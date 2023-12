Aquaman e il regno perduto: final trailer, nuove clip e Jason Momoa parla del suo futuro con DC Studios

Aquaman e il regno perduto anche noto come Aquaman 2 sta per debuttare nei cinema italiani il prossimo 21 dicembre, proprio a ridosso di Natale e insieme al prequel Wonka dovrebbe contendersi la vetta del box-office, anche se in patria le previsioni per il debutto del sequel di James Wan non sono proprio entusiasmanti.

Aquaman e il regno perduto – Il trailer finale

Bisogna dire che tutto questo pessimismo è dovuto in parte alle dichiarazioni di Momoa che ha precedentemente confermato che questo film sarà “il finale” del DC Extended Universe così lo conosciamo oggi, un riferimento all’arrivo dei nuovi film dell’universo DC Studios di James Gunn e Peter Safran.

Momoa ha poi continuato accennando fortemente al suo ritorno nel DCU come Lobo: “Questa è un po’ la fine di questo universo DC”, e poi ha aggiunto con voce scherzosa: “Ma ci sarà sempre un posto per me alla DC”.

Jason Momoa addresses rumors that #Aquaman and the Lost Kingdom is the final installment of @aquamanmovie 👀 #FallonTonight pic.twitter.com/Dp5coKjSRX — The Tonight Show (@FallonTonight) November 17, 2023

Circa un mese fa è stato riferito da un insider che il casting di Momoa per il ruolo di Lobo è ufficiale e che DC Studios avrebbe fatto un annuncio ufficiale nel 2024.

È vero: Jason Momoa sarà Lobo. Affare concluso. Jason Momoa è stato scelto per il ruolo di Lobo, e molto probabilmente verrà annunciato ufficialmente… direi intorno a febbraio. Non ha nulla a che fare con lo sciopero: ha a che fare con Aquaman. Quindi Aquaman dovrà andare nei cinema, e poi sarà su Max…dopo che sarà su Max e sarà stato proiettato per una settimana o due su Max o qualsiasi altra cosa, penso che a febbraio – forse marzo al più tardi – arriverà l’annuncio su Momoa nei panni di Lobo, e soprattutto se farà parte del cast di Superman.

Aquaman e il regno perduto – Nuovi video in italiano

Parlando recentemente con Entertainment Tonight, Momoa ha detto che non vorrebbe abbandonare il ruolo di Aquamn, ma il suo futuro in questo franchise “non sembra buono”:

Non voglio necessariamente che sia la fine…[ma] Non penso che sia davvero una scelta. La verità è che, se il pubblico lo adora, allora c’è una possibilità. Ma in questo momento sembra vada incontro ad un momento di difficoltà. Adoro questo personaggio e [vorrei] interpretarlo per molto tempo. In un certo senso vedo dove vorrei che andasse. E anche nei prossimi 10 anni circa, ci saranno molte cose interessanti che si potrebbe fare. E mi piace il ruolo e il mondo. Quindi, voglio dire, dipende solo se la gente lo ama.

Aquaman e il regno perduto – Nuove featurette ufficiali

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.

Il cast di Aquaman e il Regno Perduto vede le star del primo capitolo ritornare nei loro ruoli originali: Jason Momoa è ancora Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre; Patrick Wilson è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello; Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell’erede al trono; Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, una leader feroce e madre con il cuore di un guerriero. Riprendono i loro ruoli anche Dolph Lundgren, che interpreta Re Nereus e Randall Park che ritorna come Dr. Stephen Shin.

Aquaman e il regno perduto – Nuove clip ufficiali

New action packed clip from #AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM has released! The film releases in theaters in one week 🔱 pic.twitter.com/xyeo70yx17 — DC Film News (@DCFilmNews) December 15, 2023

Here’s another clip from #AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM. Only in Theaters December 22 🔱 pic.twitter.com/lz0QU4d2Aq — DC Film News (@DCFilmNews) December 15, 2023