Dal 18 novembre nelle sale italiane Annette, torna il cinema visionario di Leos Carax, uno dei più grandi cineasti viventi, premiato al Festival di Cannes 2021 con la Palma d’Oro per la Miglior regia. Henry (il candidato Oscar Adam Driver) e Ann (il premio Oscar Marion Cotillard) hanno tutto. Si amano, hanno talento da vendere, lui un comico tagliente, lei una star della musica. Il pubblico li ama, la stampa li adora, ma la gioia più grande arriva quando nasce la loro bambina Annette. Presto si accorgono che la piccola non è come tutte le altre, ma è destinata a qualcosa di molto speciale, che stravolgerà le loro vite e non solo.

I musical danno al cinema un’altra dimensione, quasi letteralmente: hai tempo, spazio e musica. E portano una libertà incredibile. Puoi dirigere una scena seguendo l’esempio della musica o andando contro la musica. Puoi mescolare tutti i tipi di emozioni contraddittorie. Puoi essere grottesco e profondo allo stesso tempo. E il silenzio, il silenzio diventa qualcosa di nuovo: non solo silenzio in contrasto con le parole dette e i suoni del mondo, ma più profondo. [Leo Carax]

Trama e cast

La trama ufficiale: Carax, famoso per i suoi film “estremi” (Rosso Sangue, Gli amanti del Pont-Neuf, Holy Motors), con Annette firma un film ancora una volta diverso da tutti gli altri, un musical, il primo in lingua inglese, che gli è valso il premio per la Miglior Regia al festival di Cannes. Su musiche e sceneggiatura originali degli Sparks, il film è ambientato nella Los Angeles dei giorni nostri. Henry (Adam Driver) è uno stand up comedian dall’umorismo tagliente, Ann (marion Cotillard) una cantante di fama internazionale. Sotto i riflettori, sono la coppia perfetta, sana, felice e affascinante. La nascita della loro prima figlia Annette, una bambina misteriosa con un dono eccezionale, cambierà le loro vite.

Il cast di “Annette” include anche Simon Helberg, Devyn McDowell, Angèle, Natalia Lafourcade, Kanji Furutachi, Wim Opbrouck, Kait Tenison, Rebecca Sjowall, Okon Ubanga-Jones e Gabriela Leguizamo.

Annette – trailer e video

Clip ufficiale in lingua originale pubblicata il 27 agosto 2021

Trailer italiano ufficiale pubblicato il 22 ottobre 2021

Curiosità

“Annette” non è stato concepito come un film; originariamente doveva essere un album degli Sparks. Sparks aveva precedentemente scritto e registrato un musical narrativo intitolato “La seduzione di Ingmar Bergman” nel 2009. Con un cast molto vasto. si è rivelato troppo difficile da fare in tournée. così la band ha scritto Annette. Il pezzo era pronto per essere pubblicato e in tournée quando hanno incontrato Leos Carax a Cannes dopo aver presentato una canzone degli Sparks nel suo film Holy Motors (2012).

Mentre le star del film eseguono la maggior parte del proprio canto dal vivo, la voce operistica di Marion Cotillard è doppiata da Catherine Trottmann.

Simon Helberg era così ansioso di ottenere la parte che è diventato cittadino francese e ha imparato il francese, poiché la produzione aveva bisogno di più cittadini dell’UE nel cast per ottenere finanziamenti dall’UE. Si è rivelato inutile in quanto Marion Cotillard è stata scelta per il ruolo precedentemente assegnato a Rooney Mara e Michelle Williams.

Durante le riprese a Bruxelles, il cane “Javelot” di Leos Carax si è spaventato a causa del traffico ed è scappato, portando Adam Driver a pubblicare un appello filmato sui social media per aiutare a trovare il cane, ritwittato da diverse persone tra cui Mark Hamill. Javelot è stato poi trovato sano e salvo in una vicina stazione ferroviaria.

“Annette è il debutto cinematografico in lingua inglese di Leos Carax.

Rooney Mara era stata scelta, ma si è ritirata. Più tardi, Michelle Williams l’ha sostituita, ma anche lei ha abbandonato dopo che il progetto è rimasto bloccato durante la fase di sviluppo e Marion Cotillard è intervenuta.

Questa è solo la seconda volta in cui Leos Carax non ha scelto il suo frequente protagonista Denis Lavant. L’altro film in cui Lavant non appare è stato Pola X (1999).

Le riprese sono iniziate nell’agosto 2019, con riprese che si sono svolte a Los Angeles, Bruxelles e Bruges, nonché in varie località della Germania, tra cui Münster, Colonia e Bonn. La produzione è terminata a novembre 2019.

