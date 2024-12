Stasera in tv: “Antlers – Spirito insaziabile” su Rai 4

Antlers – Spirito insaziabile, prima incursione nel genere horror dell’acclamato regista Scott Cooper (Hostiles, Black Mass). Il film interpretato da Keri Russell & Jesse Plemons è prodotto da Guillermo del Toro e David S. Goyer e basato sul racconto “The Quiet Boy” di Nick Antosca.

Antlers – Cast e doppiatori

Keri Russell: Julia Meadows

Jesse Plemons: Paul Meadows

Jeremy T. Thomas: Lucas Weaver

Graham Greene: Warren Stokes

Scott Haze: Frank Weaver

Rory Cochrane: Dan Lecroy

Amy Madigan: preside Booth

Doppiatori italiani

Federica De Bortoli: Julia Meadows

Paolo Vivio: Paul Meadows

Arturo Sorino: Lucas Weaver

Ambrogio Colombo: Warren Stokes

Francesco Sechi: Frank Weaver

Alessandro Ballico: Dan Lecroy

Stefanella Marrama: preside Booth

Antlers – Trama e trailer

“Antlers” racconta la storia di un’insegnante (Keri Russell) che si accorge che uno dei suoi studenti (Jeremy T. Thomas) custodisce un terribile segreto che potrebbe mettere a rischio la vita della cittadina dell’Oregon in cui la donna vive insieme al fratello sceriffo (Jesse Plemons).

Il nostro commento

Scott Cooper regista di gran pregio, suoi l’acclamato esordio Crazy Heart e il più recente mistery-horror The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, è qui alla sua prima incursione nel genere horror e come di consueto accade con i lavori di Cooper, anche questa pellicola è intrisa di emozioni forti e presenta interpretazioni particolarmente intense. Calato in atmosfere “folk-horror” con notevoli tocchi che sfociano nel body-horror, “Antlers” cattura da subito l’attenzione in un crescendo sovrannaturale visivamente molto ben gestito, e con l’azzeccata scelta di prediligere effetti pratici, supportati da un minimo sindacale di CGI. Cooper si lancia così in un’audace allegoria su minori abusati e su quell’oscurità che affligge il mondo degli adulti visto dagli occhi di un bambino, ma se la narrazione non incide come potrebbe e dovrebbe, le perfomance di Keri Russell e del piccolo Jeremy T. Thomas unite ad un’estetica horror davvero originale, riescono a sopperire a qualche problema in fase di scrittura e ad un ritmo non sempre in grado di sorreggere una tale impalcatura emotiva.

Curiosità

“Antlers” è basato sul racconto “The Quiet Boy” di Nick Antosca che è anche co-produttore del film e co-sceneggiatore con il regista Scott Cooper e l’esordiente Henry Chaisson. Antosca ha scritto anche Jukai – La foresta dei suicidi e creato le serie tv horror Channel Zero e Al nuovo gusto di ciliegia.

Il regista Scott Cooper ha diretto pellicole acclamate dalla critica quali Crazy Heart, un esordio da 2 premi Oscar (miglior attore protagonista a Jeff Bridges e miglior canzone originale) e l’intenso dramma revenge Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace con Christian Bale e Woody Harrelson, oltre al biopic crime Black Mass – L’ultimo gangster con Johnny Depp e più recentemente il dramma western Hostiles – Ostili che ha segnato una reunion di Cooper con Christian Bale.

Questa sarà la terza volta per Jesse Plemons nei panni di uno sceriffo, l’attore ha interpretato un poliziotto anche in Barry Seal – Una storia americana (2017) e Game Night – Indovina chi muore stasera? (2018).

Il primo film diretto da Scott Cooper da Crazy Heart (2009) a non avere Masanobu Takayanagi come direttore della fotografia, nonché il primo film girato in digitale di Cooper.

Il team che ha supportato Scott Cooper dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Florian Hoffmeister (Johnny English colpisce ancora), il montatore Dylan Tichenor (I segreti di Brokeback Mountain), lo scenografo Tim Grimes (Jane Got a Gun) e la costumista Karin Nosella (Tomorrowland – Il mondo di domani).

