Animali Fantastici – I Segreti di Silente: video annuncio trailer e tutte le anticipazioni su “Animali Fantastici 3”

Il 13 aprile 2022 debutta nei cinema Animali Fantastici 3 aka Animali Fantastici – I Segreti di Silente, terzo film della serie “Animali Fantastici” spin-off della saga di Harry Potter. Il film diretto da David Yates regista di lunga data della saga introdurrà Mads Mikkelsen nei panni del mago Gellert Grindelwald dopo l’uscita di scena di Johnny Depp.

Trama e cast

Una trama ufficiale di “Animali Fantastici – I Segreti di Silente” non è stata ancora rilasciata, ma sappiamo che il nuovo film: “sarà un’occasione per trascorrere del tempo con gli amici che conosciamo e per conoscere quelli che non abbiamo ancora incontrato”. Nel caso di “Animali fantastici 3”, i fan avranno entrambe le opportunità poiché il film darà uno sguardo ancora più approfondito sulla vita del leggendario preside di Hogwarts, Silente, interpretato da Jude Law; esplorerà il coinvolgimento del Wizarding World nella seconda guerra mondiale mentre Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne, si scontra con il Gellert Grindelwald di Mads Mikkelsen e il suo esercito in crescita. Portando Silente a riflettere sul suo passato e sulla precedente relazione con Grindelwald.

Il cast del film inclue anche Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Callum Turner, Dan Fogler, Jessica Williams, Poppy Corby-Tuech, Richard Coyle, Oliver Masucci, Victoria Yeates, Wilf Scolding, Emilia Karlsson, Jeremy Azis, Sean Talo e Tony McCarthy.

Animali Fantastici 3 – trailer e video

Video con logo ufficiale pubblicato il 22 settembre 2021

Video con annuncio trailer pubblicato l’11 dicembre 2021

Curiosità

Johnny Depp non riprenderà il suo ruolo di Grindelwald. Gli è stato chiesto nel novembre 2020 dalla Warner Brothers (lo studio che ha prodotto il film) di andarsene dopo aver perso la causa per diffamazione contro il quotidiano The Sun nel Regno Unito (che lo ha descritto come un “picchiatore di mogli”) e l’attore ha acconsetito. La parte è stata quindi riassegnata a Mads Mikkelsen. Depp ha filmato una scena prima che gli venisse chiesto di andarsene. Secondo vari resoconti dei media grazie al suo contratto “pay or play” riceverà l’intero compenso pattuito con lo studio di 16 milioni di dollari.

“Animali Fantastici 3” è stato rimandato di un anno dopo l’accoglienza mista della critica del film precedente e per dare a JK Rowling più tempo per mettere a punto la sceneggiatura

Lo sceneggiatore originale di Harry Potter, Steve Kloves, fa il suo ritorno al franchise dopo dieci anni. È stato assunto per aiutare J.K. Rowling.

Il personaggio di Jessica Williams, Eulalie Hicks, una professoressa di Ilvermorny, dovrebbe avere un ruolo più importante in questo film dopo il suo cameo in “Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”.

Una delle ambientazioni principali del film sarà Rio de Janeiro in Brasile, quindi i fan hanno creato una petizione per scegliere l’attrice nominata all’Oscar Fernanda Montenegro come presidente del Magico Congresso del Brasile che ha raggiunto oltre 100.000 firme. Montenegro ha risposto che sebbene fosse molto grata di non avere un’agenda disponibile per partecipare alla funzione.

Il film era originariamente previsto per una data di uscita del 12 novembre 2021, ma è slittato al 6 novembre 2020 a causa della partenza di Johnny Depp e della pandemia di Covid-19, al 15 luglio 2022. Il 22 settembre 2021 insieme al titolo del film film, la Warner Bros. ha anche annunciato che il film sarebbe uscito tre mesi prima, il 15 aprile 2022.

“Animali Fantastici 3” uscirà in concomitanza con il 32esimo compleanno di Emma Watson che ha interpretato Hermione Granger nel franchise di Harry Potter (2001-2011).

Chi è Gellert Grindelwald?

