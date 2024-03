Alien: Romulus – primo trailer italiano per l’Alien 7 del regista Fede Alvarez

20th Century Studios ha reso disponibili un primo trailer italiano e un poster ufficiale di Alien: Romulus del regista Fede Alvarez (La casa – Evil Dead). Quello che sappiamo è che questo settimo capitolo della saga di Alien è una storia a sé stante che segue un “gruppo di giovani in un mondo lontano che si trovano a confrontarsi con la forma di vita più terrificante dell’universo”.

Secondo la protagonista del film Cailee Spaeny, il film dovrebbe collocarsi temporalmente “tra il primo e il secondo film”. La produzione ha visto reclutato lo stesso team che ha creato gli Xenomorfi dell’Aliens di James Cameron.

Il cast include anche Isabela Merced, Archie Renaux (Tenebre e ossa), Spike Fearn (Aftersun), David Johnson (Ritrovarsi in Rye Lane) e l’esordiente Aileen Wu.

Alien Romulus – Primo trailer italiano

Alvarez dirige il film da una sceneggiatura scritta da Rodo Sayagues (Man in the Dark). Ridley Scott è produttore del film insieme a Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) per Scott Free, con Brent O’Connor (Bullet Train), Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels) e Tom Moran (The Donut King) come produttori esecutivi.

Un altro componente del cast, David Jonsson, parlando con il sito Movieweb, ha descritto l’approccio al film rispetto al franchise “molto, molto, molto diverso” da ciò che abbiamo visto sinora,

Posso dire che è molto, molto, molto diverso. Penso che Alien sia stato leggermente prima della mia generazione, in termini di profondità e impatto in quel momento, ma sai, abbiamo una svolta incredibile rispetto al frnachise. E avevamo Fede Álvarez nel ruolo del nostro regista, Ridley Scott che lo produce. È stato incredibile lavorare con quelle persone, e al fianco di Cailee Spaeny, che è un’attrice semplicemente brillante. Penso che sarà fantastico. Sono molto emozionato.

“Alien: Romulus” debutterà nei cinema americani il 16 agosto 2024.

Il primo poster ufficiale