“Antlers” è prodotto da Guillermo del Toro (Il labirinto del fauno; Mimic; La spina del diavolo), David S. Goyer (The Night House; Apple TV+ Foundation) e J. Miles Dale (Nightmare Alley).

La narrazione all’inizio del film è nella lingua Ojibwe, parlata ancora oggi. Gli Ojibway sono una tribù di nativi americani appartenente al gruppo linguistico algonchino, un tempo stanziata nell’odierno stato del Michigan e sulle coste settentrionali del Lago Superiore e del lago Huron, chiamati impropriamente dai bianchi Chippewa. Erano cacciatori, raccoglitori di riso selvatico (il loro cibo principale) e coltivatori di mais

Girato nella stessa località e città del film Rambo (1982).

Scott Cooper aveva già diretto Christian Bale nel western Hostiles: Ostili (2017). “I temi e le questioni dei nativi americani sono piuttosto importanti per me”, afferma Cooper. Per rimanere fedele alla leggenda di Wendigo, Cooper ha lavorato con uno dei più importanti autorità sul mistero del Wendigo, Grace L. Dillon, professoressa alla Portland State University. “Mi ha detto: ‘Scott, il Wendigo può manifestarsi in molti modi, ma è prima di tutto uno spirito.’ leggendo la sceneggiatura, io e lei abbiamo discusso del fatto che questo è un mostro o una creatura di Dio che riflette i nostri demoni e si nutre del nostro peggior potenziale. “Continua:” Il Wendigo rappresenta una specie di surrogato dei problemi con cui le persone non vorrebbero confrontarsi.”

Il capo artista degli effetti speciali del trucco Holland Miller ha detto di Scott Cooper “Adoro lavorare con Scott, era così attento al contributo di tutti”.

Julia ha 23 anni nel racconto originale. Nella versione cinematografica, sembra avere quarant’anni.

Curiosità con “SPOILER” sul finale

Il marionettista ed esperto in trucco e creature Shane Mahan spiega che è stato deciso fin dall’inizio che il Wendigo realizzato con effetti pratici da Legacy Effects sarebbe stato utilizzato per riprese aggraziate e intime, ma che movimenti come “cadere o saltare velocemente avrebbero dovuto essere una componente CGI perché c’è solo la fisica che hai e con cui stai combattendo”. Nella lotta nel capannone, per alcune riprese, Legacy avrebbe semplicemente inserito la testa della creatura nell’inquadratura per un passaggio di riferimento. Mahan lo descrive come segue: “Il team degli effetti ha costruito un impianto in cui il muro poteva essere sfondato. L’attore dentro la tuta era Dorian Kingi e stava dando il massimo. È un costume difficile perché è così avvolgente. A volte toglievamo un braccio e diventava un braccio CGI su un corpo intero. Ecco perché lo abbiamo trasformato in un collo telemetrico. Quindi è l’artista che esegue la maggior parte delle mosse”. Per la lotta nel capannone, ciò significava che il Wendigo è stato ottenuto come una combinazione ibrida di pratico e digitale. Cooper attribuisce al suo montatore Dylan Tichenor il merito di aver fatto funzionare i diversi elementi della scena. “Un montaggio davvero meraviglioso da parte di Dylan.”

Legacy Effects è stata responsabile della creazione della creatura pratica Wendigo mentre LSFX, con sede a Vancouver, ha fornito una serie di effetti raccapriccianti e cruenti per il film.

I Wendigo, come raffigurati nelle storie originali indigene, non hanno corna o palchi di alcun tipo. Sono descritti come umanoidi scarni, scheletrici (che vanno dalle dimensioni umane a quelle giganti) che emanano un cattivo odore e una sensazione di freddo quando sono nelle vicinanze.

