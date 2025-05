Alessandro Preziosi: dove vive l’attore, la sua casa

Ecco dove e con chi vive Alessandro Preziosi, l’attore che ha saputo conquistare tutti con il suo charme e la sua professionalità.

La vita di un attore, specie quando si tratta di un volto noto e amato come Alessandro Preziosi, spesso si divide tra palcoscenici, set cinematografici e viaggi continui. Però c’è sempre un luogo che, al di là di tutto, si sceglie come casa.

E per lui, oggi, quel luogo è Roma. Non una Roma qualunque, dispersa nella periferia o incastrata nel traffico dei grandi viali, ma quella più autentica e viva: il centro storico. Tra vicoli pieni di fascino, palazzi carichi di memoria e scorci che sembrano rubati da un film d’autore, Preziosi ha deciso di vivere insieme alla sua attuale compagna, Delfina Delettrez Fendi.

La casa di Alessandro Presiozi

Dopo anni vissuti sotto i riflettori, tra successi televisivi, teatrali e cinematografici, Alessandro sembra essersi ritagliato uno spazio più intimo, dove coltivare la dimensione privata senza rinunciare alla bellezza che solo una città come Roma può offrire. In effetti, chi conosce bene la Capitale sa quanto il centro sia capace di regalare un’atmosfera unica: passeggiare la sera per Trastevere o Campo de’ Fiori, bere un caffè al volo vicino al Pantheon, sentire la storia sotto i piedi e la vita che scorre tutta intorno. Non sorprende, quindi, che un attore come lui, profondamente legato alla cultura e alla bellezza, abbia fatto questa scelta.

Accanto a lui c’è Delfina Delettrez Fendi, 36 anni, figlia di Silvia Venturini Fendi e affermata designer di gioielli. Una donna che unisce creatività, eleganza e indipendenza. I due, secondo quanto trapelato negli ultimi mesi, condividono non solo l’amore ma anche un equilibrio solido, costruito lontano dai riflettori e dai gossip invadenti. Vivere in centro a Roma, per loro, è anche questo: ritagliarsi un angolo riservato, protetto, in cui ogni dettaglio parla di stile e personalità.

La casa in cui vivono, a quanto pare, rispecchia appieno i gusti e le passioni della coppia. Non si tratta di un’abitazione eccessiva o sfarzosa, ma di uno spazio ricercato, dove il design contemporaneo incontra il fascino delle architetture storiche. Una fusione perfetta, proprio come quella che sembrano rappresentare loro due: lui, attore intenso e riflessivo, capace di passare da ruoli teatrali impegnati a fiction popolari; lei, artista del gioiello, con uno sguardo moderno ma profondamente legato alle radici di una grande famiglia della moda italiana.

Roma, con i suoi contrasti, la sua vitalità e i suoi angoli segreti, diventa quindi lo sfondo perfetto per questa fase della vita di Preziosi. Non si tratta più di rincorrere i riflettori, ma di scegliere consapevolmente cosa mostrare e cosa tenere per sé. E in questa scelta, l’abitare ha un ruolo fondamentale. Perché vivere in centro a Roma significa anche concedersi il lusso di poter camminare ogni giorno tra opere d’arte a cielo aperto, ma anche potersi chiudere in casa e godere della quiete, magari con vista su un cortile interno o su una terrazza nascosta.

Senza ombra di dubbio, la relazione con Delfina ha contribuito a portare un nuovo equilibrio nella vita di Alessandro. Non è raro vederli insieme a qualche evento esclusivo, ma sempre con discrezione, con quella classe che non ha bisogno di essere ostentata. Lontani dagli eccessi, sembrano aver trovato una dimensione in cui lavoro, amore e quotidianità possono convivere serenamente.

E così, tra una prova teatrale e un nuovo progetto, tra una passeggiata nei vicoli romani e un pomeriggio di relax nella loro casa, Alessandro Preziosi si gode un presente che, a quanto pare, ha il sapore di qualcosa di solido. Una scelta di vita che non fa rumore, ma che racconta moltissimo.