Roma 2020, Ammonite: nuovo trailer del film con Kate Winslet e Saoirse Ronan

Disponibile un nuovo trailer di Ammonite di Francis Lee, un dramma romantico in costume che vede Kate Winslet e Saoirse Ronan nei panni di due donne coinvolte in un’appassionata storia d’amore. Il film fa parte della Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma che chiuderà i battenti il prossimo 25 ottobre.

La trama ufficiale:

Nell’Inghilterra del 1840, l’acclamata paleontologa autodidatta Mary Anning (Kate Winslet) lavora da sola sulla selvaggia e brutale costa meridionale inglese di Lyme Regis. I giorni delle sue famose scoperte alle spalle, ora va a caccia di fossili comuni da vendere a turisti ricchi per mantenere se stessa e la madre vedova malata. Quando uno di questi turisti, Roderick Murchison, arriva a Lyme per la prima tappa di un tour europeo, affida a Mary le cure della sua giovane moglie Charlotte (Saoirse Ronan), che si sta riprendendo da una tragedia personale. Mary, la cui vita è una lotta quotidiana sulla soglia della povertà, non può permettersi un rifiuto ma, orgogliosa e instancabilmente appassionata del suo lavoro, si scontra con la suo ospite indesiderata. Sono due donne provenienti da mondi completamente diversi. Eppure, nonostante l’abisso tra le loro sfere sociali e le loro personalità, Mary e Charlotte scoprono di poter offrire ognuna ciò che l’altra stava cercando: la consapevolezza di non essere sole. È l’inizio di una relazione amorosa appassionata e divorante che sfiderà tutti i limiti sociali e altererà irrevocabilmente il corso di entrambe le loro vite.



Il cast è completato da Sarah White, Liam Thomas, Sam Parks, Gemma Jones, Fiona Shaw, Claire Rushbrook, Alec Secareanu, James McArdle, Nick Pearse, Victoria Elliott, Beatrice Curnew, Susie Baxter e Gethin Alderman.

Il film preferito di Saoirse Ronan da piccola era Titanic, quindi l’attrice è stata felicissima non solo di recitare in un film con Kate Winslet, ma anche di interpretare la sua amante. Ha detto a Kate durante le riprese: “Chi avrebbe mai pensato, quando avevo otto anni, che un giorno avrei baciato Rose!”.

Il regist Francis Lee è nato nel 1969 nello Yorkshire. Studia recitazione al Rose Bruford College e inizia la sua carriera artistica come attore in teatro, in TV e al cinema (è apparso, tra gli altri, nel film Topsy Turvy – Sottosopra, di Mike Leigh). Nel 2009 scrive la sceneggiatura del cortometraggio Bantam (diretto da Graham Clayton-Chance). Nel 2012 debutta come regista con il cortometraggio The Farmer’s Wife, cui seguono Bradford Halifax London e The Last Smallholder. Nel 2017 dirige il suo primo lungometraggio, La terra di Dio, con cui vince al Sundance il premio come miglior regista della sezione World Cinema. Ammonite è il suo secondo lungometraggio da regista.