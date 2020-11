Aquaman 2: lanciata petizione dai fan con oltre 900.000 firme per licenziare Amber Heard

L’uscita di scena di Johnny Depp, prima dalla saga Pirati dei Caraibi e successivamente dal sequel Animali Fantastici 3, a seguito delle accuse di violenza domestica da parte dell’ex moglie Amber Heard, ha creato uno sconcerto tale tra i fan che ora spunta su Change.org una nuova petizione che chiede a Warner Bros. di rimuovere Heard dal cast del sequel Aquaman 2, dove l’attrice tornerà ad interpretare l’eroina atlantidea Mera interpretata prima nel film Justice League di Zack Snyder e successivamente nel film Aquaman di James Wan.

Le tappe più recenti della lunga diatriba legale tra Depp e Heard hanno visto il primo citare in giudizio Heard per 50 milioni di dollari per diffamazione su un editoriale che l’attrice ha scritto per il Washington Post nel dicembre 2018, in cui l’attrice parlava di abusi domestici senza però citare apertamente Depp. Come parte della causa, Depp ha presentato documenti in cui affermava che Heard aveva effettivamente abusato di lui fisicamente durante il matrimonio piuttosto che il contrario, un’affermazione che Heard ha negato. All’inizio del 2020, Depp ha pubblicato registrazioni audio di conversazioni tra lui e Heard, che sosteneva corroborassero alcune delle affermazioni che aveva precedentemente fatto nella sua causa. Nell’agosto 2020, Heard a replicato a Depp, sostenendo che l’ex marito aveva coordinato “una campagna di molestie tramite Twitter e [orchestrato] petizioni online nel tentativo di farla licenziare da Aquaman e L’Oreal”. Depp ha successivamente intentato una causa per diffamazione in Inghilterra contro News Group Newspapers, la società che pubblica il The Sun, che in un articolo del 2018 lo aveva definito una persona che picchia la moglie. Il 2 novembre 2020, l’Alta Corte di giustizia ha respinto la richiesta di Depp poiché “la grande maggioranza delle presunte aggressioni alla sig.ra Heard da parte del sig. Depp sono state dimostrate secondo gli standard civili”. Depp ha poi annunciato che intende presentare ricorso contro la decisione.

La nuova petizione “Rimuovi Amber Heard da Aquaman 2” nel momento in cui stiliamo questo articolo ha superato le 970.000 firme e punta al milione come obiettivo finale. A seguire trovate il testo completo della petizione.

Amber Heard è stata denunciata per abusi domestici da Johnny Depp. Nella sua causa da 50 milioni di dollari, Johnny Depp descrive molti episodi di abusi domestici che ha subito per mano della sua (allora) moglie Amber Heard, incluso un incidente in cui lei lo ha colpito due volte in faccia e un altro in cui gli ha fracassato il dito con una bottiglia di vodka, con il suo dito che ha dovuto essere riattaccato chirurgicamente. Con Deep che porterà la cicatrice di quell’episodio per il resto della sua vita.

Inoltre, Amber Heard è stata arrestata nel 2009 per aver abusato di un ex partner convivente, Tasya Van Ree, dimostrando un modello ripetuto di abusi da parte di Amber Heard.

Dopo il divorzio di Heard da Johnny Depp, ha sistematicamente fatto una crociata per rovinare Depp a Hollywood, ripetendo più resoconti di falsi incidenti in cui aveva effettivamente aggredito Johnny Depp, ma ha mentito e creato falsi resoconti sul fatto che fosse lui l’aggressore. Riguardo all’incidente durante il quale ha fracassato le ossa del dito di Johnny Depp e lo ha quasi reciso, costringendo Depp a richiedere un intervento chirurgico per riattaccarlo, Heard ha presentato una falsa storia affermando che si era tagliato il dito da solo, che lo ha immerso nella vernice e ha scarabocchiato oscenità su tutte le pareti.

Allo stesso modo, Heard racconta incidenti inventati su Johnny Depp che l’avrebbe colpita in faccia quando, in effetti, era stata lei ad avergli dato un pugno. Sebbene il personale e i vicini nell’edificio in cui viveva abbiano riferito di non aver visto segni sul suo viso nelle ore e nei giorni dopo aver affermato che Johnny Depp l’aveva colpita, è apparsa in tribunale sei (6) giorni dopo con lividi sul viso, chiedendo un ordine restrittivo temporaneo, che è stato concesso. Le foto di Heard del giorno successivo mostrano il suo viso integralmente, senza trucco e senza un solo livido.

Poiché Amber Heard è una nota e comprovata abusatrice domestica, Warner Brothers e DC Entertainment dovrebbero e devono rimuovere Heard dal loro progetto cinematografico Aquaman 2. Non devono ignorare la sofferenza delle vittime di Heard e non devono rendere affascinante un abusatore domestico.

Gli uomini sono vittime di abusi domestici, proprio come le donne. Questo deve essere riconosciuto e devono essere intraprese azioni per impedire che una nota abusatrice venga celebrata nell’industria dell’intrattenimento.

Fate la cosa giusta. Rimuovete Amber Heard da Aquaman 2.