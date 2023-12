Aquaman e il regno perduto di James Wan ha debuttato nei cinema italiani. con il ritorno di Jason Momoa nei panni di Arthur Curry, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre, e di Yahya Abdul-Mateen II in quelli del villain Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide.

La trama ufficiale: Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.

Il cast include anche Patrick Wilson come Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello; Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell’erede al trono; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, una leader feroce e madre con il cuore di un guerriero. Riprendono i loro ruoli anche Dolph Lundgren, che interpreta Re Nereus e Randall Park che ritorna come Dr. Stephen Shin. Il cast è completato dai nuovi arrivati Pilou Asbaek meglio noto come l’Euron Greyjoy della serie tv Il trono di spade in un ruolo non specificato, Indya Moore (Escape Room 2 – Gioco mortale) come Karshon aka Lo Squalo, Vincent Regan (Eat Local – A cena coi vampiri) sarà l’antico re Atlan, in sostituzione di Graham McTavish che ha brevemente interpretato il personaggio nel primo film. e infine Jani Zhao al suo primo ruolo in un film in lingua inglese nei panni di Stingray, un personaggio originale del film.

Aquaman e il regno perduto – La colonna sonora

Le musiche originali di “Aquaman e il regno perduto” sono del compositore Rupert Gregson-Williams (La battaglia di Hacksaw Ridge, Wonder Woman, 800 eroi, The Legend of Tarzan). Gregson-Williams ha musicato anche l’Aquaman originale.

La colonna sonora include il brano “Deep End” degli X Ambassadors, gruppo pop rock americano di Ithaca, New York, composto dal cantante Sam Harris, dal tastierista Casey Harris e dal batterista Adam Levin. Le loro canzoni più note includono “Jungle”, “Renegades” e “Unsteady”. L’album di debutto della band, “VHS”, è stato pubblicato il 30 giugno 2015., hanno fatto seguito “Orion” uscito il 14 giugno 2019 e “The Beautiful Liar” pubblicato il 24 settembre 2021.

Altri brani della colonna sonora includono: Born to be Wild di Steppenwolf, Spirit In The Sky di Norman Greenbaum, Hi, E, Il di Tones & I, Born to be Wild (Math Club Remix) di Steppenwolf & Math Club.

1. Deep End – X Ambassadors (3:01)

2. Aquaman and the Lost Kingdom (1:59)

3. Manta on the Bridge (3:39)

4. Call from the Deep (1:50)

5. The Real Superheroes (1:11)

6. Not Normal (1:37)

7. Necrus Rises (3:01)

8. Only Child (2:57)

9. Grasshoppers (2:44)

10. Mera Joins the Chase (1:54)

11. Orichalcum (3:45)

12. Black Manta (2:04)

13. Swamp Walk (1:31)

14. Promise Me (1:21)

15. You Wanted Your Revenge (1:35)

16. My Eternal Night Is Ending (3:31)

17. Go and Feast (2:29)

18. Necrus Arrival (3:16)

19. Your Blood Will Do (1:37)

20. Cave In (2:13)

21. A True (2:52)

22. The Next Chapter (2:22)

La colonna sonora di “Aquaman e il regno perduto” è disponibile su Amazon.