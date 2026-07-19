Bad Bunny non salirà sul palco dell’Ippodromo La Maura di Milano dopo il violento temporale che sabato sera 18 luglio 2026 ha costretto gli organizzatori a evacuare circa 80mila spettatori: domenica 19 luglio, Live Nation ha annunciato il rimborso integrale dei biglietti, spiegando di non essere riuscita a riprogrammare la data, ma la decisione ha

Bad Bunny non salirà sul palco dell’Ippodromo La Maura di Milano dopo il violento temporale che sabato sera 18 luglio 2026 ha costretto gli organizzatori a evacuare circa 80mila spettatori: domenica 19 luglio, Live Nation ha annunciato il rimborso integrale dei biglietti, spiegando di non essere riuscita a riprogrammare la data, ma la decisione ha acceso la protesta dei fan, che sui social chiedono una nuova serata e contestano la gestione dell’emergenza.

Bad Bunny a Milano, niente nuova data dopo il temporale

La comunicazione è arrivata nella giornata di domenica, quando molti fan erano ancora in città, tra hotel da lasciare, treni da prendere e telefoni pieni di video girati sotto la pioggia. Live Nation, organizzatore dell’evento, ha fatto sapere che, “dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l’evento”, non è stato possibile individuare una nuova data per il concerto di Bad Bunny a Milano.

La società ha annunciato il rimborso integrale dei biglietti, ribadendo che “la sicurezza di tutti i presenti è sempre stata la priorità”. Una frase pensata per chiudere la vicenda, almeno sul piano organizzativo. Eppure, nel giro di pochi minuti, sotto i post ufficiali sono comparsi centinaia di commenti: delusione, rabbia, richieste di chiarimenti. Non tanto per il rimborso, considerato da molti “il minimo”, quanto per la scelta di non cercare — o non trovare — una soluzione alternativa.

“Abbiamo aspettato più di un anno questo concerto e ci meritiamo di vederlo a Milano”, ha scritto una fan, in uno dei messaggi più condivisi. Un altro utente ha aggiunto: “Il rimborso va bene, ma non basta. Doveva essere riprogrammato, anche in un’altra location”. Frasi secche, ripetute, spesso accompagnate da foto dei braccialetti, dei biglietti e degli ingressi già superati.

Il rimborso non basta: la rabbia dei fan sui social

Il punto, per molti spettatori, è che il concerto annullato di Bad Bunny non era una data qualunque. Per migliaia di persone si trattava dell’unica occasione italiana del tour, preparata con mesi di anticipo: voli, pernottamenti, ferie, spostamenti da altre regioni e dall’estero. “Non vogliamo i soldi indietro, vogliamo il concerto”, ha confidato una ragazza arrivata da Bari, sintetizzando un sentimento che sui social è diventato quasi uno slogan.

Nei commenti pubblicati su Instagram, X e TikTok, la richiesta ricorrente è una sola: riprogrammare il live a Milano. Alcuni propongono San Siro, altri il Forum di Assago o una nuova data in un’area più attrezzata per grandi numeri. “Se servono settimane, aspettiamo. Ma non si può cancellare tutto così”, ha scritto un utente, mentre un altro ha ammesso: “Capisco il meteo, non capisco il silenzio e poi il rimborso come unica risposta”.

C’è anche chi difende la decisione degli organizzatori, ricordando che il temporale arrivato su Milano sabato sera ha reso impraticabile l’area e che la sicurezza, in quei minuti, non poteva essere messa in secondo piano. Ma sono voci meno numerose. La maggioranza dei commenti insiste su un punto: l’evento andava recuperato, magari con tempi più lunghi e una comunicazione più dettagliata.

Evacuazione alla Maura, le testimonianze sotto la grandine

A pesare sulla discussione è soprattutto il racconto dell’evacuazione all’Ippodromo La Maura. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte online, la decisione di interrompere l’evento è arrivata mentre sull’area si abbatteva un temporale intenso, con pioggia forte, vento e grandine. Migliaia di persone hanno iniziato a muoversi verso le uscite, in una situazione resa complicata dal fango, dalla scarsa visibilità e dalla densità della folla.

“Evacuazione in sicurezza? Ma state scherzando?”, ha scritto uno spettatore, raccontando di persone “ammassate” che correvano sotto il diluvio, con chicchi di grandine caduti tra il pubblico. Un’altra testimonianza, rilanciata da diversi profili, sostiene che siano stati gli stessi spettatori a mantenere la calma e a cercare le vie d’uscita. “Siamo usciti seguendo la massa, non sapevamo bene dove andare”, ha spiegato un ragazzo in un video girato pochi minuti dopo l’annuncio.

Non risultano, al momento, bilanci ufficiali su eventuali feriti legati all’evacuazione. Proprio per questo, molti fan chiedono una ricostruzione più chiara: chi ha deciso lo stop, con quali tempi, quali procedure siano state attivate e quanti steward fossero presenti nell’area. Domande pratiche, più che polemiche. Perché in mezzo a 80mila persone, anche pochi minuti possono fare la differenza.

Le critiche alla location e il confronto con gli eventi europei

Nel mirino è finita anche la scelta dell’Ippodromo La Maura per un concerto di queste dimensioni. L’area, già utilizzata per grandi eventi musicali, viene considerata da diversi utenti poco adatta a gestire un afflusso così alto in condizioni meteo critiche. “Spero che non venga più usata per concerti di questa portata”, ha scritto un fan, mentre altri hanno segnalato problemi nei percorsi di uscita, nei collegamenti con i mezzi pubblici e nella gestione dei flussi.

Il paragone con altri eventi europei è emerso più volte. Una spettatrice ha raccontato l’esperienza a Wembley, per un concerto di Harry Styles: “Siamo stati accompagnati fino alla metropolitana da steward e polizia. Leggere quello che è successo a Milano fa impressione”. Un confronto che, al di là delle differenze tra impianti e città, ha alimentato la richiesta di standard più chiari per i grandi live.

Resta, intanto, la frattura tra organizzatori e pubblico. Live Nation ha scelto la strada del rimborso, motivandola con l’impossibilità di trovare una nuova data e con la tutela della sicurezza. I fan, però, continuano a chiedere altro: una spiegazione più dettagliata, una presa di responsabilità sulla gestione della serata e, soprattutto, una nuova occasione per vedere Bad Bunny a Milano. Per ora non c’è. E la protesta, online, non si è fermata.