I Wendigo sono creature mitologiche cannibali del folklore algonchino, un gruppo di nativi americani che viveva principalmente sulla costa orientale del Nord America e nella regione dei Grandi Laghi, sul lato opposto del continente rispetto all’ambientazione del film in Oregon.

“Mentre il Wendigo prendeva forma, ci sono stati diversi incontri con Scott e Guillermo sulle superfici e gli elementi scultorei”, ha detto Shane Mahan. “E tutto si è unito in modo magnifico”.

Shane Mahan afferma che lavorare al film è stato “un lavoro d’amore per me. Ero così felice perché era lunatico e pieno di atmosfera e, cosa più importante, era una creatura completamente nuova. In realtà ho amato tutto della collaborazione e dell’esperienza complessiva”. Ha inoltre aggiunto “L’elemento del film horror e le immagini iconiche del film horror sono ciò che mi ha reso così felice”. Alla fine, Mahan fa un saluto a tutta la troupe coinvolta in Legacy. “Lasciatemi dire solo un’ultima cosa. Sapete che sono alla guida di queste cose, ma l’intera troupe qui a Legacy Effects, voglio solo ringraziare, perché tutti lavorano così duramente. Tutti gli artisti, tutti. È stato un vero duro lavoro che ha dato i suoi frutti”.

All’inizio del processo di progettazione, Legacy Effects ha messo insieme un test di prova del concept “sacco della spazzatura”, molto simile a quello creato presso lo Stan Winston Studio per la Regina aliena nel finale di Aliens – Scontro (1986). Shane Mahan dice: “Guillermo e Scott sono arrivati, ho detto, ascoltate ragazzi, niente panico. Questa è solo una proposta su come possiamo far funzionare questa cosa sul set”. Mahan ride. “È stata scolpita nella schiuma ed era piuttosto assurda, ma era l’essenza di ciò che avremmo fatto”.

La Subaru Outback guidata da Julia Meadows (Keri Russell) ha la targa 3MAR976. Keri Russell è nata il 23 marzo 1976.

Il primo film del regista Scott Cooper nel mondo del sovrannaturale. Attribuisce il merito a Mahan e alle troupe di Legacy Effects e LSFX per averlo aiutato. “È stato sicuramente uno sforzo di squadra”. Cooper parla di quanto sia stato impegnativo lo show. “È stato davvero uno show piuttosto difficile per una serie di motivi. Materiale difficile, lavorare con attori più giovani che non sono attori e che a volte non conoscono la differenza tra realtà e finzione. E, naturalmente, inserisci una creatura che è sia pratica che ibrida e in condizioni di ripresa difficili. È stato difficile. Ringrazio Shane e tutta la gang di Legacy e LSFX per avermi davvero aiutato, come neofita nella mia prima immersione nel soprannaturale”.

Quando il volto di Frank finalmente scivola via, si scopre che il volto del Wendigo è più un cranio di cervo rotto con denti frastagliati incastonati in una mascella simile a quella di un coccodrillo. Il regista Scott Cooper dice: “Ho pensato che fosse una creatura dal design davvero bello e anche terrificante. E uno degli elementi di design interessanti è la mancanza di occhi. Perché non puoi davvero negoziare con qualcosa che non ha occhi”.

Il Wendigo ha fatto la sua prima apparizione sullo schermo nella soffitta della famiglia mentre si spinge fuori dalla bocca di Frank, lasciando dietro di sé il corpo dell’uomo. “Quella scena è stata davvero sulle nostre spalle come una rivelazione”, dice Shane Mahan, “Quindi l’abbiamo provata molto. [Il Wendigo] irrompe, lasciando dietro di sé il guscio”. Mentre il Wendigo esce da Frank, il volto dell’uomo rimane attaccato alla testa della creatura. Mahan spiega, “Tutto è venuto fuori, ma, cosa notevole, la sua faccia era sparita perché era attaccata alla parte anteriore della creatura, cosa che ho trovato surreale.” Continua, “Quindi ci dà una specie di rivelazione alla Predator. Pensi che quella sia la faccia del [Wendigo], ma non è la sua faccia, è una specie di Fantasma dell’Opera.”