Gellert Grindelwald è un mago oscuro che seminò il panico nel mondo magico prima dell’ascesa di Lord Voldemort e introdotto nella saga cinematografica di Harry Potter nel sequel ” I Doni della Morte – Parte 1″ in cui un giovane Grindelwald è interpretato da Jamie Campbell Bower e una versione più vecchia da Michael Byrne. Grindelwald torna con le fattezze di Johnny Depp nella serie “Animali fantastici” in cui Grindelwald e Silente (Jude Law) hanno stretto un patto di sangue in gioventù per non farsi del male a vicenda. Grindelwald appare per la prima volta in Animali fantastici e dove trovarli, anche se per la maggior parte della storia è celato sotto mentite spoglie, quelle dell’Auror americano Percival Graves interpretato da Colin Farrell. In Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, il mago oscuro riesce a portare Credence Barebone (Ezra Miller) dalla sua parte rivelandogli la sua vera identità, quella di fratello scomparso di Albus Silente, Aurelius Silente.

L’uscita di scena di Johnny Depp

L’uscita di scena di Depp dal franchise “Animali Fantastici”, annunciato dall’attore sui social media insieme ad un comunicato ufficiale di Warner Bros. è una conseguenza della disputa legale di Depp con l’ex moglie Amber Heard che ha accusato l’attore di violenza e abusi domestici, accuse che Depp non solo ha respinto, ma ha rispedito al mittente accusando a sua volta la moglie di essere una persona violenta e instabile. Questa faida che conta diverse cause legali ha avuto delle conseguenze sulla vita professionale di Depp che dopo aver lasciato il ruolo di Jack Sparrow dalla saga dei Pirati dei Caraibi è toccato al ruolo del mago oscuro Gellert Grindelwald, interpretato fugacemente in Animali fantastici e dove trovarli e più ampiamente in “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald”. Le tappe più recenti della lunga diatriba legale tra Depp e Heard hanno visto il primo citare in giudizio Heard per 50 milioni di dollari per diffamazione su un editoriale che l’attrice ha scritto per il Washington Post nel dicembre 2018, in cui l’attrice parlava di abusi domestici senza però citare apertamente Depp. Come parte della causa, Depp ha presentato documenti in cui affermava che Heard aveva effettivamente abusato di lui fisicamente durante il matrimonio piuttosto che il contrario, un’affermazione che Heard ha negato. All’inizio del 2020, Depp ha pubblicato registrazioni audio di conversazioni tra lui e Heard, che sosteneva corroborassero alcune delle affermazioni che aveva precedentemente fatto nella sua causa. Nell’agosto 2020, Heard a replicato a Depp, sostenendo che l’ex marito aveva coordinato “una campagna di molestie tramite Twitter e [orchestrato] petizioni online nel tentativo di farla licenziare da Aquaman e L’Oreal”. Depp ha successivamente intentato una causa per diffamazione in Inghilterra contro News Group Newspapers, la società che pubblica il The Sun, che in un articolo del 2018 lo aveva definito una persona che picchia la moglie. Il 2 novembre 2020, l’Alta Corte di giustizia ha respinto la richiesta di Depp poiché “la grande maggioranza delle presunte aggressioni alla sig.ra Heard da parte del sig. Depp sono state dimostrate secondo gli standard civili”. Depp ha poi annunciato che intende presentare ricorso contro la decisione.

A seguire trovate la dichiarazione di Depp condivisa sul suo account Instagram.

Alla luce degli eventi recenti, vorrei fare la seguente breve dichiarazione. In primo luogo, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno donato il loro sostegno e la loro lealtà. Sono stato onorato e commosso dai vostri numerosi messaggi di amore e preoccupazione, in particolare negli ultimi giorni. In secondo luogo, desidero farvi sapere che mi è stato chiesto di dimettermi dalla Warner Bros. dal mio ruolo di Grindelwald in Animali fantastici e ho rispettato e accettato tale richiesta. Infine, desidero dire questo. Il giudizio surreale del tribunale del Regno Unito non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo che intendo fare appello. La mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento nel tempo. Grazie per aver letto.

Il giudizio a cui si riferisce Deep nella sua dichiarazione è quello di un giudice di Londra che si è pronunciato contro Depp nella sua causa per diffamazione contro il quotidiano britannico The Sun per averlo definito un marito violento che picchia la moglie dopo che Amber Heard gli aveva mosso accuse di abusi domestici. Queste accuse sono state inizialmente rese pubbliche come parte della richiesta di divorzio da parte di Heard.

Immagini e video dai social media

#SecretsOfDumbledore Use these hashtags on Twitter and watch the new trailer Monday, December 13 at 10am ET. See Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/5WcWaQz1nG — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) December 10, 2021

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 22, 2021

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore James Newton Howard (Biancaneve e il cacciatore, Hunger Games, Maleficent, Jungle Cruise, Raya e l’ultimo drago). Howard ha musicato anche i precedenti Animali fantastici e dove trovarli e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald.

