifica per ottenere la gemma dell’anima da Thanos e salvare la vita dell’Occhio di falco di Jeremy Renner. In realtà “Endgame” non concludera la “Fase 3” o “Saga dell’infinito”, ma sarà invece Spider-Man: Far from Home a tirare le fila, con un Peter Parker (Tom Holland) orfano del suo mentore Tony Stark che finisce nelle mire di un genio del male di stampo hi-tech, il Quentin Beck / Mysterio del talentuoso Jake Gyllenhaal che incastrerà Spider-Man per il suo omicidio, rivelandone al contempo anche l’identità segreta.

6. ANT-MAN (2015)

Il film diretto da Peyton Reed e scritto da Edgar Wright & Joe Cornish con riscritture di Adam McKay & Paul Rudd che interpreta anche il protagonista Scott Lang. Ant-Man è una “commedia con rapina” e una storia di redenzione di un papà caduto in disgrazia che diventa suo malgrado un supereroe, grazie ad una tuta rimpicciolente e una formula che gli permette di comunicare con gli insetti. Nel cast anche Michael Douglas come Hank Pym, l’Ant-Man originale e la Evangeline Lilly di “Lost” nei panni di Hope van Dyne, figlia di Hank, interesse amoroso di Scott e futura supereroina “The Wasp”.

7. CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER (2014)

Un corposo plot di spionaggio con un antagonista d’eccezione per Captain America: The Winter Soldier, terza incursione sul grande schermo dello Steve Rogers di Chris Evans dopo l’esordio con Captain America – Il primo vendicatore e il crossover The Avengers. Nel film “Cap” fa squadra con Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Sam Wilson (Anthony Mackie) e Nick Fury (Samuel L. Jackson) per portare alla luce una cospirazione che ha portato membri dell’H.Y.D.R.A. ad occupare, a più livelli e in punti nevralgici di comando, lo S.H.I.E.L.D.. Nel frattempo “Cap” deve vedersela con un misterioso assassino, che scopriremo essere l’amico e compagno d’armi creduto morto Bucky Barnes (Sebastain Stan), che è stato riprogrammato e potenziato per diventare una sorta di Terminator noto come “Soldato d’Inverno”. Il film è stato candidato al Premio Oscar per i migliori effetti spaciali, ma quell’anno la cinquina di aspiranti al premio era davvero impressionante dal punto di vista tecnico e includeva anche Guardiani della galassia, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, X-Men – Giorni di un futuro passato e Interstellar che si è aggiudicato la statuetta.

8. DOCTOR STRANGE (2016)

Benedict Cumberbatch in Doctor Strange veste i panni di Stephen Strange, chirurgo tanto talentuoso quanto arrogante che si ritrova con le mani lesionate e una depressione che lo porterà fino a Katamandu, dove si troverà a studiare arti mistiche e a scoprire un mondo di magia, demoni, reliquie mistiche e dimensioni parallele popolate da terrificanti minacce per la Terra, rivelazioni che lo condurrano al suo destino di Stregone supremo. Il regista Scott Derrickson specializzato in horror, suoi The Exorcism of Emily Rose, Sinister, Liberaci dal male e il più recente Black Phone, maneggia con dovizia un plot ad alto tasso fantasy ben supportato da Cumberbatch. L’attore britannico alla stregua di Robert Downey Jr. e il suo Tony Stark, incarna alla perfezione il personaggio andando oltre la connotazione del supereroe, regalando alla caratterizzazione un surplus di humour e carisma. Da segnalare nel cast un cambio di genere per l’Antico interpretato da Tilda Swinton e un antagonista d’eccezione, l’acclamato attore danese Mads Mikkelsen noto per aver incarnato magistralmente Le Chiffre, il cattivo principale del film Casino Royale con il Bond di Daniel Craig e la versione televisiva di Hannibal Lecter nella serie tv “Hannibal”. Un plauso agli effetti speciali, candidati agl Oscar, tra i più belli visti nell’MCU, con viaggi astrali e dimensioni specchio che con i loro rompicapo visivi ci hanno ricordato alcuni momenti nella dimensione onirica dell’Inception di Nolan.

9. THOR: RAGNAROK (2017)

Dopo due capitoli non proprio entusiasmanti il Thor di Chris Hemsworth cambia pelle grazie alla visione del regista neozelandese Taika Waititi noto all’epoca per la spassosa commedia-horror Vita da vampiro – What We Do in the Shadows che ha generato una omonima serie tv e l’avventuroso Selvaggi in fuga con protagonisti Sam Neill e la rivelazione Julian Dennison. Waititi per Thor: Ragnarok adatta elementi tratti dal fumetto “Planet Hulk” e porta Mark Ruffalo e il Dio del tuono su un pianeta arena dove si combatte e scommette su gladiatori alieni. Il film è cromaticamente vivace alla stregua di “Guardiani della galassia” e conta su humour a vagonate e un cast strepitoso che include: Tom Hiddleston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Jeff Goldblum (Gran Maestro), Tessa Thompson (Valchiria), Karl Urban (Skurge) e Anthony Hopkins come Odino. Antagonista d’eccezione la terrificante e vedicativa Hela di Cate Blanchett che torna per sottomettere Asgard e tra una devatazione e l’altra distrugge in mille pezzi anche il sacro martello Mjolnir. Cameo per Zachary Levi (Fandral), Stan Lee appare nel ruolo del barbiere che taglia i capelli a Thor e Waititi interpreta in motion-capture Korg, il gladiatore Kronan che stringe amicizia con Thor.

10. DEADPOOL & WOLVERINE (2024)

L’esordio del Deadpool nell’MCU è una provocatoria, brutale e sboccata follia di stampo multiversale. Deadpool & Wolverine, un film vietato ai minori da 1 miliardo e 333 milioni di dollari d’incasso nel mondo, arriva a scalzare il Joker di Todd Phillips come film vietato ai minori di 17 anni con il maggior incasso di tutti i tempi. La trama vede il Wade Wilson di Ryan Reynolds reclutare un recalcitrante Logan / Wolverine, la peggior versione del personaggio dell’intero Multiverso, per combattere una minaccia che proviene dalla TVA e che rischia di cancellare ogni persona cara a Wilson. Il film diretto da Shawn Levy (The Adam Project) è orgogliosamente autoreferenziale, e l’idea di riunire tutti gli attori ex-supereroi o aspiranti superereroi, vedi il il Gambit di Channing Tatum, nella discarica nota come il “Vuoto” rendendoli di fatto una gang di reietti è stata assolutamente geniale.