Alien 3: una sceneggiatura di William Gibson mai prodotta pubblicata in un romanzo

Alien 3 viene ricordato da alcuni come il travagliato esordio del regista David Fincher, vedi riprese senza sceneggiatura e il regista chiamato all’ultimo momento dopo un film in pre-produzione, con il regista di Navigator Vincent Ward a bordo, interamente cancellato.

Tra le sceneggiature cassate dalla produzione di “Alien 3” ce n’era una dello scrittore cyberpunk William Gibson che ora apprendiamo dal sito Bloody Disgusting sarà pubblicata come un nuovo romanzo dell’autrice vincitrice del premio Hugo e “Regina del Cyberpunk” Pat Cadigan che ha già trasformato in romanzi film come il thriller Cellular e l’horror fantascientifico Jason X.

L’adattamento completo della sceneggiatura di “Alien 3” di Gibson sarà pubblicata il 31 agosto e e rivelerà il destino di Ripley, Newt, il sintetico Bishop e il caporale Hicks dopo l’acclamato Aliens di James Cameron. Nell’Alien 3 di Gibson, adattato da una sua primissima bozza, quando la nave dei Marines coloniali Sulaco attracca alla stazione spaziale e installazione militare Anchorpoint, appare una nuova forma di Xenomorfo.

L’Alien 3 di Fincher si sgancia dai primissimi minuti del film di Cameron con la morte di Hicks e Newt dopo un atterraggio di fortuna. Riguardo alla sbrigativa morte di questi due personaggi, Cameron in un’intervista rilasciata durante il Comic-Con 2016 non fu particolarmente tenero.

Ho pensato che fosse stupido che Hicks e Newt fossero uccisi. Ho pensato che fosse un grande schiaffo in faccia ai fan. Voglio dire, David Fincher un mio amico, e David è un incredibile, stupefacente regista, senza dubbio. Quello era una sorta di un suo primo grande concerto e si stava facendo guidare dallo studio, ha iniziato la produzione in ritardo e avevano uno script orribile che furono costretti a riscrivere al volo, ed è stato semplicemente un pasticcio. Penso che sia stato un grosso errore. Quindi posso dire sena dubbio che se io e Gale Anne Hurd fossimo stati stati coinvolti, non lo avremmo fatto perché sentivamo di aver guadagnato qualcosa con il pubblico grazie a questi personaggi.

Non è la prima volta che la prima bozza abbandonata di Gibson di “Alien 3” viene riproposta, un precedente adattamento in cinque parti della sceneggiatura è stato pubblicato in formato fumetto da Dark Horse Comics nel 2018 e nel 2019 la sceneggiatura è stata trasformata in un dramma audio.