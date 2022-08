Altri 365 giorni: la colonna sonora del film Netflix

Disponibile su Netflix Altri 365 Giorni, nuovo capitolo della trilogia 365 giorni che ha esordito nel 2020 con l’originale 365 Giorni ed è proseguita nel 2022 con il sequel 365 Giorni – Adesso. Alla regia tornano Barbara Bialowas e Tomasz Mandes che hanno anche scritto la sceneggiatura in collaborazione con Blanka Lipinska, autrice dei romanzi su cui è basata la trilogia.

Trama e cast

La relazione tra Laura (Anna-Maria Sieklucka) e Massimo (Michele Morrone) è in bilico mentre cercano di superare i problemi di fiducia e la gelosia mentre un tenace Nacho (Simone Susinna) lavora per separarli.

Il cast di “Altri 365 Giorni” include anche Otar Saralidze, Ewa Kasprzyk, Natalia Siwiec, Rebecca Casiraghi, Dariusz Jakubowski, Ramón Langa, Karolina Pisarek, Natasza Urbanska con la scrittrice Blanka Lipinska e il co-regista Tomasz Mandes che tornano nei panni rispettivamente di Elena e Tommaso.

Altri 356 Giorni – trailer e video

Curiosità

“Altri 365 giorni” è diretto da Barbara Bialowas (Big Love) & Tomasz Mandes (The End) che hanno diretto anche i precedenti “365 giorni” e “365 Giorni – Adesso”.

Il film è l’adattamento cinematografico del terzo romanzo della trilogia “365 giorni” scritta da Blanka Lipińska. L’autrice ha collaborato alla sceneggiatura dell’intera trilogia con i registi Barbara Bialowas e Tomasz Mandes ed ha interpretato anche dei cameo in tutti e tre i film del franchise.

L’attore, modello e cantante italiano Michele Morrone che interpretat Massimo ha recitato anche nella commedia L’ultimo giorno del toro (2018), nel dramma Bar Giuseppe (2019) di Giulio Base e nelle serie tv I Medici e Il Processo.

Il film è stato girato tra Italia e Polonia.

L’originale “365 giorni” ha rapidamente guadagnato l’attenzione mondiale, diventando uno dei film più visti nei territori di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. Nonostante questa popolarità, il film ha ricevuto recensioni universalmente negative, con critiche volte alla sua percepita glorificazione della mafia e all’uso massiccio di sequenze di sesso che includono la violenza sessuale, che ha portato a paragoni con la serie Cinquanta sfumature di grigio. La cantante britannica Duffy ha definito, in una lettera aperta a Netflix, il film come “pericoloso”, in quanto “valorizza la realtà brutale dello sfruttamento sessuale, del rapimento e dello stupro”. La pellicola che si trova nella lista dei 100 film con più recensioni negative del sito cinematografico IMDb ha ricevuto inoltre sei nomination ai Razzie Awards (peggior film, regista, attore protagonista, attrice protagonista, prequel, remake, rip-off o sequel e sceneggiatura) vincendo per la peggior sceneggiatura.”.

“Altri 365 Giorni” è prodotto da Ewa Lewandowska e Tomasz Mandes (Ekipa) con Maciej Kawulski (Open Mind One).

La trilogia di romanzi

Blanka Lipińska (Puławy, 22 giugno 1985) è un’autrice di bestseller n. 1 a livello internazionale. La sua trilogia “365 Giorni” è stata tradotta in quasi trenta lingue e venduta in oltre cento paesi nel mondo con milioni di copie stampate. È un’autrice per desiderio piuttosto che per necessità e scrive per divertimento invece che per soldi. Ama i tatuaggi, apprezza la schiettezza e fa tesoro dell’altruismo. Infastidita dalla mancanza di apertura sul sesso, si è presa la responsabilità di avviare una discussione sui molti lati dell’amore. Le piace dire che parlare di sesso è facile come preparare la cena. Blanka è stata classificata come uno degli scrittori più pagati della Polonia nel 2019 dalla rivista Wprost. Nel 2020, la stessa rivista l’ha elencata come una delle donne più influenti della Polonia. Il sondaggio tra i lettori della Biblioteca nazionale polacca la elenca tra i primi dieci autori più popolari in Polonia e la rivista ForbesWomen l’ha inclusa tra i migliori marchi femminili. Il suo romanzo bestseller “365 Giorni” ha ispirato l’omonimo film diventato il titolo Netflix di maggior successo del 2020 a livello globale. Il film ha trascorso dieci giorni al primo posto, il secondo più alto nella storia della classifica. Anche il sequel “365 giorni – Adesso” è arrivato al primo posto in quasi novanta paesi nella prima settimana di streaming. Dopo il diploma Blanka ha conseguito una laurea in cosmetologia e prima di diventare scrittrice ha lavorato come ipno-terapeuta. Ama lo sport, il fitness e la vela. Ha dichiarato che per scrivere la serie di romanzi di “365 Giorni” si è ispirata a “Cinquanta sfumature di grigio” e l’idea per l’ambientazione le è venuta dopo un viaggio in Sicilia.

