Ant-Man 3: svelato titolo ufficiale, confermato Kang il Conquistatore e Kathryn Newton nel cast

In occasione del Disney Investor Day, Marvel Studios ha annunciato il titolo ufficiale di Ant-Man 3 che arriverà nelle sale con il titolo Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il comunicato stampa condiviso sull’account Disney ufficiale di Twitter include anche la conferma di Jonathan Majors nei panni del villain Kang il Conquistatore e di Peyton Reed alla regia.

Peyton Reed è tornato per dirigere il terzo film di Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Paul Rudd, @EvangelineLilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer tornano tutti. @KathrynNewton si unisce al cast come Cassie Lang e Jonathan Majors come Kang il Conquistatore.

Dopo la recente conferma di Michelle Pfeiffer che sarebbe tornata in “Ant-Man 3”, Marvel ha ufficializzato il resto del cast con due nuove aggiunte: Jonathan Mayors e Kathryn Newton. Mayors visto di recente nella serie tv horror Lovecraft Country e nel film Netflix Da 5 Bloods – Come fratelli di Spike Lee vestirà i panni di Nathaniel Richards aka Kang il Conquistatore, supercriminale creato da Stan Lee e Jack Kirby in grado di viaggiare nel tempo e antagonista nei fumetti degli Avengers e dei Fantastici 4. Per quanto riguarda Newton, vista in Detective Pikachu e protagonista della recente commedia-horror Freaky di Blumhouse al fianco di Matthew Vaughn, l’attrice sostituirà Emma Fuhrmann nel ruolo di Cassie la figlia di Scott Lang (Paul Rudd). Il ruolo di Cassie nel primo Ant-Man è stato interpretato da Abby Ryder Fortsen, ma con il ritorno di Lang in Avengers: Endgame dopo un periodo trascorso bloccato nel Regno quantico ha richiesto il casting di un’attrice più adulta e per questo è arrivata Fuhrmann che però non è stata confermata per il terzo film. Il reclutamento di Newton al posto di Fuhrmann non è stato motivato, ma ricordiamo che la figlia di Lang nei fumetti seguirà le orme del padre diventando la supereroina conosciuta come Stature / Stinger, membro dei Giovani Vendicatori, un progetto quest’ultimo che potrebbe consolidarsi con l’entrata in scena di un volto noto come Newton.

Il titolo “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” riporta il Regno Quantico al centro della trama insieme al viaggio nel tempo legato a Kang, due elementi che hanno guidato la trama di “Avengers: Endgame”; sarà interessante vedere come tutto questo andrà ad incrociare l’elemento Multiverso che sarà introdotto in Spider-Man 3 prima e successivamente in Doctor Stange nel Multiverso della Pazzia in uscita nel 2022.

Fonte: Disney