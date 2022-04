Ali & Ava – Storia di un incontro: trailer italiano del film britannico candidato a due Bafta

Dopo la tappa lo scorso marzo al Bif&st di Bari, dal 14 aprile I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection portano nelle sale italiane Ali & Ava – Storia di un incontro, diretto da Clio Barnard, il film che vede Adeel Akhtar e Claire Rushbrook nei panni dei due protagonisti, entrambi soli per ragioni diverse, si incontrano e volano scintille. Nel corso di un mese lunare inizia a crescere una profonda connessione, nonostante l’influenza della precedente relazione di Ava e il tumulto emotivo di Ali per la rottura del suo matrimonio.

Trama e cast

La trama ufficiale: Ali, ti presento Ava. Due mondi diversi che si incontrano nella realtà di Bradford, città industriale nel cuore dello Yorkshire. Ali gestisce degli appartamenti e vive un matrimonio segnato da un dolore. Ava è una maestra elementare. Si incontrano e riempiono le rispettive esistenze sfidando le convenzioni e gli ostacoli che trovano lungo una strada fatta di romanticismo, canzoni cantate a squarciagola e passione. Ali & Ava è una commedia che parla d’amore attraverso il potere rigenerante della musica.

Il cast di “Ali & Ava” è completato da Ellora Torchia, Shaun Thomas, Natalie Gavin, Mona Goodwin, Krupa Pattani, Vinny Dhillon, Tasha Connor, Macy Shackleton, Ariana Bodorova , Sarlota Nagyova, Sienna Afsar, Uzair Ali, Abid Yaqoob, Rashid Hussain, Kamal Kaa, Fatima Bodorova, Austin Haynes.

Ali & Ava – trailer e video

Trailer ufficiale in lingua originale pubblicato il 4 novembre 2021

Trailer ufficiale italiano pubblicato il 14 aprile 2022

Curiosità

Il film è transitato a Cannes 2021 in concorso alla Quinzaine des Réalisateurs ed è stato candidato a due BAFTA, il più prestigioso premio cinematografico britannico, come miglior film e migliore attore protagonista, consolidando lo status della regista tra i più importanti filmmaker contemporanei della scena arthouse.

Claire Rushbrook (Ava) è stata recentemente vista in ruoli da protagonista in Don’t Forget The Driver (BBC) e No Offense (Channel 4). I suoi crediti cinematografici includono Secrets and Lies, Under the Skin, Spider-Man: No Way Home ed Enola Holmes. Claire è stata nominata ai BAFTA per il suo lavoro in My Mad Fat Diary (E4) e per un RTS Award per il suo lavoro in Home Fires (ITV). Altri crediti televisivi includono Requiem (BBC), Kiri (Channel 4), il dramma di Abi Morgan The Split (BBC), Black Mirror (Netflix), Whitechapel (ITV) e un ruolo chiave nella serie nominata agli Emmy Genius: Einstein (National Geographic) e recentemente in Sky One’s Temple con Mark Strong.

Adeel Akhtar (Ali) ha ricevuto riconoscimenti sia per i suoi ruoli comici che per le sue interpretazioni drammatiche in film tra cui Four Lions, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare…l’amore no, Il Dittatore, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, Swimming with Men e Victoria and Abdul. Nel 2017 ha vinto il BAFTA Leading Actor Award per il suo ruolo nel dramma della BBC Murdered by My Father, facendo la storia per essere stato il primo attore non bianco a interpretarlo. Il suo lavoro televisivo include anche il ruolo di Wilson Wilson in Utopia di Channel 4 per il quale è stato nominato ai BAFTA come miglior attore non protagonista e nelle miniserie della BBC Capital e The Night Manager. Il suo ruolo televisivo più recente è quello di Billy nell’acclamata serie della BBC Back to Life e i suoi film recenti includono The Nest ed Enola Holmes, con film in uscita tra cui Louis Wain e Everybody’s Talking About Jamie.

Note di produzione

“Ali & Ava” si ispira a due persone che Clio Barnard ha incontrato durante le riprese dei suoi precedenti film pluripremiati, The Arbor (2010) sul drammaturgo Andrea Dunbar e The Sellfish Giant (2013), una favola contemporanea su due adolescenti attirati nel mondo del furto di rame. Durante la realizzazione di The Arbor, Barnard ha incontrato e lavorato con l’attore, DJ e padrone di casa di Bradford, Moey Hassan, e in seguito, durante la realizzazione di The Sellfish Giant, ha incontrato Rio, una madre e assistente didattica in una scuola di Bradford. Anche se il suo film successivo, Dark River del 2017, è stato ambientato in un ambiente rurale alla periferia di Bradford e ha esplorato problemi di traumi e abusi, le intuizioni di Moey e Rio sono rimaste con Barnard, ispirandola a iniziare a lavorare su Ali & Ava. Collaborando con la scrittrice di Bradford Kamal Kaan come consulente per la sceneggiatura, ha iniziato a dare forma a una storia influenzata da Hassan, Kaan e Rio. “È iniziato con i personaggi di Ali e Ava, e una domanda”, dice Barnard. “Cosa accadrebbe se prendessi il melodramma come un genere e lo applicassi a una versione social-realista di Bradford basata su persone reali? È un’opportunità per pensare a cosa significa far parte di una comunità. C’è molta gentilezza, generosità e supporto in Bradford e volevo mostrarlo sul grande schermo. “Come musulmano britannico-bengalese”, dice Kamal Kaan, “avendo vissuto ed essendo cresciuto a Bradford, desideravo lavorare con Clio su Ali & Ava, una storia che riflette l’esperienza positiva della città, contrastando la falsa rappresentazione di Bradford, che è spesso descritta come una città postindustriale divisa e impoverita. Per me Bradford offre un santuario di amore, gioia e un senso di radicamento alla famiglia”. “Per me il fascino dei progetti di Clio è che sono organici e nascono da una forte connessione con le persone e col luogo”, afferma Tracy O’Riordan, la produttrice di lunga data di Barnard. “L’idea per The Sellfish Giant è nata da The Arbor – e a sua volta l’idea l’idea per Ali & Ava è nata da The Selfish Giant, cementando così relazioni di lunga data con i collaboratori e mediandone di nuove, il tutto all’interno della comunità di Bradford. Nei primi confronti io e Clio abbiamo parlato molto di musica, di storie d’amore e di commedie, specialmente quando ha iniziato a lavorare con Adeel Akhtar, che abbiamo scelto per il ruolo di Ali e che è un grande attore comico. Il processo consisteva in interviste basate su Bradford, viaggi di ricerca e workshop per un periodo di circa due anni in cui la storia ha iniziato a prendere forma e si è evoluta fino alle prove e oltre. Clio è eccezionale nell’ascoltare, connettere e collaborare con persone come Rio, Moey e Kamal – e questa è una delle parti più appaganti del mio lavoro, conoscere davvero queste persone stimolanti e ascoltare i dettagli delle loro vite”.

