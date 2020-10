Festa del Cinema di Roma 2020: poster ufficiale e i film in programma

Il direttore artistico Antonio Monda e la Presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli hanno presentato l’edizione 2020 della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre.

La quindicesima edizione dell’evento capitolino si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale. La struttura firmata da Renzo Piano sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.

Oltre ai film della Selezione Ufficiale e di “Tutti ne parlano“, un ruolo importante sarà anche quest’anno svolto dagli Incontri Ravvicinati con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale, dalla Retrospettiva, dai Restauri e dagli Omaggi. Accanto alla Festa, come sezione autonoma e parallela, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi.

Durante l’evento verranno assegnati due premi alla carriera: al regista inglese Steve McQueen e all’americano Pete Docter della Pixar che porterà in anteprima per l’evento il nuovo film animato Soul che aprirà la Festa. Inoltre ci sarà un gemellaggio con Cannes, un omaggio al maestro Ennio Morricone e tra gli ospiti Francesco Totti che presenterà il documentario “Mi chiamo Francesco Totti” di Alex Infascelli, il leader dei Radiohead Thom Yorke. la scrittrice Zadie Smith, il regista americano John Waters e gli italiani Gianfranco Rosi, Manetti Bros, i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo e Gabriele Mainetti.

A seguire trovate i film in programma alla quindicesima Festa del Cinema di Roma, provenienti da 26 Paesi diversi con 20 anteprime mondiali.

SELEZIONE UFFICIALE

Soul, di Pete Docter (film di apertura)

9 Jours à Raqqa, di Xavier de Lauzanne

After Love, di Aleem Khan

Ammonite, di Francis Lee

Asa Ga Kuru, di Naomi Kawase

De Nos Frères Blessés, di Hélier Cisterne

Des Hommes, di Lucas Belvaux

Le Discours, Laurent Tirard

Druk, di Thomas Vinterberg

Été 85, di François Ozon

Fireball: Visitors From Darker World, di Werner Herzog e Clive Oppenheimer (visibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma Digital RFF15)

Fortuna, di Nicolangelo Gelormini

Home, di Franka Potente

I Carry You With Me, di Heidi Ewing

Leciens, di Giedrė Žickytė

Las mejores familias, di Javier Fuentes-León

El olvido que seremos, di Fernando Trueba

Ricochet, di Rodrigo Fiallega

The Shift, di Alessandro Tonda

Small Axe, di Steve McQueen

Stardust, di Gabriel Range

Supernova, di Harry Macqueen

Subarashki Sekai, di Miwa Nishikawa

Time, di Garrett Bradley

Herself, di Phyllida Lloyd

Tigers, di Ronnie Sandahl

SELEZIONE UFFICIALE – TUTTI NE PARLANO

Ironbark, di Dominic Cooke

Palm Springs, di Max Barbakow

Peninsula, di Sang-ho Yeon

The Reason I Jump, di Jerry Rothwell

Seize Printemps, di Suzanne Lindon

EVENTI SPECIALI

Cosa sarà, di Francesco Bruni (film di chiusura)

Francesco, di Evgeny Afineevsky

Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown, di Gabriele Salvatores

Mi chiamo Francesco Totti, di Alex Infascelli

Ostia criminale – La mafia a Roma, di Stefano Pistolini

Romulus (ep. 1 e 2), di Matteo Rovere

DUEL – FORMAT

Due personalità del mondo del cinema “duellano” di fronte al pubblico, esponendo opinioni differenti e in contrasto sul cinema.