A Kristen Stewart è stato offerto il ruolo principale, ma ha dovuto rifiutare perché non sa cantare bene.

Annette è stato distribuito in Francia il 6 luglio 2021 da UGC Distribution e lo stesso giorno è stato presentato in anteprima come film di apertura al Festival di Cannes 2021.

Rihanna è stata corteggiata per un ruolo, ma ha finito per abbandonare.

A novembre 2019, alcune scene sono state girate al Kunstmuseum di Bonn, in Germania.

Debutto come attore della cantante belga Angèle (nata Angèle Van Laeken), che ha iniziato come influencer prima di diventare una famosa cantante pop in Europa nel 2018 con il suo album vincitore del platino “Brol”.

Il regista Leos Carax appare nel film in un cameo: è Il produttore che all’inizio del film nella cabina di registrazione chiede “Possiamo iniziare?”.

Il film è stato in parte girato a Münster, NRW, Germania – nell’edificio dell’assicurazione LVM su Kolde-Ring 21. Secondo i realizzatori, la torre LVM sembra simile all’edificio del dipartimento di polizia di Los Angeles.

Gli Sparks

La carriera degli Sparks – i fratelli Ron e Russell Mael, innovativi pionieri del pop – è una lezione immacolata su come rimanere costantemente interessanti per cinquant’anni. Acclamati a livello internazionale, gli Sparks oanno pubblicato 25 album creativamente audaci, sin dal loro debutto nel 1972. Trasferendosi a Londra dalla nativa Los Angeles nel 1974, gli Sparks pubblicarono il loro influente album “Kimono My House”, che divenne rapidamente un fenomeno mondiale, stabilendo il tono per la produzione creativa della band a seguire. Da quel momento, i pionieri di un pop vitale hanno creato un’eredità unica sia su disco che nelle performance dal vivo. I sempreverdi Sparks non mostrano alcuna perdita di appetito per le loro singolari avventure sonore. Replicando il successo di critica e commerciale del loro album del 2017 “Hippopotamus” – che è stato inserito in innumerevoli liste di “Album dell’anno” – l’ultimo album della band “A Steady Drip, Drip, Drip”, pubblicato nel 2020 con successo globale, è diventato il loro secondo album nella top 10 del Regno Unito dal 1974, quando “Kimono My House” e Propaganda hanno raggiunto rispettivamente il numero 4 e 9. Nel marzo 2021 la band ha rivelato di aver iniziato a lavorare al loro 26° album in studio, attualmente previsto per il 2022 in concomitanza con il loro tour live. Entrando nel loro sesto decennio di attività, il 2021 vede l’attesissima prima del film musical “Annette”. Con una storia originale, musica e testi degli Sparks, Annette è interpretato da Adam Driver, Marion Cotillard e Simon Helberg ed è il primo film in lingua inglese del rivoluzionario regista francese Leos Carax. La singolare carriera della band è esplorata e celebrata in The Sparks Brothers, l’atteso lungometraggio del regista Edgar Wright (Shaun Of The Dead/Baby Driver) presentato in anteprima al Sundance Film Festival.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono degli Sparks,i fratelli Ron e Russell Mael, innovativi pionieri del pop. I crediti dei fratelli Mael includono colonne sonore per Hong Kong colpo su colpo e Con le buone maniere si ottiene tutto.

TRACK LISTINGS:

1. So May We Start (Sparks, Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg) 3:44

2. True Love Always Finds a Way (Sparks, Marion Cotillard) 1:25

3. We Love Each Other So Much (Adam Driver, Marion Cotillard) 3:32

4. I’m an Accompanist (Simon Helberg) 1:24

5. Aria (The Forest) (Marion Cotillard, Catherine Trottman) 3:17

6. She’s Out of this World (Sparks, Adam Driver, Marion Cotillard) 2:23

7. Six Women Have Come Forward (Sparks, Six Women) 2:03

8. You Used to Laugh (Sparks, Adam Driver) 2:13

9. Girl From the Middle of Nowhere (Marion Cotillard) 2:57

10. Let’s Waltz in the Storm! (Adam Driver, Marion Cotillard) 3:33

11. We’ve Washed Ashore – Baby Aria (The Moon) – I Will Haunt You, Henry (Adam Driver, Hebe Griffiths, Catherine Trottman) 4:49

12. Premiere Performance of Baby Annette (Adam Driver, Wim Opbrouck) 2:13

13. All the Girls (Adam Driver) 1:19

14. Stepping Back in Time (Adam Driver, Marion Cotillard, Catherine Trottman) 2:04

15. Sympathy for the Abyss (Adam Driver, Devyn McDowell) 3:51

Foto e poster