La prima volta che diamo un’occhiata approfondita alla creatura Wendigo è quando attacca uno dei bulli di Lucas nella foresta. Il regista Scott Cooper ha attribuito a Shane Mahan e Legacy Effects il merito di aver ottenuto l’effetto, anche se alcuni degli effetti della creatura sono stati aumentati digitalmente. Cooper afferma: “La maggior parte è stata opera di [Legacy] e poi l’abbiamo solo aumentata un po’ con la CGI”.

Per ottenere il respiro fumante del Wendigo, Shane Mahan dice: “C’era un tubo nel naso che in realtà sparava vapore caldo, non fumo, ma vapore caldo. Quindi c’era un dispositivo sul pavimento che seguiva questa creatura, che soffiava vapore, che era di circa 300 gradi fuori dal suo naso. E dopo averlo fatto, cinque o sei volte, la plastica attorno al naso inizia a diventare un po’ morbida. Quindi ho pensato, ‘Ehi ragazzi, smettete di vaporizzare, dategli solo qualche secondo per raffreddarsi di nuovo.'” Per la disgustosa bava marrone del Wendigo, Mahan ha usato qualcosa di diverso dalla comune metilcellulosa. “C’erano tubi che facevano uscire il caffè che gocciolavano costantemente. Facevamo il caffè a galloni. Quindi era come gocciolare ferro… come una pentola di fusione. Questa creatura era come una fonderia di minerale di ferro. Quindi spero che arrivi.”.

Julia scopre che l’unico modo per uccidere il Wendigo è di tagliargli via il cuore luminoso. L’attrice Keri Russell avrebbe effettivamente tagliato il petto della creatura per raggiungere l’organo. Per riuscirci, dice Shane Mahan, “Ho dovuto mettere un pezzo di pelle che era un pezzo di gelatina e prepararlo e prepararmi a farle tagliare [la gelatina] con un coltello. E [poi lei] gli ha tirato fuori il cuore”. “Il Wendigo non ha davvero interiora. Ha rovi, spine e pezzi di rametti ed erba. Questo è ciò che esce”, continua Mahan. “Quindi il cuore era lì dentro e aveva un piccolo tubo di fumo al suo interno, aveva un dispositivo di pompaggio e lei poteva tagliare il petto, tirare fuori il cuore, tagliarlo e tenerlo in mano”. Dice, “È stato davvero molto divertente da fare. E poi potevi resettarlo”. Dopo ogni ripresa, la troupe di Legacy doveva, come lo descrive Mahan, “rimettere tutto dentro freneticamente e rimettere dentro tutti i rovi. Penso che abbiamo fatto 5, 6, 7 riprese per ottenere il risultato giusto”. Per alcune riprese, venivano usati effetti digitali. Mahan fa un esempio: “A volte, come quando trafigge il cuore, ci sono aree in cui si aumenta, cosa che è stata fatta dal signor X e dal team di Dennis Berardi [supervisore degli effetti visivi]”. Mahan dice che le riprese di Antlers avevano un programma serrato. “Abbiamo dovuto girare la lotta in miniera in, credo, tre giorni.” Ride, “Certo, vuoi sempre più tempo e hai bisogno di più prove e allestimento per fare tutto al meglio possibile. Ma la troupe di Vancouver è stata fantastica”. Dice: “La squadra degli stunt e quella dei cablaggi ci hanno aiutato molto”.