17 ottobre ore 17 | MAXXI

Incontri Ravvicinati Del Terzo Tipo | Alien

Con Antonio Monda e Francesco Chiamulera

21 ottobre ore 17 | Palazzo Merulana

L’uomo Dei Sogni | Fuga Per La Vittoria

Con Federica Aliano e Nicola Calocero

21 ottobre ore 19 | Palazzo Merulana

John Carpenter | Steven Spielberg

Con Mario Sesti e Caterina Taricano

22 ottobre ore 17 | Palazzo Merulana

Marcello Mastroianni | Gianmaria Volonté

Con Paolo Di Paolo e Fabio Ferzetti

22 ottobre ore 19 | Palazzo Merulana

Via Col Vento | L’età Dell’innocenza

Con Guia Soncini e Camilla Baresani

23 ottobre ore 17 | Palazzo Merulana

Michael Bay | Christopher Nolan

Con Giona A. Nazzaro e Gabriele Niola

23 ottobre ore 19 | Palazzo Merulana

Vincente Minnelli | Douglas Sirk

Con Francesco Zippel e Roberto Pisoni

FEDELTA’ / TRADIMENTI – FORMAT

Scrittori italiani parlano delle trasposizioni cinematografiche di opere letterarie famose.

16 Ottobre Ore 19 | MACRO

Don Chisciotte

Con Concita De Gregorio

17 Ottobre Ore 19 | MACRO

Stephen King

Con Michela Murgia

18 ottobre ore 19 | MACRO

La Notte Dei Morti Viventi

Con Steve Della Casa

20 ottobre ore 19 | MACRO

La Finestra Sul Cortile

Con Isabella Aguilar

21 ottobre ore 19 | MACRO

Fantozzi

Con Edoardo Ferrario

INCONTRI RAVVICINATI

Steve McQueen (premio alla carriera)

Damiano e Fabio D’Innocenzo

Gabriele Mainetti

Marco e Antonio Manetti

Francois Ozon

Gianfranco Rosi

Zadie Smith

Francesco Totti

John Waters

Thomas Vinterberg

Thom Yorke

Pete Docter (on air, premio alla carriera)

Damien Chazelle (on air)

Werner Herzog (on air)

RETROSPETTIVA – SATYAJIT RAY

Agantuk | The Stranger | Lo Straniero di Satyajit Ray

Aparajito | The Unvanquished | L’invitto di Satyajit Ray

Apur Sansar | The World Of Apu | Il Mondo Di Apu di Satyajit Ray

Aranyer Din Ratri | Days And Nights In The Forest | Giorni E Notti Nella Foresta di Satyajit Ray

Ashani Sanket | Distant Thunder | Tuono Lontano di Satyajit Ray

Charulata | The Lonely Wife | La Moglie Sola di Satyajit Ray

Devi | The Goddess | La Dea di Satyajit Ray

Jalsaghar | The Music Room | La Sala Da Musica di Satyajit Ray

Kanchenjungha di Satyajit Ray

Kapurush | The Coward | Il Vigliacco di Satyajit Ray

Mahanagar | The Big City | La Grande Città di Satyajit Ray

Parash Pathar | The Philosopher’s Stone | La Pietra Filosofale di Satyajit Ray

Pather Panchali | Song Of The Little Road | Il Lamento Sul Sentiero di Satyajit Ray

Pratidwandi | The Adversary di Satyajit Ray, India, 1970, 110’

Shatranj Ke Khilari | The Chess Players | I Giocatori Di Scacchi di Satyajit Ray

RESTAURI E OMAGGI

Padre padrone, di Paolo e Vittorio Taviani

In nome della legge, di Pietro Germi

Vera & Giuliano, di Fabrizio Corallo

Fellinopolis, di Silvia Giulietti

Alida, di Mimmo Verdesca

Glauber, claro, di César Meneghetti

Donna di quadri, di Gabriele Raimondi

RIFLESSI

Le Eumenidi, di Gipo Fasano

Hasta el cielo, di Daniel Calparsoro

Honeydew, di Devereux Milburn

Leur Algerie, di Lina Soualem

Maledetta primavera, di Elisa Amoruso

Marino y Esmeralda, di Luis R. Garza

We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’ 1000, di Anita Rivaroli