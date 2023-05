Dal 4 maggio nei cinema italiani con Notorious Pictures il thriller psicologico Alice, Darling firmato dall’inglese Mary Nighy che vede il ritorno sul grande schermo di Anna Kendrick (Pitch Perfect, 2012; Pitch Perfect 2, 2015; Pitch Perfect 3, 2017) nel ruolo della protagonista, al fianco di Charlie Carrick (The Power, 2021, Il lupo e il leone, 2021).Il film, presentato con successo all’ultima edizione del Toronto International Film Festival, affronta l’importante e delicato argomento della violenza psicologica.

Alice, Darling – Trama e cast

La trama ufficiale: Alice (Anna Kendrick) è una donna vittima di una relazione violenta, in cui viene abusata psicologicamente dal fidanzato Simon (Charlie Carrick). Durante una vacanza con due amiche intime, Alice riscopre se stessa e acquisisce la prospettiva di cui ha bisogno. Lentamente, inizia a comprendere e a staccarsi dalla dipendenza che la lega all’uomo. Ma la vendetta di Simon è tanto inevitabile quanto sconvolgente e, una volta scatenata, metterà alla prova la forza di Alice, il suo coraggio e i legami delle sue amicizie più profonde.

Nel cast anche: l’attrice canadese Kaniehtiio Horn (Il Giustiziere della notte – Death Wish, 2018, Sugar Daddy, 2020) e Wunmi Mosaku, l’attrice britannica di origini nigeriane definita dal «Nylon Magazine» come una delle giovani promesse di Hollywood (I Am Slave, 2010; Philomena, 2013), Mark Winnick, Daniel Stolfi, Carolyn Fe, Gordon Harper, Viviana Zarrillo.

Alice, Darling – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film segna il debutto alla regia di Mary Nighy.

Mary Nighy dirige il film da una sceneggiatura di Alanna Francis (The Rest of Us) & (serie tv Indagine ad alta quota).

Il libro che Alice trova e Tess le legge accanto al falò è “Mrs. Dalloway” di Virginia Woolf.

Note di regia

“Alice, Darling” è una storia sottile e ricca di sfumature sulla coercizione e il controllo. Come regista, non potevo desiderare un cast migliore per dar vita a questa importante storia. La chimica tra Anna Kendrick, Wunmi Mosaku e Kaniehtiio Horn nei panni delle tre amiche, poi, è stata una vera gioia per gli occhi… Appena mi hanno chiamata per realizzare la regia di questo film, ho accettato immediatamente. Il viaggio simbolico ed emotivo di Alice mi ha intrigata immediatamente, soprattutto il suo complicato tumulto interiore che non riesce ad esprimere ma che manifesta in modi spesso strazianti e auto-sabotanti. Come regista, la cosa che mi interessava di più era proprio il suo mondo interiore. Sono una grande lettrice e amo molto i romanzi, perché la letteratura consente di esprimere meglio le sfumature emotive di un percorso interiore. Nel cinema, invece, è molto più difficile far emergere qualcosa di ‘non verbale’. E Alice, Darling mi è sembrato per questo una grande opportunità. Dalla scrittura di Alanna si percepisce la tensione e l’angoscia che si manifestano sotto la superficie di questo personaggio. Così, ho pensato che sarebbe stato davvero affascinante cercare di rappresentarlo visivamente e sonoramente. Per entrare nella mentalità di Alice, ho lavorato a stretto contatto con la sceneggiatrice Alanna Francis. Alice si presenta come una donna di successo e sicura di sé, amata dal fidanzato e dagli amici. Ma lentamente appaiono le prime tendenze autodistruttive. E il mio dilemma era proprio come rappresentare questo dolore così potente che la affligge. Per quanto riguarda la messa in scena, invece, volevo fortemente che il pubblico intraprendesse il viaggio assieme ad Alice, che sentisse di essere nei suoi panni – da qui, anche la scelta di alcune soggettive. [Mary Nighy]

Note di produzione

“Alice, Darling” è iniziato con la società di produzione di Toronto di Katie Bird Nolan e Lindsay Tapscott, chiamata Babe Nation. Il duo ha collaborato con la sceneggiatrice Alanna Francis per il primo film di Babe Nation (The Rest of Us), e poco dopo Francis ha inviato loro la sceneggiatura di “Alice, Darling”. Appena l’abbiamo letta ci è sembrato davvero il progetto perfetto. Ci sforziamo di raccontare le storie femminili senza peli sulla lingua, con sfumature, attenzione e autenticità. È un racconto avvincente ma è anche e soprattutto una storia di resilienza e di emancipazione femminile. Si trattava di una storia assolutamente unica. Ci sono tanti progetti che parlando di relazioni violente, ma non c’è nulla di così sottile e soprattutto incentrato sull’amicizia fra donne. Normalmente i film che trattano la tematica dell’abuso si concentrano più sul ‘sensazionalismo’. Questo film, invece, è molto diverso. C’è una sensibilità di fondo ed una capacità di rispecchiarsi nei personaggi incredibile. Per questo abbiamo ritenuto necessario realizzarlo. Per quanto riguarda le riprese, il film è stato girato in 20 giorni fra Toronto e Clear Lake, Ontario, dove si trovava la casa sul lago nel film.

Mary Nighy – Note biografiche

Mary Nighy, attrice e regista britannica, ha diretto il primo episodio della serie TV Industry (una nuova serie per HBO e la

casa di produzione Bad Wolf) e gli episodi della nuova serie Traces, per la Red Productions. Si è formata alla National Film and Television School, studiando regia con David Lean. Ha diretto diversi cortometraggi che sono stati presentati all’interno di festival internazionali. “Alice, Darling” è il suo debutto nel lungometraggio.

FILMOGRAFIA REGISTA:

Cinema

Alice, Darling, 2022.

Televisione

Testimoni Silenziosi, (stagione 22, episodi 7 – 8), 2019;

Traces, (stagione 1, episodio 4, 5, 6), 2019/2020;

Industry, (stagione 1, episodio 7), 2020.

FILMOGRAFIA ATTRICE:

Cinema

Marie Antoniette, Sofia Coppola, 2006;

Tormented, Jon Wright, 2009.

Alice, Darling – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Owen Pallett (The Box, Life, Suited – A misura di gender, Spaceship Earth, On the Count of Three).

La colonna sonora include il brano “Klapp Klapp” interpretato da Dafusia.

Alice, Darling – Foto e poster