Per l’aspetto fisico del Wendigo, il regista Scott Cooper si è riunito con il produttore Guillermo del Toro, Shane Mahan e il designer di creature Guy Davis. “Abbiamo parlato di come rendere questo Wendigo omaggio al folklore dei nativi americani, che sappiamo essere una specie di creatura simile a un cervo con le corna. E abbiamo discusso del fatto che il nostro Wendigo avrebbe dovuto provenire dal nucleo della Terra, dal suo mantello, che avrebbe dovuto evolversi da una miniera di carbone o da una miniera di ferro”, dice Cooper. “Volevamo che rappresentasse un paio di cose; la distruzione delle nostre risorse naturali, ma anche una metafora di come stiamo distruggendo, non solo i nostri corpi, le nostre menti e le nostre anime, ma anche la terra in generale”. Shane Mahan racconta come, crescendo nel Michigan, “c’era una profonda influenza dei nativi americani lì”. Dice che creare il personaggio del Wendigo è stato un territorio completamente nuovo per lui. “Ho sempre saputo cosa fosse un Wendigo dai libri e altre cose, ma noi [alla Legacy Effects] non abbiamo mai avuto la possibilità di farne uno. Puoi fare solo versioni di lupi mannari e vampiri un numero limitato di volte”. Volevano creare qualcosa, nelle parole di Mahan, “super inquietante e spaventoso”, che servisse anche alla storia. “Se sei una persona emarginata e sei solo un disastro, sei un veicolo vulnerabile per questo spirito che prende il sopravvento”. Oltre ai concetti 3D altamente dettagliati elaborati dal designer della Legacy Effects Jared Krichevsky, Mahan sottolinea l’importanza della tavolozza dei colori che ha guidato l’aspetto del Wendigo. “Stavamo facendo esplorazioni cromatiche basate sull’arte di Guy, che era piuttosto colorata, un po’ blu e rossa”. Mahan continua: “A un certo punto, Guillermo ha detto, è un Dio, è minerale di ferro, è terra dalla terra. E io ero tipo, oh, è fantastico. Quindi abbiamo iniziato a usare elementi della terra”.

Richard Haugen ha meccanizzato la testa e il collo del Wendigo, che sono stati posizionati sopra e davanti alla testa dell’artista e montati su un’attrezzatura a mo’ di zaino. Per dimostrarlo, Shane Mahan ha alzato la mano sopra la testa, muovendosi come il collo di un dinosauro. “Il collo era su un dispositivo di telemetria e l’intera testa si muoveva in modo indipendente”. Gli operatori avrebbero quindi controllato la testa, il collo e le mani da remoto. Dice: “Era davvero molto aggraziato come un burattino, ma ci è voluto un po’ per capirlo”. Mahan dice che il Wendigo senza occhi è stato un elemento arrivato tardi. “Avevamo molte opzioni con gli occhi. Tutto continuava a sembrare un po’ standard finché credo che [Scott] Cooper o Guillermo abbiano detto: ‘è solo come un teschio senza occhi. Rileva solo dove ti trovi'”.

Quando lo sceriffo Meadows scopre la soffitta dove sono tenuti Frank Weaver e il figlio più piccolo, scopre anche cosa resta del corpo di Frank dopo che il Wendigo è emerso, un effetto che sarebbe stato gestito dal team di Legacy Effects. Shane Mahan voleva creare un aspetto interessante per il corpo. “Stavo osservando pezzi di pelle essiccati e ambra traslucida. Quindi ho pensato che sarebbe stato davvero un modo interessante di procedere. Quindi abbiamo preso uno stampo per il corpo e ci abbiamo messo dentro della resina colorata e l’abbiamo tirato fuori mentre era [parzialmente indurito] e poi l’abbiamo aperto e lasciato indurire e poi abbiamo iniziato a metterci dentro dei pezzi scheletrici”. Questo approccio ha dato al corpo di Frank una specie di aspetto rotto e bruciato. “Mark Killingsworth ha lavorato molto con me su questo”, dice Mahan. “Non era come un tradizionale cadavere in silicone, ma qualcosa di veramente strano. Si meraviglia, “Potevi illuminarlo con la torcia”.

