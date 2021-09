Ancora più bello: trailer e tutte le anticipazioni della commedia con Ludovica Francesconi

Il 16 settembre arriva nei cinema italiani con Eagle Pictures la commedia romantica Ancora più bello, sequel del fortunato lungometraggio diretto da Alice Filippi, “Sul più Bello”, accolto con successo alla scorsa Festa del Cinema di Roma e numero 1 negli incassi prima della chiusura delle sale causa pandemia dell’ottobre 2020.

Andrea Goretti, Amministratore Delegato di Eagle Pictures ha dichiarato: “Siamo molto contenti, ma non sorpresi, che il pubblico abbia richiesto a gran voce di continuare la storia di Marta, moderna Amelie. Per Eagle Pictures la trilogia di “Sul Piu Bello” è un progetto importante e a dimostrazione di ciò per i prossimi due episodi abbiamo messo in campo risorse economiche ancora più ingenti per poter dare alla “saga” la conclusione che merita”.

Trama e cast

La trama ufficiale: Sono passati esattamente 12 mesi e proprio sul più bello, la storia tra Marta (Ludovica Francesconi) e Arturo è finita. “In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano” si ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da sola per un po’ e continua a convivere con ottimismo con la malattia che da sempre l’accompagna. Ma quando arriva Gabriele (Giancarlo Commare), un giovane disegnatore tanto dolce e premuroso quanto buffo e insicuro, Marta riconosce che potrebbe essere lui l’anima gemella che non riusciva a trovare in Arturo. Ma prima di farsi coinvolgere del tutto in una nuova storia, è sempre meglio aver chiuso definitivamente con quella precedente. Approfittando di un temporaneo trasferimento di Gabriele a Parigi, Marta cerca di schiarirsi le idee anche grazie all’aiuto dei suoi amici di sempre Federica (Gaja Masciale) e Jacopo (Jozef Gjura). Mentre ormai è sempre più convinta a lasciarsi andare alla storia con Gabriele, il ragazzo in preda alla gelosia commette un errore imperdonabile, che li farà separare. Quando tutto sembra andare storto arriva però una telefonata dall’ospedale che cambia le priorità di tutti: c’è un donatore compatibile per Marta.

Il cast è completato Jenny De Nucci, Giuseppe Futia, Riccardo Niceforo, Diego Giangrasso, Désirée Giorgetti, Giorgio Lupano, Franca Pellecchia, Christian Nerone, Gianni Bissaca, Demo Viola, Elia Tedesco, Angelica Giusto, Giuseppe Futia, Osey Lucky, Elena Paoli, Giorgio Serra e Lorenzo Rapazzini.

Ancora più bello – trailer e video

Primo teaser ufficiale pubblicato il 25 maggio 2021

Secondo trailer ufficiale pubblicato il 24 luglio 2021

Terzo trailer ufficiale esteso pubblicato il 24 luglio 2021

Nuovo video dal Giffoni Film Festival pubblicato il 25 luglio 2021

Nuovi spot tv ufficiali pubblicati il 1° settembre 2021

Nuove clip ufficiali pubblicate il 13 settembre 2021

Curiosità

“Ancora più bello” è stato girato back-to-back con il secondo sequel. Sempre più bello previsto nei cinema per San Valentino 2022, che completerà una trilogia prodotta da Eagle Pictures con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

“Ancora più bello” segna l’esordio sul grande schermo di Claudio Norza regista televisivo che ha diretto il film tv Din Don – Una parrocchia in due con Enzo Salvi e Maurizio Battista ed episodi per la soap Un posto al sole e per svariate serie tv (Un medico in famiglia, La squadra, Compagni di scuola, Cuori rubati, Baciati dall’amore). Norza dirige “Ancora più bello” da una sceneggiatura di Roberto Proia (Un figlio di nome Erasmus) e Michela Straniero (Sul piu’ Bello), da un soggetto di Roberto Proia.

I due nuovi capitoli sono stati girati a Torino in Piemonte con location presso il Villaggio Leumann del Comune di Collegno, l’aeroporto Sandro Pertini, l’Hotel Turin Palace, la Facoltà di Chimica dell’Università di Torino, l’Accademia Albertina, l’Unione Industriale, la Coop di Via Botticelli, il Ristorante Tre Galli, la Gam e gli studi Lumiq, dove sono stati ricostruiti gli interni dell’ospedale dove Marta è in cura, i Giardini Reali e il Giardino roccioso del Parco del Valentino, luogo simbolo dei film con la sua “panchina dei lampioni abbracciati”.

La troupe che ha supportato Norza dietro le quinte ha incluso il Direttore della fotografia Emanuele Pasquet (Sul più bello, A Classic Horror Story), la costumista Cristina Audisio (Sul piu’ Bello, The Nest – Il Nido), il capo truccatore Francesca Buffarello (The Nest – Il Nido), il fonico Vito Martinelli (Sul più Bello, Boys), il Direttore di produzione Mara Cereda (Sul Più Bello), il Location manager Emanuela Minoli e le responsabili del casting con Elena Aime e Laura Leonardi.

