Thunderbolts*: primo trailer italiano del nuovo film di Marvel Studios con Florence Pugh e Sebastian Stan

Primo trailer italiano di Thuderbolts*, il nuovo film dei Marvel Studios che uscirà nei cinema italiani il 30 aprile 2025. Il film è diretto da Jake Schreier (Paper Towns, Kidding) e scritto da Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Black Widow) e Kurt Busiek.

Thunderbolts* – Trailer italiano e cast

Il trailer di “Thunderbolts*” inizia con Yelena Belova (Florence Pugh) che fa visita a suo padre, Red Guardian (David Harbour). Yelena in cerca di uno scopo chiede ad Alexei se si sente realizzato, ma lui non è d’aiuto poiché sembra un pezzo di vecchia artiglieria in disarmo. Segue uno scontro tra Yelena, John Walker / US Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) e Taskmaster (Olga Kurylenko). È solo quando incontrano il Robert Reynolds aka Sentry di Lewis Pullman in quella che sembra una trappola, si fa strada in loro il sospetto che qualcuno li voglia tutti morti e sepolti.

Sebastian Stan riprende il ruolo di Bucky Barnes alias Winter Soldier e vestirà i panni “civili” di un membro del Congresso.

Julia Louis-Dreyfus riprende il suo ruolo di Contessa Valentina Allegra de Fontaine, personaggio che abbiamo visto nella serie tv The Falcon and the Winter Soldier, nella scena dopo i titoli di coda di Black Widow, quando ha incaricato Yelena Belova (Florence Pugh) di eliminare Clint Barton/Occhio di Falco (Jeremy Renner) e in Black Panther: Wakanda Forever, dove abbiamo appreso essere la direttrice della CIA.

L’australiana Geraldine Viswanathan ha sostituito Ayo Edebiri in un ruolo non rivelato, dopo che l’attrice meglio nota come al Sidney Adamu della serie tv The Bear ha abbandonato per conflitti di programmazione.

Asterisco e voci sui Dark Avengers

Durante una recente intervista con Comic Book, l’attore David Harbour ha spiegato perché è stato aggiunto un asterisco al titolo del film: “Voglio dire, hanno inserito retroattivamente l’asterisco. L’asterisco era un’idea che qualcuno aveva… Cosa posso dire che non mi metterà nei guai? L’asterisco è molto bello. Capisco perché le persone potrebbero mettere un asterisco lì. Sono emozionato che anche gli spettatori lo vedano. Ma, ripeto, non posso dire altro.

Ci sono voci secondo cui il piano è che questa squadra venga rivelata come i Dark Avengers, il che rappresenterebbe un colpo di scena interessante, ma la momento non ci sono conferme in merito a queste cviosi che rimangono tali.

A questo proposito David Harbour aveva affermato in precedenza che film avrà delle ripercussioni importanti nell’MCU. (via CBM):

I nostri personaggi interagiranno con qualcosa che non capiamo davvero, e questo cambierà radicalmente il corso del modo in cui le cose si espandono. È tutto quello che sto dicendo. Oh mio Dio, riceverò delle chiamate domani.

Un video conferma Red Hulk nel film

Per celebrare l’85° anniversario della Marvel Comics, i Marvel Studios hanno pubblicato un video che presentava nuovi filmati di alcuni dei loro prossimi progetti con anteprime di Thunderbolts*, Captain America: Brave New World, Daredevil: Born Again e Ironheart. Il video presenta un particolarmente interessante del presidente Ross (Harrison Ford) che si trasforma in Red Hulk!

Il primo poster ufficiale del film