Enola Holmes 3: nuovi dettagli sul sequel di Netflix con Millie Bobby Brown ufficialmente in sviluppo

Enola Holmes 3 è ufficialmente in fase di sviluppo presso Netflix con il ritorno di Millie Bobby Brown nei panni dell’arguta e vivace sorella minore di Sherlock Holmes dai romanzi gialli di Nancy Springer.

Il sito Deadline riporta che il regista britannico Philip Barantini (Boiling Point – Il disastro è servito) dirigerà il film, con le riprese che dovrebbero iniziare dopo che Brown avrà finito con la quinta stagione di Stranger Things.

La trama di “Enola Holmes 3” è top-secret, ma grazie alla fonte apprendiamo che la visione di Barantini sarà rappresentata da una svolta più cupa e “vecchio stile” del franchise, con fonti che paragonano questa svolta “dark” simile a quella de Il Prigioniero di Azkaban nella saga di Harry Potter.

L’originale Enola Holmes “racconta la storia di Enola, la sorella adolescente ribelle di Sherlock e Mycroft Holmes, una super-investigatrice dotata di pieno diritto che spesso supera in astuzia i suoi brillanti fratelli. Quando sua madre scompare misteriosamente nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Enola chiede aiuto ai suoi fratelli maggiori ma, rendendosi presto conto che sono meno interessati a risolvere il caso che a mandarla a finire la scuola, Enola fa l’unica cosa intelligente, piena di risorse e. una giovane donna impavida del 1880 può fare… scappa a Londra per trovarla incontrando un cast di personaggi memorabili lungo la strada. Enola si trova nel mezzo di una cospirazione che potrebbe alterare il corso della storia politica. Enola Holmes dà una nuova, dinamica svolta femminile al più grande detective del mondo e alla sua brillante famiglia”.

Nel sequel Enola Holmes 2: “Sulla scia del trionfo nel risolvere il suo primo caso, Enola Holmes (Brown) segue le orme del suo famoso fratello, Sherlock (Cavill), e apre la sua agenzia – solo per scoprire che la vita da detective donna non è così facile come sembra. Rassegnata ad accettare la fredda realtà dell’età adulta, sta per chiudere i battenti quando una squattrinata fiammiferaia offre a Enola il suo primo lavoro ufficiale: ritrovare la sorella scomparsa. Ma questo caso si rivela molto più sconcertante del previsto, poiché Enola viene abbandonata in un nuovo mondo pericoloso: fatto di sinistre fabbriche e coloratissime sale da concerto di Londra, dalle più alte sfere della società fino all’iconico 221B di Baker Street. Mentre si accendono le scintille di una cospirazione mortale, Enola deve chiedere l’aiuto degli amici – e dello stesso Sherlock – per svelare il suo mistero. Il gioco, a quanto pare, ha ritrovato il suo equilibrio!”.