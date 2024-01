Steven Yeun non sarà “Sentry” e Sam Rockwell riprenderà il ruolo di Justin Hammer in Armor Wars.

Steven Yeun abbandona il film “Thunderbolts” e “Sam Rockwell” in trattative per “Armor Wars”

Sam Rockwell torna come Justin Hammer in Armor Wars?

Steven Yuen non reciterà nel film Thunderbolts dei Marvel Studios. Secondo quanto riferito daDeadline, l’attore ha rinunciato a causa di conflitti di programmazione sorti dopo lo slittamento delle riprese causa sciopero degli attori.

Yeun era stato scelto per il ruolo di Sentry (Robert “Bob” Reynolds), personaggio creato da Paul Jenkins e Jae Lee che ha debuttato nell’albo The Sentry #1 (settembre 2000). Sentry descritto come instabile e incredibilmente potente pare farà parte della squadra dei Thunderbolts di Val e sarà coinvolto nei primi due atti, prima che “qualcosa lo strappi via da loro”. È probabile che ciò che porterà via Sentry dal team è The Void, un’entità oscura legata a Bob Reynolds da quando ha assunto l’identità di Sentry. The Void incarna tutti gli aspetti negativi di Sentry e può assumere qualsiasi forma.

Yeun ha commentato la sua uscita dal progetto:

Penso che per me, il tempo che passa e i cambiamenti delle cose mi hanno tirato fuori da questa situazione. Ma [il regista] Jake [Schreier], lo so, farà un lavoro incredibile…Vorrei comunque fare un film Marvel, ma penso che sia troppo presto per dirlo…

Il cast di “Thunderbolts” include attualmente Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes che guiderà la squadra, David Harbour nel ruolo del Red Guardian, Julie Louis-Dreyfus nel ruolo della Contessa Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell nel ruolo di un agente statunitense, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ghost, Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster e, naturalmente, Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova. Poi c’è Harrison Ford, che assumerà il ruolo del generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che diventerà presidente degli Stati Uniti in Captain America: New World Order. Anche Ayo Edebiri si è unita al cast in un ruolo non rivelato.

Il film è diretto da Jake Schreier (Paper Towns, Kidding), da una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Black Widow) e Kurt Busiek. L’uscita di “Thunderbolts” nelle sale è attualmente prevista per il 25 luglio 2025.

Un nuovo aggiornamento proveniente dall’utente di “X” Daniel Richtman riporta un aggiornamento su Armor Wars, un progetto dei Marvel Studios da lungo tempo in sviluppo. Richtman afferma che la star di Iron Man 2 Sam Rockwell è in trattative per riprendere il ruolo di Justin Hammer nell’MCU. Marvel spera di assumere un regista nel primo trimestre del 2024 e di iniziare le riprese del film nel 2025 con un’uscita probabile nel 2026/2027.

Rockwell è già tornato per il ruolo in un episodio della seconda stagione di What If…? dove ha interpretato una variante del cattivo che ha invaso la Avengers Tower alla vigilia di Natale e indossato l’armatura di Hulkbuster contro Happy “The Freak” Hogan.

Quando gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto tornare come Hammer al cinema, l’attore ha risposto: “Sì, sicuramente. Mi piacerebbe. [Thunderbolts] sembra fantastico… [Hammer] è divertente, è un vero Lex Luthor. ”

Come Hawkman, uno spin-off da solista di War Machine era originariamente incluso nel contratto di Don Cheadle come potenziale lungometraggio. Ci furono discussioni sul film e l’idea di Cheadle era che Rhodey diventasse un ladro e un fuggitivo per completare una missione proibita e politicamente instabile che considerava moralmente giusta. Joe Robert Cole fu assunto per scrivere la sceneggiatura, ma il progetto fu accantonato a causa di potenziali conflitti con i piani di Shane Black per Rhodey in Iron Man 3. Cole avrebbe poi continuato a scrivere il film Black Panther con Ryan Coogler, mentre l’idea di un film da solista di War Machine avrebbe finalmente visto la luce anni dopo come una produzione Disney+ poi rielaborata in un lungometraggio.

Don Cheadle e il suo “Rhodey” Rhodes in Armor Wars

Come accennato, “Armor Wars” era stato originariamente concepito come una serie tv, ma è stato rielaborato come film perché lo studio si era impegnato a “raccontare la storia nel modo giusto e in quel processo si è reso conto che un formato era più adatto al progetto”.

Il produttore Marvel Nate Moore (Captain America: Civil War, Black Panther: Wakanda Forever) in precedenza aveva spiegato perché “Armor Wars” è il tipo di progetto che deve essere un film anziché una serie:

Quando parli di una serie tv che riguarda il rivedere tutte le fantastiche armature e Don Cheadle che interagisce con tutte queste armature, non stiamo parlando, in un certo senso, dell’eredità di Tony Stark? Beh si è rivelato un costo proibitivo da realizzare come serie tv.

Don Cheadle in una precedente intervista aveva accennato a come verrà esplorato il suo personaggio in “Armor Wars”:

La parte divertente è che continueremo a esplorare Rhodey e, in un certo senso per la prima volta, vedremo cosa lo motiva. Comprendiamo le sue sfide fisiche, ma non abbiamo ancora approfondito molte delle sue sfide emotive e psicologiche.

Abbiamo visto il James “Rhodey” Rhodes di Cheadle di recente nelle serie tv The Falcon and the Winter Soldier e poi in Secret Invasion.

La sceneggiatura di “Armor Wars” è stata affidata a Yassir Lester (Black Monday, Earth to Ned, Kenan, Loot – Una fortuna). Secondo la fonte il cast includerà anche Walton Goggins, che tornerà nel ruolo del villain Sonny Burch interpretato in Ant-Man and the Wasp.

