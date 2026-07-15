Clifford Joseph Harris Jr., conosciuto nel mondo come T.I., ha annunciato il 15 luglio 2026 da Atlanta il ritiro definitivo dalla carriera solista, a 45 anni e a venticinque anni dal debutto con I’m Serious, spiegando a People di voler chiudere il percorso con un ultimo album, Kill the King, perché — parole sue —

Clifford Joseph Harris Jr., conosciuto nel mondo come T.I., ha annunciato il 15 luglio 2026 da Atlanta il ritiro definitivo dalla carriera solista, a 45 anni e a venticinque anni dal debutto con I’m Serious, spiegando a People di voler chiudere il percorso con un ultimo album, Kill the King, perché — parole sue — “ho ottenuto tutto quello che ho pregato di avere da questo gioco”. Nella sua casa di Atlanta, circondato dalla famiglia, il rapper ha raccontato una scelta maturata senza strappi, quasi come una resa dei conti personale. Non una fuga. Piuttosto, la sensazione di aver finito un giro lungo.

T.I. dice addio al rap solista con Kill the King

Il nuovo album, Kill the King, nasce come congedo simbolico da una carriera che ha attraversato oltre due decenni di hip hop americano, classifiche, cinema, televisione e controversie pubbliche. T.I., considerato una delle figure centrali della scena rap di Atlanta, ha spiegato a People di non sentirsi più costretto a dimostrare qualcosa: “Ho fatto quello che dovevo fare”, ha confidato, seduto nella sua villa, mentre intorno passavano figli, collaboratori, familiari.

Il titolo del disco richiama uno dei suoi soprannomi più noti, “King of the South”, ma il senso, questa volta, è meno celebrativo e più conclusivo. Uccidere il re, nel racconto dell’artista, significa lasciare andare un’identità costruita tra palco, strada e industria musicale. Una chiusura ragionata, non improvvisa.

Dopo l’uscita di I’m Serious nel 2001, T.I. ha legato il proprio nome alla crescita della trap del Sud degli Stati Uniti, alternando album di successo, collaborazioni e apparizioni sullo schermo. Ora il percorso cambia direzione. “Non sto sparendo”, ha lasciato intendere, ma la stagione dei dischi solisti sembra arrivata al capolinea.

Tiny, la famiglia e un legame nato negli anni Novanta

Accanto a lui, da oltre vent’anni, c’è Tameka “Tiny” Cottle-Harris, 51 anni, ex componente delle Xscape, gruppo R&B femminile che negli anni Novanta aveva conquistato il pubblico americano. T.I. ha raccontato di averla notata da ragazzino nel video di Just Kickin’ It, uscito nel 1993, e di aver pensato già allora che un giorno avrebbe provato ad avvicinarla. Detto così sembra una scena scritta dopo. Lui, invece, la ricorda come un’immagine precisa.

La relazione tra i due è iniziata nel 2001, poi il matrimonio nel 2010, con una famiglia allargata formata da figli nati da precedenti relazioni e da altri avuti insieme. T.I. e Tiny hanno attraversato separazioni, riavvicinamenti, tensioni private finite spesso sotto i riflettori. Eppure il rapper, nell’intervista, ha insistito su un punto: la tenuta del rapporto nei momenti difficili.

“Quando qualcuno attraversa con te le circostanze più dure e resta nelle ore più buie, i momenti di luce diventano ancora più luminosi”, ha spiegato T.I., parlando della moglie. Una frase semplice, detta senza grande costruzione, ma che fotografa bene il ruolo di Tiny nella sua storia personale: compagna, madre, presenza stabile in mezzo a una vita spesso irregolare.

Dalla strada di Atlanta alla maturità di oggi

La biografia di T.I. resta legata alle strade di Atlanta, dove è cresciuto con i nonni in un contesto segnato da difficoltà economiche. Da adolescente ha iniziato a scrivere rap partendo dalle proprie esperienze, anche da quelle più rischiose. Ha raccontato di inseguimenti in auto, scelte sbagliate, giornate nelle quali la distanza tra ambizione e autodistruzione era sottile.

Oggi, guardandosi indietro, il rapper non cerca molte giustificazioni. “Avrei dovuto passare quel tempo a leggere, a scrivere, a imparare il pianoforte”, ha ammesso, riconoscendo che molte energie furono indirizzate nella direzione meno utile. Solo più tardi, attraverso la musica, quella stessa urgenza ha trovato una forma.

Il tema della redenzione attraversa gran parte del suo racconto pubblico. Non come assoluzione completa, perché T.I. non ha cancellato errori e contraddizioni, ma come tentativo di trasformare un passato complicato in lavoro, responsabilità, impresa. Anche per questo il ritiro ha il tono di un bilancio: non tutto è stato lineare, ma il traguardo, per lui, è arrivato.

Sette figli, errori pubblici e il passaggio ai Domani e King

La nuova fase passa soprattutto dalla paternità. T.I. e Tiny hanno costruito una famiglia numerosa, sette figli in tutto, raccontata anche nel reality T.I. & Tiny: The Family Hustle, andato in onda dal 2011 al 2017. Quella casa, spesso chiamata la “Black House”, è stata per anni un set familiare, con scene quotidiane, litigi, risate, corse nei corridoi e discussioni a tavola.

Non sono mancati episodi difficili. Nel 2019 T.I. fu travolto dalle critiche dopo alcune dichiarazioni sulle visite ginecologiche della figlia Deyjah, legate al controllo della verginità. Il rapper si scusò pubblicamente, riconoscendo l’errore e il dolore provocato. Da lì, ha spiegato, è arrivata una lezione più concreta di molte altre: “Fare meno discorsi e dedicare molto più tempo ad ascoltare”.

Il futuro, intanto, resta legato alla musica, ma in un’altra posizione. T.I. sarà in tour con il progetto King Succession insieme ai figli Domani e King, pronti a muoversi dentro l’eredità paterna senza esserne semplici copie. Lui li accompagnerà, almeno per ora. Non più al centro della scena, forse. Ma ancora lì, a pochi passi dal palco.