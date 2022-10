Al Pacino nel dramma indie “Billy Knight” e Taissa Farmiga torna come Suor Irene in “The Nun 2”

Al Pacino ha firmato per recitare nel dramma indipendente Billy Knight che segnerà l’esordio alla regia di un lungometraggio cinematografico di Alec Griffen Roth, all’attivo per lui il cortometraggio drammatico Protagonist e il video musicale Julian: Love Preview con Juliana Tucker.

Al Pacino si unisce ai precedentemente confermati Charlie Heaton, noto per il ruolo di Jonathan Byers nella serie tv Strangers Things e Diana Silvers che ha interpretato la figlia di Steve Carell nella serie tv Space Force e ha recitato nell’esordio alla regia di olivia Wilde, la commedia La rivincita delle sfigate.

Il film segue Alex (Heaton) ed Emily (Silvers), due studenti di una scuola di specializzazione, mentre costruiscono le basi per le loro carriere di aspiranti registi. Alex è anche alle prese con il dolore per la perdita del padre, uno sceneggiatore fallito. L’unica cosa che suo padre gli ha lasciato è stata una scatola di copioni incompiuti e un fazzoletto con su ricamato il nome “Billy Knight”. Alex si imbarca così in una magica avventura dal sapore hollywoodiano per rintracciare Billy Knight mentre naviga sul confine tra finzione e realtà.

Roth ha parlando del progetto e del cast assemblato che mette a confronto un mostro sacro del cinema e due nuovi e giovani talenti della prossima generazione:

Billy Knight è una lettera d’amore al cinema, una fantasia immersa nella storia di questa grande forma d’arte. È anche la storia di due artisti in difficoltà, una lotta introspettiva di un giovane che cerca di trovare la sua voce e scopre ciò che è importante nella vita. Avere l’incomparabile Al Pacino e gli incredibili talenti Charlie Heaton e Diana Silvers nel film è un sogno che diventa realtà.

Prominent Productionsn di Autumn Bailey-Ford e Cameron Burnett sono produttori con Sevier Crespo e Amanda Kiely. Sarah Sarandos, Josh Clayton, Kirk Martin e Peter Bortel di Our World Films sono i produttori esecutivi. Le riprese di “Billy Knght” sono attualmente in corso.

Vedremo Al Pacino anche nei panni di Re Lear in un nuovo adattamento cinematografico dell’omonima tragedia di William Shakespeare. Il nuovo “King Lear” sarà diretto dal regista inglese Michael Radford, che ha già diretto Pacino nel film Il mercante di Venezia del 2004, altro adattamento tratto da un’opera del Bardo.

Fonte: Deadline

Taissa Farmiga è ufficialmente nel cast del sequel horror The Nun 2, l’attrice è pronta a riprendere il ruolo di Suor Irene interpretato nel film originale The Nun – La vocazione del male, spin-off/prequel del “Conjuring Universe” ambientato nel 1952 con protagonista la demoniaca suora Valak. il film originale uscito nel 2018 ha registrato il maggior incasso del fortunato franchise horror creato da James Wan, con 356 milioni di dollari incassati nel mondo a fronte di un budget di 22 milioni.

Taissa Farmiga si unisce a Bonnie Aarons che riprenderà il ruolo di Valak e Storm Reid; l’attrice apparsa nel reboot L’uomo invisibile e nel sequel The Suicide Squad – Missione suicida è nota per il ruolo di Gia Bennett nella serie tv Euphoria.

“The Nun 2” che proseguirà la linea temporale del prequel con un’ambientazione anni ’50, sarà diretto da Michael Chaves, già regista degli horror The Conjuring – Per ordine del diavolo e La Llorona – Le lacrime del male. Akela Cooper ha scritto la sceneggiatura di “The Nun 2” con successive revisioni di Ian Goldberg e Richard Naing. Il film uscirà nei cinema l’8 settembre 2023.

Vedremo Taissa Farmiga anche in She Taught Love, una commedia romantica che segue l’incontro e l’innamoramento di un ragazzo che ha imboccato un percorso autodistruttivo e una ragazza con una data di scadenza.

Fonte: Deadline