Marco Mengoni potrebbe tornare in televisione nell’autunno 2026 con un’ospitata a Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale 5 registrato in queste settimane a Roma, secondo un’indiscrezione circolata online mercoledì 22 luglio, mentre cresce l’attesa per nuova musica dopo tre anni senza un album di inediti.

Marco Mengoni e l’attesa per il nuovo album

Il nome di Marco Mengoni è tornato a muoversi con forza nelle conversazioni dei fan, non solo per il singolo estivo “Canto d’amore”, pubblicato insieme ad Angelina Mango, ma per quello che potrebbe arrivare dopo. Un brano da rotazione radiofonica, certo, utile a riaccendere l’attenzione; però il pubblico dell’artista di Ronciglione aspetta altro. Aspetta un progetto più ampio, un disco vero.

L’ultimo album di inediti risale ormai a tre anni fa, un intervallo non breve per un artista abituato a occupare stabilmente il centro della scena pop italiana. In questo tempo Mengoni ha continuato a restare visibile, tra concerti, apparizioni e collaborazioni, ma l’idea di un nuovo capitolo discografico — con una direzione precisa, una scrittura nuova, magari anche un’immagine rinnovata — è quella che agita di più la sua fanbase. “Quando torna davvero?”, è la domanda che rimbalza da giorni tra post, commenti e pagine dedicate.

Il rumor su Tu si que vales e le registrazioni a Roma

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Marco Mengoni sarebbe tra gli ospiti attesi nelle registrazioni di Tu si que vales, il talent show di Canale 5 prodotto da Fascino e ormai punto fisso del palinsesto autunnale Mediaset. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte della produzione né dell’entourage del cantante, dettaglio non secondario: si resta, dunque, nel campo delle indiscrezioni.

Le puntate della nuova edizione sono entrate nel vivo proprio in queste settimane, con il pubblico in studio, i giudici e i primi contenuti destinati alla messa in onda dei prossimi mesi. Dietro le quinte si registra anche la novità di Elisabetta Canalis, arrivata nel cast al posto di Giulia Stabile. Alcuni movimenti sono stati raccontati sui social dalla stessa Canalis, tra storie, immagini di backstage e brevi frammenti di clima da studio. Poco, ma abbastanza per alimentare l’attenzione.

In un programma come Tu si que vales, del resto, l’ospite musicale non è mai soltanto una comparsa. La trasmissione gioca spesso sul confine tra esibizione, gag televisiva e momento costruito per il grande pubblico. Per questo l’eventuale presenza di Mengoni avrebbe un peso diverso da una semplice promozione: sarebbe un segnale, forse il primo passaggio televisivo di una nuova fase.

L’ipotesi del duetto con Maria De Filippi

La parte più discussa dell’indiscrezione riguarda un possibile duetto tra Marco Mengoni e Maria De Filippi, padrona di casa del programma e volto centrale dell’intrattenimento Mediaset. Le voci parlano di una performance ispirata alla celebre apparizione di Adriano Celentano e Raffaella Carrà sulle note di “Prisencolinensinainciusol”, brano del 1972 tornato più volte nell’immaginario televisivo italiano per il suo gioco fonetico e scenico.

Sarebbe, se confermato, un momento pensato più come citazione pop che come semplice esecuzione musicale. Mengoni, voce tra le più riconoscibili della sua generazione, si troverebbe accanto a Maria De Filippi in una cornice leggera, quasi da numero televisivo d’altri tempi. Una scelta curiosa, e proprio per questo efficace. In studio, secondo chi segue da vicino le registrazioni, l’obiettivo sarebbe costruire una scena capace di viaggiare anche fuori dalla puntata, tra clip social e commenti del giorno dopo.

Non è la prima volta che la televisione generalista utilizza un riferimento del passato per lanciare un contenuto contemporaneo. Qui, però, il possibile incrocio avrebbe un valore doppio: da una parte l’omaggio a Celentano e Carrà, dall’altra la costruzione di un ritorno discografico. E se davvero il passaggio servisse a introdurre un nuovo singolo, il palco di Canale 5 garantirebbe una platea ampia, trasversale, non limitata al pubblico musicale.

Nuovo singolo in arrivo, ma manca la conferma ufficiale

Il punto resta proprio questo: l’eventuale ospitata a Tu si que vales potrebbe coincidere con la presentazione di un nuovo singolo di Marco Mengoni, aprendo la strada a un album atteso entro la stagione discografica 2026-2027. Per ora, però, non ci sono date, titoli o annunci ufficiali. Nessun comunicato, nessuna copertina, nessun pre-save pubblicato sui canali dell’artista.

La prudenza, in casi simili, è necessaria. Nel mondo dello spettacolo le registrazioni televisive anticipano spesso strategie promozionali ancora non definitive, e un contenuto può cambiare forma fino all’ultimo. Eppure il tempismo dell’indiscrezione non passa inosservato: luglio è il mese in cui si preparano i palinsesti, si fissano le campagne autunnali e si costruiscono i ritorni musicali destinati a occupare radio, streaming e televisione da settembre in avanti.

Tra i fan di Mengoni, intanto, l’attesa cresce. C’è chi immagina un singolo più radiofonico, chi spera in una ballata, chi legge nella collaborazione con Angelina Mango un indizio di un suono più aperto e contaminato. “Basta che torni con un album”, ha scritto un utente su X, riassumendo l’umore generale. Per ora resta un rumor, ma abbastanza solido da far parlare il pubblico. E, nel pop italiano, spesso è da lì che comincia una nuova stagione.