Un’altra delle vittime del Wendigo è la preside della scuola locale Ellen Booth, interpretata da Amy Madigan, che commette l’errore di andare a controllare il giovane Lucas. Il brutale attacco del Wendigo a Booth è stato gestito con un trucco diretto dai truccatori sul set. Il team LSFX è stato responsabile della costruzione del cadavere della preside Booth. Miller dice: “L’officina l’ha costruito. Una delle nostre pittrici che lavora alla LSFX è probabilmente la migliore in città. È incredibile. Bronwyne Sloley. Potreste aver riconosciuto il suo lavoro sull’alieno Natalia in Star Trek Beyond, quello con i grandi vortici di conchiglie. L’ha dipinto lei”. Miller continua a parlare dell’oggetto di scena. “Ha dipinto il corpo e me l’ha consegnato. L’ho messo in soffitta, come volevano che fosse messo”. Scott Cooper ha deciso che una torcia che passava sul cadavere stava intaccando la vernice, quindi Miller l’ha ritoccata un po’ mentre il regista guardava su un monitor. “Ero in radio e ho iniziato a dipingere. E ho detto alla radio, ‘Scott, dimmi quando fermarmi.'” Miller ha intensificato gli effetti di lividi e marmorizzazione, aggiungendo viola, marroni e blu intensi. “È l’unico contributo che ho con quel corpo. Altrimenti, è tutto [del team] di LSFX.”

Anche il figlio più giovane di Frank, Aiden (interpretato da Sawyer Jones), sarebbe stato contagiato dallo spirito del Wendigo. LSFX ha creato un piccolo apparecchio toracico per il ragazzo che includeva costole e sterno dall’aspetto deperito. Mentre Miller applicava il primo trucco di prova, Cayley Giene e Caitlin Groves erano responsabili del trucco di Aiden sul set. Per i colori dell’apparecchio di Frank e Aiden, gli artisti hanno utilizzato palette Skin Illustrator, gel di glassatura Skin Illustrator e inchiostri FW.

Il racconto originale

Lo scrittore 38enne Nick Antosca originario di New Orleans in Louisiana oltre a “A Quiet Boy” (disponibile QUI) che ha ispirato “Antlers” ha scritto anche i romanzi Fires (2006), Midnight Picnic (2009), The Obese (2012), The Hangman’s Ritual (2013) e la raccolta di racconti brevi The Girlfriend Game, short story collection (2013).

Julia ha letto la storia di Lucas a casa. Stava affittando un piccolo cottage appena fuori città. Il suo cottage era nascosto dietro una casa più grande, una delle più belle e ben tenute intorno a Rexford, dove viveva la padrona di casa, una donna divorziata sulla sessantina di nome Elaine Fielding. Il cottage era tranquillo e accogliente. La storia di Lucas si chiamava “I tre lupi”. A volte i bambini si limitano a riscrivere le storie che conoscevano. Scriverebbero di Iron Man o Jack Sparrow. All’inizio pensò che Lucas avesse appena raccontato Riccioli d’oro, ma con i lupi. Ma non c’erano riccioli d’oro nella sua storia. C’erano solo i Lupi, che vivevano insieme in una grotta sopra una città. Big Wolf, Middle Wolf e Little Wolf. Il più grande era un bruto. Il più piccolo era un timido. Il mezzano era il pacificatore. “Ogni giorno il Middle Wolf usciva e prendeva del pesce per tutti loro. Ma un giorno è tornato e Big Wolf e Little Wolf avevano il rabeez. E tutto quello che volevano era andare in città e mangiare la gente”. Quindi Middle Wolf ha bloccato l’ingresso della grotta con rocce e ha intrappolato gli altri due all’interno, dove hanno ringhiato tutto il giorno e la notte. E ogni giorno pescava per loro del pesce, che faceva scivolare tra le rocce per saziare la loro fame. E ogni notte, dormiva vicino all’ingresso per assicurarsi che non uscissero mai. Lucas li aveva disegnati ciascuno. Le sue illustrazioni erano veloci ma sconsideratamente sicure, come gli schizzi di un pittore. La cosa più straordinaria era quanto fossero realistici, tranne per il fatto che Middle Wolf aveva una faccia stranamente umana e Big Wolf aveva degli occhi strani. Little Wolf era solo un cucciolo. Era una storia strana da scrivere per un bambino. Aveva detto che viveva con suo padre e suo fratellino, Todd. Quindi Big Wolf era il padre, Little Wolf era Todd e Middle Wolf – quello che si prendeva cura di tutto, che manteneva la pace – era Lucas…

La creatura del film – [Attenzione spoiler sul film!!!]

