Antebellum arriva direttamente su Amazon Prime Video il 14 dicembre

L’atteso e misterioso horror Antebellum ha un nuovo trailer italiano e una data di uscita che, causa chiusura dei cinema per Covid-19, fruirà di una distribuzione direttamente in streaming anche in Italia, con il film che arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 14 dicembre.

La trama del film vede Janelle Monae nei panni di Veronica Henley, un’autrice di successo che si ritrova intrappolata nell’antebellum o era delle piantagioni, un periodo nella storia degli Stati Uniti meridionali segnato da una forte crescita economica della regione in gran parte dovuta alla sua forte dipendenza dalla schiavitù.

Il cast di “Antebellum” include anche Kiersey Clemons (Sweetheart), Gabourey Sidibe (Precious, American Horror Story), Jena Malone (trilogia di Hunger Games, The Neon Demon), Eric Lange (Narcos), Jack Huston (Ben-Hur), Tongayi Chirisa (iZombie), Marque Richardson II, Rob Aramayo e Lily Cowles.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Antebellum” è sia scritto che diretto dai registi Gerard Bush e Christopher Renz, al loro debutto cinematografico dopo anni di lavoro nella pubblicità e video musicali. I due cineasti hanno rilasciato una dichiarazione riguardo alla distribuzione in streaming del film.

Anche se abbiamo concepito Antebellum per essere consumato come un’esperienza comunitaria in sala, siamo entusiasti di cogliere l’opportunità unica di un diverso tipo di momento comune nella nostra cultura. Mentre affrontiamo le realtà del razzismo sistemico nel nostro paese, che sono cresciuti fino a questo punto di svolta nel 2020, comprendiamo quanto sia imperativo portare Antebellum al più ampio pubblico possibile, dando priorità anche alla salute e alla sicurezza. È nostra ardente speranza che condividendo il nostro film ampiamente, sia a livello nazionale che internazionale, trasformeremo l’esperienza cinematografica da casa in un vero evento.

L’attrice e rapper Janelle Monáe dopo il debutto nel 2016 nell’acclamato Moonlight è apparsa in Il diritto di contare, Benvenuti a Marwen ed è reduce dal ruolo di protagonista nella seconda stagione della serie tv Homecoming prodotta da Amazon. Monáe è anche nel cast dell’imminente The Glorias, il dramma biografico con Alicia Vikander e Julianne Moore che racconta la storia dell’icona femminista Gloria Steinem, scrittrice, attivista e organizzatrice dei diritti delle donne in tutto il mondo.