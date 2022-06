Marvel Studios stanno sviluppando un film sul team di ex supercriminali Thunderbolts

The Flash: in arrivo un fumetto prequel del nuovo film DC con Ezra Miller

I Thunderbolts arriveranno sul grande schermo, Il sito Deadline riporta che Marvel Studios ha confermato che sta sviluppando un film live-action ispirato al team di ex supercriminali. Per la regia è stato reclutato Jake Schreier, all’attivo per i lungometraggi Robot & Frank, La città di carta ed episodi di serie tv come Shameless, Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles e Al nuovo gusto di ciliegia. Eric Pearson che ha scritto il film di Black Widow e i sequel Godzilla vs. Kong e Thor: Ragnarok sta scrivendo la sceneggiatura con Kevin Feige a capo del team di produzione.

Il film che ricorda molto la Suicide Squad di DC Comics ruoterà attorno ad “un gruppo di supercriminali (o almeno personaggi che hanno interpretato villain all’interno dell’UCM) che vanno in missione per il governo”. Pare che Marvel sia già entrata “in contatto con alcuni attori che già fanno parte dell’UCM per assicurarsi che mantengano dello spazio nei loro programmi per la prossima estate quando si girerà”.

Il team nei fumetti ha incluso anche personaggi come Mr. Hyde, Crossbones, Absorbing Man, Grant Ward, The Punisher, Bullseye, Luke Cage, Hawkeye, Elektra, Ghost Rider e membri degli Inumani. Personaggi papabili dell’UCM includono Helmut Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, Kaecilius, Killmonger e Loki. Il team nei fumetti viene assemblato dal generale Thaddeus “Thunderbolt”, interpretato nell’UCM dal compianto William Hurt scomparso lo scorso marzo, quindi è molto probabile che sarà scelto un altro leader invece di un riassegnazione del ruolo.

“Thunderbolts” è al momento una priorità assoluta per i Marvel Studios, la presentazione del regista Jake Schreier “ha sbalordito i dirigenti e alla fine gli è stato assegnato il lavoro”.

I Thunderbolts nei fumetti e in tv

I Thunderbolts è un team composto soprattutto da antieroi ed ex supercriminali. Il gruppo è stato creato dallo scrittore Kurt Busiek nel 1997, ed è apparso per la prima volta nell’albo The Incredible Hulk n. 449 (febbraio 1997), creato da Peter David (testi) e Mike Deodato Jr. (illustrazioni). I Thunderbolts entrano in scena per aiutare a proteggere il mondo quando gli Avengers furono dichiarati morti dopo gli eventi del crossover “Onslaught” del 1996. L’ultima pagina del primo numero del loro fumetto, tuttavia, rivela con una svolta a sorpresa che i Thunderbolts erano in realtà i Signori del Male sotto mentite spoglie. Nelle trame successive, il gruppo rifiuta di seguire i piani del loro leader, il barone Helmut Zemo, e tentano di diventare eroi a pieno titolo sotto la guida dell’Avenger Hawkeye. Le formazioni dei Thunderbolts sono 12 (le trovate QUI). Dalla formazione originale che includeva Barone Helmut Zemo, Goliath, MACH-I, Moonstone, Screaming Mimi e Fixer negli anni hanno fatto parte delle varie formazioni Nighthawk, Boomerang, Bullseye, Doctor Octopus, Green Goblin, Ghost, Juggernaut, Crossbones, Shocker, Elektra, Punisher, Ghost Rider, Rhino, Electro, Kraven the Hunter, Abominio e in una delle più recenti il team includeva America Chavez introdotta recentemente in Doctor Strange nel Multiverso della follia. I Thunderbolts del barone Helmut Zemo appaiono nella serie animata Avengers: Ultron Revolution, composta da Citizen V, MACH-IV, Songbird, Atlas, Meteorite e Techno. Introdotti nel loro episodio omonimo, i Thunderbolts aiutano gli Avengers a sconfiggere Growing Man. Lo scorso anno è stato pubblicato negli States il primo numero di King in Black: Thunderbolts, miniserie Marvel divisa in tre parti, scritta da Matthew Rosenberg e disegnata da Juan Ferreyra che presenta una nuova formazione assemblata dal sindaco di New York Wilson Fisk, formata da Taskmaster, Rhino, Mister Fear, Star e Batroc.