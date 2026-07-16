Dazn aumenterà dal 16 agosto 2026 i prezzi degli abbonamenti Full e Family per gli utenti già attivi in Italia, dopo la rimodulazione annunciata giovedì 16 luglio dalla piattaforma di streaming sportivo per allineare le vecchie tariffe a quelle applicate ai nuovi clienti da marzo. La comunicazione, destinata ad arrivare via email nei prossimi giorni, riguarda sia i piani mensili sia quelli annuali, con rincari che variano in base alla formula scelta e al metodo di pagamento.

Dazn, aumenti dal 16 agosto per Full e Family

La nuova stretta sui prezzi di Dazn arriva a poche settimane dall’avvio della nuova stagione calcistica e tocca una platea ampia: gli abbonati ai piani Dazn Full e Dazn Family, cioè le formule più usate da chi segue Serie A, coppe europee e altri eventi sportivi in streaming. Finora, l’adeguamento deciso il 18 marzo 2026 era stato applicato solo alle nuove attivazioni; i clienti già presenti erano rimasti agganciati al listino dell’estate 2024, quando l’ultimo ritocco era scattato prima per i nuovi iscritti e poi, ad agosto, per chi aveva già un contratto attivo.

Con la nota diffusa il 16 luglio, la piattaforma ha scelto di uniformare le condizioni economiche. Non cambia tutto, almeno per ora: restano fuori dalla rimodulazione i piani Dazn Goal, Dazn Sports e MyClubPass, che continueranno quindi a seguire le tariffe in vigore. Una distinzione non secondaria, perché delimita l’aumento ai pacchetti più completi, quelli legati alla visione dell’offerta principale. Per molti utenti, il punto sarà capire il giorno esatto del primo addebito maggiorato. Non sarà per tutti lo stesso.

Quando scatta il nuovo prezzo e come arrivano gli avvisi

L’aumento partirà formalmente dal 16 agosto, ma il nuovo importo sarà applicato solo al primo rinnovo utile successivo a quella data. Chi, per esempio, ha un rinnovo mensile fissato al 20 agosto vedrà l’addebito aggiornato in quel momento; chi rinnova pochi giorni prima continuerà ancora per un ciclo con la vecchia tariffa. È un passaggio tecnico, ma rilevante. E spesso genera confusione.

Dazn invierà comunicazioni personalizzate via email, in modo scaglionato, indicando il nuovo prezzo e la data da cui sarà applicato. Per gli utenti con abbonamento annuale pagato in un’unica soluzione, l’avviso potrebbe arrivare più avanti, vicino alla scadenza naturale del piano. In base alle condizioni del servizio, chi non accetta la modifica può esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione. La procedura, di norma, passa dall’area personale dell’account o dai canali indicati nella comunicazione ufficiale.

Le nuove tariffe Dazn Full: cosa cambia per gli abbonati

Per il piano Dazn Full, che consente la visione contemporanea su due dispositivi collegati alla stessa rete domestica e l’uso di un dispositivo anche fuori casa, l’aumento è di 2 euro al mese nelle formule mensili e annuali rateizzate. L’abbonamento mensile senza vincoli passa da 44,99 euro a 46,99 euro al mese. La formula annuale con pagamento in 12 rate sale invece da 34,99 euro a 36,99 euro mensili.

Cambia anche il costo dell’annuale pagato in anticipo: da 359 euro si passa a 379 euro l’anno. Tradotto in media mensile, il prezzo sale da circa 29,92 euro a 31,58 euro. È la formula che resta più conveniente in termini di costo medio, ma richiede un impegno immediato maggiore e non offre la stessa flessibilità del piano mensile. Non a caso, secondo quanto emerge dalla comunicazione commerciale, la piattaforma potrebbe spingere parte degli utenti verso i piani annuali per ridurre l’impatto percepito del rincaro.

Dazn Family, Apple Pay e Google Pay: rincari e recesso

Il piano Dazn Family, pensato per chi ha bisogno di una maggiore flessibilità nella visione, segue la stessa logica. L’abbonamento mensile senza vincoli passa da 69,99 euro a 71,99 euro al mese, mentre l’annuale dilazionato in 12 rate sale da 59,99 euro a 61,99 euro mensili. Per chi paga l’intero anno in un’unica soluzione, il prezzo cresce da 599 euro a 619 euro, con un costo medio mensile che passa da circa 49,92 euro a 51,58 euro.

Gli aumenti riguardano anche chi paga tramite gli store digitali. Per i pagamenti con Google Pay o Apple Pay, il piano Dazn Full mensile passa da 49,99 euro a 51,99 euro al mese, mantenendo la maggiorazione rispetto al pagamento diretto con carta, carta di debito o PayPal. Il piano Dazn Family mensile, invece, sale da 69,99 euro a 71,99 euro, allineandosi alla tariffa del pagamento diretto. Gli abbonati che non intendono accettare le nuove condizioni potranno interrompere il contratto senza costi aggiuntivi: una tutela prevista dalla normativa e richiamata dalle condizioni generali del servizio.