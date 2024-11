Thunderbolts*: nuovo trailer italiano esteso “D23 Brazil” del film di Marvel Studios

Marvel ha presentato al “D23 Brazil” uno spettacolare nuovo trailer esteso in italiano di Thunderbolts*. Il film è diretto da Jake Schreier (Città di carta, Kidding) ed è stato scritto da Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Black Widow) e Kurt Busiek.

Thunderbolts* – Trama e cast

Un mondo senza Avengers non significa che non ci sia alcun gruppo di supereroi. Un gruppo c’è e si chiama Thunderbolts*. Un gruppo di supercriminali dell’MCU che viene reclutato per andare in missione per il governo.

Il cast di Thunderbolts* include Florence Pugh ancora nei panni della vedova nera Yelena Belova e Sebastian Stan torna nel ruolo di Bucky Barnes, affiancati da David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost), Olga Kurylenko (Taskmaster) e Lewis Pullman nel ruolo di The Sentry.

Il cast è completato da Julia Louis-Dreyfus che dopo l’apparizione alla serie tv The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ riprende in Thunderbolts* il suo ruolo di direttrice della CIA, la Contessa Valentina Allegra de Fontaine. Sucessivamente la De Fontaine di Louis-Dreyfus è apparsa nella scena dopo i titoli di coda del film di Black Widow, dove l’abbiamo vista incaricare Yelena Belova (Florence Pugh) di eliminare Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner). La sua apparizione più recente è stata in ancora sul grande schermo in Black Panther: Wakanda Forever, dove abbiamo appreso il suo ruolo di direttrice della CIA.

Thunderbolts* – Il nuovo trailer esteso in italiano

È stato rivelato che il film ha subito una riscrittura importante della sceneggiatura e durante una recente ospitata di Sebastian Stan al podcast Happy Sad Confused (via CinemaBlend), il conduttore Josh Horowitz ha chiesto all’attore se fosse “giusto dire” che c’è “una versione molto diversa che non vedremo mai di Thunderbolts*”. Stan ha risposto quanto segue:

Ci sono state un paio di versioni da quello che ho sentito. C’era una sceneggiatura che avevamo prima dello sciopero e poi quella che abbiamo finito per avere dopo. E sento che siamo finiti in una posizione migliore. Al 100%. Adoro lavorare con Jake Schreier, sento che ciò che ha portato a questo film è un tono completamente diverso che penso non abbiamo ancora visto. È divertente, ma è anche realistico e ha il giusto equilibrio di tutto. Adoro lavorare con lui. E credo che lo abbiamo scoperto solo perché hanno avuto più tempo per lavorarci, cosa che non sarebbe accaduta un anno fa.

“Thunderbolts*” è attualmente previsto per l’uscita nelle sale italiane il il 30 aprile 2025.