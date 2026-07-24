Chris Anne Affleck, madre degli attori Ben Affleck e Casey Affleck, è morta il 2 giugno 2026 all’età di 83 anni, dopo una diagnosi di cancro al pancreas ricevuta nel dicembre 2025; la notizia, resa pubblica solo nelle ultime ore da The Hollywood Reporter, ha riportato l’attenzione sulla figura riservata e centrale della donna nella

Chris Anne Affleck, madre degli attori Ben Affleck e Casey Affleck, è morta il 2 giugno 2026 all’età di 83 anni, dopo una diagnosi di cancro al pancreas ricevuta nel dicembre 2025; la notizia, resa pubblica solo nelle ultime ore da The Hollywood Reporter, ha riportato l’attenzione sulla figura riservata e centrale della donna nella vita dei due figli, cresciuti tra Boston e il mondo del cinema.

Chris Anne Affleck, una vita tra scuola e impegno civile

Nata a New York nel dicembre 1942, Chris Anne Affleck si era laureata a Harvard, un dettaglio che nella biografia familiare non è mai rimasto sullo sfondo. Per 35 anni ha insegnato in una scuola pubblica, fino al pensionamento nel 2008, portando avanti — raccontano le ricostruzioni americane — una visione dell’educazione legata alla responsabilità sociale, ai diritti e all’accesso alle opportunità.

Era stata anche una convinta attivista per i diritti civili, un tratto che chi le era vicino ha spesso associato al suo modo diretto di stare nel mondo. Non una presenza da red carpet, almeno non per scelta. Piuttosto una madre attenta, severa quando serviva, capace però di accompagnare i figli nei primi passaggi di una carriera che, all’inizio, era tutt’altro che scritta.

Il legame con Ben e Casey Affleck

Dal matrimonio con Timothy Affleck, Chris Anne aveva avuto due figli: Ben Affleck, oggi 53 anni, e Casey Affleck, 50 anni. Entrambi hanno poi costruito percorsi importanti a Hollywood, ma il primo contatto di Ben con la recitazione arrivò proprio grazie alla madre, che lo mise in relazione con Patty Collins, direttrice casting e sua ex compagna di stanza ai tempi di Harvard.

Quel passaggio, a distanza di anni, resta uno degli snodi familiari più citati nella storia dell’attore. Ben Affleck iniziò infatti a lavorare da bambino, muovendo i primi passi in un ambiente che la madre conosceva solo lateralmente, ma nel quale seppe orientarlo con discrezione. Casey, più giovane, avrebbe seguito una strada diversa, più appartata, ma sempre dentro lo stesso perimetro familiare: cinema, studio, Boston sullo sfondo.

Chris Anne non amava trasformare i successi dei figli in una celebrazione personale. Eppure, nei momenti decisivi, c’era. Chi ha seguito la carriera degli Affleck ricorda una presenza sobria, spesso ai margini dell’inquadratura, ma riconoscibile per la naturalezza con cui stava accanto a loro.

La notte degli Oscar e il ricordo di Ben Affleck

Uno dei momenti più noti risale al 1998, quando Ben Affleck e Matt Damon vinsero l’Oscar per la sceneggiatura originale di Good Will Hunting. Quella sera entrambi portarono con sé le madri, sedute accanto a loro durante la cerimonia. Un’immagine diventata familiare per il pubblico americano: due giovani sceneggiatori, ancora sorpresi dal successo, che abbracciano le donne che li avevano accompagnati fino a lì.

Ben lo aveva ricordato in un’intervista a Vanity Fair nel 2023, con un tono quasi divertito: «Eravamo seduti accanto alle nostre mamme e abbiamo vinto, e le abbiamo abbracciate. Ne parlarono tutti, come se fosse una novità assoluta». Una frase semplice, senza retorica, che racconta bene il rapporto con Chris Anne Affleck: non solo orgoglio materno, ma anche una forma concreta di presenza, fatta di gesti, viaggi, attese.

Negli anni successivi, mentre la carriera di Ben attraversava premi, regie, cadute pubbliche e ripartenze, la madre rimase una figura privata. Non cercava interviste. Non inseguiva visibilità. E forse proprio per questo, nelle poche occasioni in cui il suo nome riaffiorava, emergeva un legame familiare solido, anche nelle complessità note della vita dell’attore.

La diagnosi, i nipoti e l’ultimo desiderio realizzato

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, a Chris Anne Affleck era stato diagnosticato un cancro al pancreas nel dicembre 2025. I medici, in quella fase, le avevano indicato una prospettiva di circa sei mesi di vita. La famiglia ha mantenuto la riservatezza sulla malattia e sulla morte, avvenuta il 2 giugno 2026, comunicata pubblicamente solo dopo diverse settimane.

Chris Anne lascia cinque nipoti: Indiana, 22 anni, Violet, 20, Atticus, 18, Fin, 17, e Sam, 12. Nel suo necrologio, ripreso dalla stampa statunitense, viene ricordato un desiderio preciso espresso dopo la diagnosi: riuscire a vedere Atticus, figlio di Casey, diplomarsi al liceo. Ce l’ha fatta. Il 31 maggio, due giorni prima della morte, ha partecipato alla cerimonia insieme alla famiglia.

È un dettaglio piccolo, e per questo forte: una cerimonia scolastica, i parenti riuniti, la foto di rito, forse qualche sorriso trattenuto. Solo allora, dopo aver visto quel traguardo, Chris Anne Affleck se n’è andata. Per Ben e Casey, il lutto arriva lontano dai set e dalle prime pagine di Hollywood, dentro una storia familiare che parla di scuola, figli, nipoti e di una madre rimasta, fino all’ultimo, al centro della loro vita.