Roberta Bruzzone, la confessione dietro le quinte sul rapporto con Milo Infante: “Non nascondo che…”

A raccontare per la prima volta nei dettagli cosa sia accaduto tra Roberta Bruzzone e Milo Infante è stata la stessa criminologa, intervenuta nel podcast di Selvaggia Lucarelli, dove ha ripercorso le ragioni che l’hanno spinta a lasciare Ore 14, il programma di Rai 2 di cui era diventata uno dei volti più riconoscibili.Le sue

A raccontare per la prima volta nei dettagli cosa sia accaduto tra Roberta Bruzzone e Milo Infante è stata la stessa criminologa, intervenuta nel podcast di Selvaggia Lucarelli, dove ha ripercorso le ragioni che l’hanno spinta a lasciare Ore 14, il programma di Rai 2 di cui era diventata uno dei volti più riconoscibili.

Le sue parole non sono passate inosservate. Anzi, hanno contribuito ad alimentare una vicenda che da mesi tiene banco tra televisione, cronaca e retroscena del piccolo schermo.

Nel corso dell’intervista, Bruzzone ha spiegato che alla base della sua decisione non ci sarebbero state soltanto divergenze professionali. Il punto centrale, infatti, sarebbe stato il deterioramento del rapporto umano con il conduttore.

La criminologa ha raccontato di aver considerato Infante una persona molto vicina, quasi un fratello, tanto da aver compiuto in passato alcune scelte professionali per non creare difficoltà alla trasmissione. Con il passare del tempo, però, qualcosa sarebbe cambiato e quella sintonia che aveva caratterizzato il loro rapporto sarebbe venuta meno.

Secondo Bruzzone, il clima all’interno del programma non era più lo stesso e il suo ruolo stava assumendo caratteristiche che non sentiva più proprie.

Il disagio per un personaggio che non riconosceva più

Tra gli aspetti che l’hanno spinta a lasciare Ore 14 c’è anche il modo in cui venivano costruiti alcuni confronti televisivi. La criminologa ha spiegato di essersi trovata sempre più spesso nella posizione di dover assumere toni accesi e polemici.

Una dinamica che, a suo dire, rischiava di trasformarsi in un marchio di fabbrica non desiderato. Bruzzone ha raccontato di aver percepito una tendenza a enfatizzare il suo lato più combattivo durante i dibattiti, un’impostazione che col tempo ha iniziato a pesare. Dopo un confronto con Infante, avrebbe capito che non esisteva più la stessa visione comune e che era arrivato il momento di voltare pagina.

L’intervista è stata anche l’occasione per tornare sul caso di Garlasco, tema che continua a occupare ampio spazio nei programmi televisivi italiani.

Durante la conversazione con Lucarelli sono arrivate alcune osservazioni ironiche sull’esposizione mediatica dell’avvocato Antonio De Rensis, spesso presente nei talk dedicati alla vicenda. Successivamente è intervenuta la stessa Bruzzone, che ha ribadito la propria posizione sulle ricostruzioni alternative dell’omicidio di Chiara Poggi.

La criminologa ha sostenuto che, sulla base degli elementi a disposizione, non emergerebbero tracce che consentano di collocare sulla scena del delitto soggetti diversi da quelli già individuati dalle indagini. Una posizione espressa con il consueto stile diretto e sarcastico che da anni caratterizza le sue apparizioni televisive.

Una frattura che continua a far parlare

Le dichiarazioni della criminologa arrivano in un momento in cui i rapporti con Milo Infante sembrano essere ancora lontani da una ricomposizione. Negli ultimi mesi, infatti, la distanza tra i due è diventata sempre più evidente e la vicenda ha avuto ulteriori sviluppi tra segnalazioni, repliche pubbliche e prese di posizione legate ai programmi dedicati alla cronaca nera.

La sensazione è che quella che era nata come una collaborazione di successo si sia trasformata in una delle separazioni professionali più rumorose della televisione italiana recente. E, almeno per il momento, nessuno dei protagonisti sembra intenzionato a chiudere definitivamente il capitolo.