Antlers presenta un “Wendigo”, una creatura cannibale parte del folklore dei nativi americani (Algonquin).

Wendigo è una creatura mitologica o spirito malvagio che ha origine dal folklore dei nativi americani. Si dice spesso che il Wendigo sia uno spirito malevolo, a volte raffigurato come una creatura con caratteristiche simili a quelle umane, che possiede esseri umani. Il Wendigo è noto per invocare sentimenti di insaziabile avidità/fame, il desiderio di cannibalizzare altri umani, così come la propensione a commettere un omicidio in coloro che cadono sotto la sua influenza. In contrasto con le sue rappresentazioni nella cultura dei coloni del ventesimo e ventunesimo secolo, nelle rappresentazioni indigene il Wendigo è descritto come un gigantesco umanoide; un fetore sgradevole o un freddo improvviso e fuori stagione potrebbero precedere il suo avvicinamento. Probabilmente a causa dell’identificazione di lunga data da parte degli europei con le proprie superstizioni sui lupi mannari le rappresentazioni dei film di Hollywood spesso etichettano gli ibridi uomo / bestia con corna con il nome “Wendigo”, ma le caratteristiche di questi ibridi non appaiono nelle storie indigene originali. In una branca della psichiatria moderna (etnopsichiatria) il Wendigo presta il nome a una forma di psicosi nota come psicosi Windigo, propria di certe tribù indiane del Canada (fame di carne umana alternata all’anoressia fino alla depressione e alla richiesta di suicidio).

Un Wendigo è presente anche nel racconto Pet Sematary – Cimitero vivente di Stephen King, tuttavia è in gran parte invisibile e sullo sfondo influenza le azioni dei personaggi. King lo descrive come una personificazione del male, una brutta creatura ghignante con occhi giallo-grigi, orecchie sostituite da corna di montone, vapore bianco che esce dalle sue narici e una lingua gialla appuntita e in decomposizione.

Un personaggio ispirato al Wendigo compare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Creato dallo scrittore Steve Englehart e dall’artista Herb Trimpe, il mostro è il risultato di una maledizione che affligge coloro che commettono atti di cannibalismo. È apparso per la prima volta in The Incredible Hulk n. 162 (aprile 1973) e di nuovo nel numero di ottobre 1974.

Altre creature basate sulla leggenda, o chiamate così, appaiono in vari film e programmi televisivi, tra cui Dark Was the Night aka Monster Hunter del 2014 e L’insaziabile (Ravenous) del 1999 con Guy Pearce e Robert Carlyle. Le serie televisive includono Teen Wolf, Supernatural, Blood Ties, Streghe, Grimm e Hannibal, in cui un profiler dell’FBI ha sogni o visioni ricorrenti di un Wendigo che simboleggia il serial killer cannibale di Mad Mikkelsen. Un Wendigo appare nello speciale natalizio di DuckTales, “Last Christmas!”, in cui le creature sono descritte come “povere anime trasformate in mostri dall’ossessione e dalla disperazione”. Un Wendigo appare anche nel film horror The Retreat del 2020.

Il videogioco survival horror del 2015 Until Dawn di Supermassive Games presenta i wendigo come principali antagonista, mentre il videogioco Fallout 76 di Bethesda Game Studios, i wendigo sono presenti come uno dei criptidi nemici trovati nell’area degli Appalachi; mutato da persone che hanno consumato carne umana in isolamento.

Antlers – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono del compositore spagnolo candidato all’Oscar Javier Navarrete (Il labirinto del fauno, L’ira dei titani, Byzantium, The Hole in 3D, Inkheart, Riflessi di paura, Mr. Harrigan’s Phone).

La colonna sonora include il brano "Leave Oregon" scritto e interpretato da Tyler Stenson.