La trama ufficiale del primo romanzo: Laura Biel e il suo fidanzato sono in vacanza in un luogo da favola: la Sicilia! Proprio il giorno del suo ventinovesimo compleanno, però, Laura viene rapita dal bellissimo don Massimo Torricelli. Cosa può volere un capomafia locale da una turista polacca? Massimo ha le sue ragioni: quella splendida donna, infatti, è identica all’angelica figura che gli è apparsa quando ha rischiato di morire in seguito a un attentato. Miracolosamente sopravvissuto, ha giurato che avrebbe fatto di tutto per trovarla e farla sua. A ogni costo. E ora intende mantenere quella promessa: terrà Laura prigioniera nella sua meravigliosa tenuta per 365 giorni, trascorsi i quali, se lei non si sarà innamorata, la lascerà andare. Ma se lei cercherà di scappare prima, ucciderà tutta la sua famiglia. Laura in effetti cede al fascino di don Massimo, ma riuscirà la loro precaria relazione a resistere alla forza del destino?

Il romanzo “365 Giorni” di Blanka Lipińska è disponibile su Amazon.

La trama ufficiale del secondo romanzo: Quando Laura è stata rapita dal potente capomafia don Massimo Torricelli, non poteva immaginare che un giorno avrebbe iniziato una travolgente relazione con il suo rapitore, tanto pericoloso quanto seducente. Men che meno che si sarebbe innamorata di lui. Ma adesso la sua vita in Sicilia è una favola: un matrimonio grandioso, un marito devoto e incredibilmente bello, e ora c’è anche un bimbo in arrivo. Il tutto circondata dallo sfarzo più sfrenato: servitù, auto lussuose, incredibili palazzi affacciati sul mare. Tuttavia, anche in questa esistenza paradisiaca iniziano a formarsi delle crepe: le uniche persone che Laura vede sono guardie del corpo e criminali, e in ogni momento potrebbe essere nuovamente rapita o uccisa. E come se non bastasse, la sua migliore amica si è unita al gruppo, diventando presto un facile bersaglio per i rivali di Massimo pronti a conquistare il suo impero malavitoso. Circondata da nemici e avviluppata nell’oscuro mondo di potere, piacere e pericolo del marito, Laura capirà presto cosa significa davvero essere sposata all’uomo più pericoloso d’Italia.

Il romanzo “365 Giorni – Adesso” di Blanka Lipińska è disponibile su Amazon.

La trama ufficiale del terzo romanzo: Come moglie di don Massimo Torricelli, uno dei boss mafiosi più pericolosi della Sicilia, la vita di Laura è un giro sulle montagne russe. È spesso a rischio, potenziale bersaglio dei nemici senza scrupoli di Massimo che non si fermeranno davanti a nulla per distruggere il potente boss. E quando Laura viene gravemente ferita in un attacco, incinta e lotta per sopravvivere, Massimo deve affrontare la decisione più difficile della sua vita. Come sarà la sua vita senza Laura? Riuscirà a crescere il loro bambino da solo? Quale sarà il destino della sua famiglia e i 365 giorni come potrebbero concludersi?

Il romanzo “Altri 365 giorni” è disponibile in edizione inglese su Amazon.

La colonna sonora

La colonna sonora di “Ancora 365 Giorni” presenta brani di artisti vari, tra cui EMO, Tommy Docherty e anche l’attore Michele Morrone che nel film interpreta Massimo, come per gli altri film della trilogia ha contribuito alla colonna sonora, stavolta con il brano “Angels”.

In un’intervista con il sito Decider, Morrone ha parlato del suo contributo alla colonna sonora:

Ho sempre suonato la chitarra. Ho sempre scritto canzoni nella mia vita, ma non avrei mai pensato di poterlo fare per lavoro. Ero un attore. Mi stavo concentrando sulla recitazione. Ma quando ero sul set per il primo film, stavo parlando con il regista e mi chiedeva cosa mi piace fare oltre a recitare. E io gli ho detto “Mi piace scrivere canzoni”. E lui ha risposto “Ok, fammene ascoltare qualcuna”. Gli ho fatto ascoltare ‘Dark Room’ e si è innamorato e mi ha detto, “Perché non mettiamo questa canzone nel film?” La canzone era nel film e il film è esploso e poi ho avuto un chiamata dalla Universal ed è successo tutto. [Riguardo ad Angels] è solo un sogno che ho fatto su me e mio figlio che volavamo come angeli nelle nuvole, giocando tra le nuvole, saltando tra le nuvole…

LE CANZONI DEL FILM:

1. Pray – EMO

2. Someday – EMO

3. Mykonos – JJ Abel feat. Kuinvi & Daniel Rondon

4. Stop Stressing – JJ Abel feat. Mimaa

5. Ghost – Marissa

6. Stranger – Jhn McFly feat. Marissa

7. Closer – Jhn McFly

8. Call My Name – EMO feat. YOLO

9. Dancing with the Devil – EMO

10. Bye Bye – JJ Abel feat. Adame

11. Hey – Marissa

12. All Alone – EMO feat. Marissa

13. Kill This Love – Józefina

14. Lovesick – Jhn McFly feat. Kuba

15. Addictions – EMO

16. Casual – Bryska

17. Wallows – Tommy Docherty

18. Whole Life – Marissa feat. Tommy Docherty

19. Learn to Love Again – Tommy Docherty

20. Choose – Ian Scott

21. On Me – EMO feat. Marissa

22. All I Have – EMO feat. Oskar Cyms

23. Angels – Michele Morrone

24. Heartbeat – Ian Scott

25. Control – Natalia Krakowiak