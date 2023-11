María Gabriela de Faría in “Superman Legacy” e Steven Yeun confermato in “Thunderbolts”

María Gabriela de Faría sarà The Engineer in “Superman: Legacy” e Robert Kirkman conferma Steven Yuen come “Sentry” in Thunderbolts.

María Gabriela de Faría vista nel film d’azione Crossing Point – I signori della droga e nell’horror The Exorcism of God, si è unita al cast del Superman: Legacy di James Gunn. L’attrice venezuelana Assumerà il ruolo del personaggio malvagio Angela Spica alias The Engineer: (“Il costruttore”). Parte della squadra dei cattivi del film Warner/DC, i poteri di Angela derivano dalla nanotecnologia infusa nel suo corpo. Creata da Warren Ellis e Bryan Hitch, è il secondo personaggio DC a portare il nome di The Engineer ed è stata introdotta per la prima volta nell’albo The Authority vol.1 #1 del 1999.

Nei fumetti dopo che il primo Engineer viene ucciso in un episodio di Stormwatch scritto da Warren Ellis, la sua nanotecnologia si trasferisce in Angela fondendosi al suo organismo, donandole straordinarie capacità meccaniche, come mutare il suo braccio in un’arma da fuoco, un’armatura che avvolge il suo corpo e molte altre capacità. Inoltre ha delle abilità particolari che le consentono di mettersi in contatto con i suoi alleati e di metterli in contatto tra di loro simultaneamente, facilitando la cooperazione soprattutto quando agiscono separati.

Superman: Legacy seguirà Superman mentre cerca di conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come una cosa antiquata. Altri membri del cast confermati includono David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific e Anthony Carrigan nel ruolo di Rex Mason/Metamorpho.

Gunn scriverà e dirigerà il film e ha recentemente confermato che il film manterrà la data di uscita dell’11 luglio 2025, anche dopo gli scioperi di WGA e SAG-AFTRA.

L’attore Steven Yeun noto per il ruolo di Glenn Rhee nella serie tv The Walking Dead e visto nei film Nope e Minari è stato confermato nel cast del film Thunderbolts. A confermare la notizia il fumettista Robert Kirkman che ha anche confermato che Yeun interpreterà The Sentry (Sentinella).

Kirkman intervistato per il canale YouTube dell’artista David Finch ha rivelato:

Il mio buon amico Steven Yeun sta interpretando The Sentry in un film. Mi ha chiamato, è andato a fare una prova costumi. Non penso che questo sia uno spoiler, o qualcosa che possa mettere qualcuno nei guai. Non lo so , forse, vedremo. Non mi interessa, non lavoro per la Marvel. Cosa potrebbero farmi? Mi ha chiamato e ha detto: “Sono appena tornato dalla prova dei costumi per Sentry. Io Immagino di fare solo supereroi che vestono di giallo e blu.

Steven Yeun ha anche prestato voce a Mark Grayson/Invincible nella serie animata per adulti Invincible di Kirkman.

Sentry (Robert “Bob” Reynolds) è stato creato da Paul Jenkins e Jae Lee e ha debuttato nell’albo The Sentry #1 (settembre 2000).

The Sentry è un personaggio instabile e incredibilmente potente e farà parte della squadra dei Thunderbolts fino a che “qualcosa lo strapperà via da loro”. È probabile che ciò che porterà via Sentry dal team è The Void, un’entità oscura legata a Bob Reynolds da quando ha assunto l’identità di Sentry. The Void incarna tutti gli aspetti negativi di Sentry e può assumere qualsiasi forma. The Void è così potente che potrebbe distruggere la Terra e l’intero universo se lasciato libero di scatenari. Reynolds è in costante lotta per tenere a bada The Void che si manifesta ogni volta che Sentry usa i suoi poteri. Di fatto The Void è la principale nemesi di Sentry, ed ha avuto origine nella psiche di Reynolds.

Yeun che indosserà un costume molto fedele a quello del fumetto si unisce al cast di Thunderbolts che già include Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes che guiderà la squadra, David Harbour nel ruolo del Red Guardian, Julie Louis-Dreyfus nel ruolo della Contessa Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell nel ruolo dell’agente statunitense, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ghost, Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster e, naturalmente, Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova. Poi c’è Harrison Ford, che assumerà il ruolo del generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che diventerà presidente degli Stati Uniti in Captain America: New World Order. Anche Ayo Edebiri si è unita al cast in un ruolo non rivelato.

“Thunderbolts” è diretto da Jake Schreier (Paper Towns, Kidding), da una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Black Widow) e Kurt Busiek. L’uscita di Thunderbolts nelle sale è attualmente prevista per il 25 luglio 2025.