American Dream: trailer e poster del dramma crime di Janusz Kaminski

Lionsgate ha reso disponibile un trailer ufficiale di American Dream, il dramma crime segna la seconda regia del polacco Janusz Kaminski, acclamato direttore della fotografia due volte premio Oscar per Schindler’s List e Salvate il soldato Ryan.

Il film parla di due giovani imprenditori americani che affrontano la vendetta di un mafioso russo dopo che lo hanno tagliato fuori da un affare.

La trama ufficiale:

Alla disperata ricerca di denaro, gli imprenditori Scott (Luke Bracey, Point Break) e Nicky (Michiel Huisman, Il trono di spade) si rivolgono al mafioso russo Yuri (Nick Stahl, Terminator 3). Dopo aver rifiutato il finanziamento che offre, Yuri si vendica cercando di rilevare il loro progetto di costruzione. I partner sono terrorizzati fino a quando Ana (Agnieszka Grochowska, Child 44 – Il bambino n. 44) la dura ragazza russa di Nicky decide di occuparsi personalmente del problema.

Il cast di “American Dream” è completato da Samantha Ressler (40 sono i nuovi 20), Ed Metzger (Il curioso caso di Benjamin Button), Kathleen Gati (Natale a casa Anderson), Elya Baskin (Angeli e demoni), Mark Kubr (Hotel Artemis), Lindsay Seim (Oltre i confini del male – Insidious 2), Jeanne Simpson (Mad Men), Vladimir Skomarovsky (Aquila nera), Paul Renteria (Parto col folle) e Olya Milova (Ascolta la mia voce).

Janusz Kaminski ha debuttato alla regia nel 2000 con Lost Souls – La profezia, un horror a sfondo demoniaco con Winona Ryder e Ben Chaplin molto suggestivo dal punto di vista visivo, ma poco coinvolgente a livello di storia che si è rivelato anche un sonoro flop d’incassi. Kaminski tornerà dietro la macchina da presa sette anni dopo dirigendo il dramma Hania su una giovane coppia sposata ma senza figli che invita un orfano a trascorrere il Natale con loro. Kaminski dirige “American Dream” da una sceneggiatura scritta da Duncan Brantley (In amore niente regole) e Mark Wheaton (The Messengers) da una storia di Duncan Brantley. Il film debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 5 gennaio 2021.

Fonte: YouTube