Chi è Clio Barnard?

Il primo documentario di Clio Barnard, The Arbor, sul drammaturgo di Bradford Andrea Dunbar, ha ricevuto un enorme successo di critica alla sua uscita nel 2010 e numerosi premi tra cui il Douglas Hickox Award ai British Independent Film Awards; Miglior Sceneggiatura agli Evening Standard British Film Awards; Best British Newcomer e il Sutherland Award al BFI London Film Festival; Miglior nuovo regista di documentari a Tribeca; Il premio Grierson per il miglior documentario cinematografico e una nomination ai BAFTA per il miglior debutto. Il suo secondo lungometraggio, The Selfish Giant, è stato presentato in anteprima nell’ambito dei Director’s Fortnight 2013 a Cannes, dove ha vinto l’Europa Cinema Label Award come miglior film europeo. È stato nominato ai BAFTA come Outstanding British Film e per il Lux Prize nel 2013. Il film è stato proiettato nella sezione Contemporary World Cinema al Toronto International Film Festival 2013 e ha vinto il premio come miglior film al 24° Stockholm International Film Festival. Peter Bradshaw del Guardian l’ha definito “lavoro riccamente allusivo e commovente” assegnandogli 5/5 stelle. Il suo terzo lungometraggio, Dark River, per Left Bank, BFI e Film4, era interpretato da Ruth Wilson, Mark Stanley e Sean Bean. Il film è stato presentato in anteprima come parte della sezione Platform al Toronto Film Festival 2017 (vincendo una menzione d’onore). Dark River è stato elogiato come un dramma superiore “guidato dalla performance d’acciaio e mirata di Wilson e diretto in modo pulito e conciso da Barnard” da Sight and Sound. Clio ha ricevuto il premio inaugurale Wellcome Trust e BFI Screenwriting Fellowship in associazione con Film4. Attualmente è impegnata nella produzione dell’attesissimo adattamento televisivo in costume di The Essex Serpent per See-Saw Films e Apple TV+.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore londinese Harry Escott diventato famoso per la prima volta nel 2005 con la colonna sonora dell’influente thriller psicologico Hard Candy, diretto da David Slade. Da allora Harry ha lavorato con talentuosi registi stellari come Eran Creevy nel cult Britflick Shifty e Paddy Considine nel suo straziante dramma di pugilato Journeyman, Alvaro Delgado nel suo pluripremiato dramma Retablo e l’influente secondo film di Steve McQueen Shame. Frequente collaboratore di Michael Winterbottom (A Mighty Heart – Un cuore grande, Road To Guantanamo), il 2019 ha visto la loro quinta collaborazione in Greed – Fame di soldi, una satira caustica sui super ricchi, con Steve Coogan e David Mitchell. Nel 2017 ha collaborato con PJ Harvey per scrivere la canzone “An Acre Of Land” per Dark River di Clio Barnard. Il lavoro di Harry con Clio Barnard in “Ali & Ava” segna la loro quarta collaborazione dal suo rivoluzionario film d’esordio The Arbor. Harry ha recentemente completato la colonna sonora della prima collaborazione di Julian Fellowes con Netflix, The English Game, una serie drammatica che traccia le origini del calcio nel 19° secolo. Altre colonne sonore degne di nota per la televisione includono River, il dramma in 6 parti della BBC1 scritto da Abi Morgan che ha vinto il Music+Sound Award per la migliore composizione televisiva originale.

A differenza dei precedenti film di Barnard, la musica gioca un ruolo importante in Ali & Ava. La canzone di Bob Dylan “Mama You Been On My Mind” è stata una delle prime influenze durante la scrittura della sceneggiatura e dei lungometraggi per tutto il film. Ali si presenta subito al pubblico come un eclettico amante della musica: electro (Daniel Avery, Onipa) e rap (Ocean Wisdom) e anche i Buzzcocks, Sylvan Esso (“Radio”), The Specials… ma decisamente non folk. Ava predilige gli artisti folk Sammi Smith, Karen Dalton ed Ewan MacColl’s Dirty Old Town viene cantato durante il karaoke con suo figlio Callum nel loro social club locale, uno dei preferiti dalla famiglia. È stato emozionante presentare i rapper di Bradford Lunar C e MC Innes con sede a Holmewood (che hanno appositamente registrato una canzone rap per apparire nella scena in cui Ali si reca per la prima volta a Holmewood) creando una colonna sonora per un film che potrebbe essere pensato come un musical diegetico realista e sociale.

Foto e poster