Aquaman e il regno perduto: nuovi spot tv, locandine e anteprima colonna sonora di Aquaman 2

Aquaman e il Regno perduto aka Aquaman 2 debutta nei cinema italiani il prossimo 20 dicembre con Warner Bros Pictures. Jason Momoa torna nei panni di Arthur Curry e in coppia con il regista James Wan prova a bissare il miliardo e 152 milioni di dollari incassati dal film precedente: Maggiore incasso per un film DC, per un film basato su un personaggio DC Comics nonché quinto maggior incasso del 2018 e ventesimo film con il maggior incasso di tutti i tempi.

La trama ufficiale: Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.

​

Aquaman 2 – I nuovi spot tv ufficiali

“Aquaman 2” vede le star del primo capitolo ritornare nei loro ruoli originali: Jason Momoa è ancora Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre; Patrick Wilson è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello; Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell’erede al trono; Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, una leader feroce e madre con il cuore di un guerriero. Riprendono i loro ruoli anche Dolph Lundgren, che interpreta Re Nereus e Randall Park che ritorna come Dr. Stephen Shin. Il cast è completato dai nuovi arrivati Pilou Asbaek meglio noto come l’Euron Greyjoy della serie tv Il trono di spade in un ruolo non specificato, Indya Moore (Escape Room 2 – Gioco mortale) come Karshon aka Lo Squalo, Vincent Regan (Eat Local – A cena coi vampiri) sarà l’antico re Atlan, in sostituzione di Graham McTavish che ha brevemente interpretato il personaggio nel primo film e infine Jani Zhao al suo primo ruolo in un film in lingua inglese nei panni di Stingray, un personaggio originale del film.

Aquaman 2 – Le nuove locandine ufficiali

Aquaman e il regno perduto: nuove locandine ufficiali di Aquaman 2 con Jason Momoa Guarda un'altra fotografia →

Indiscrezioni dal set

Variety ha riportato alcune indiscrezioni dal set del film che includono un Jason Momoa che si sarebbe presentatp sul set ubriaco e Amber Heard che sarebbe stata quasi licenziata, ma salvata in extremis da Elon Musk.

Variety ha ottenuto alcune di queste informazioni dagli appunti scritti dalla terapista di Heard, la dottoressa Dawn Hughes, diventate pubbliche durante processo dello scorso anno che ha visto contrapposti in aula Johnny Depp e Heard. Quelle note descrivevano che il set di Aquaman 2 era ostile. Si dice che non solo Momoa si sia ubriacato, ma che si sia anche vestito come Johnny Depp e abbia spinto per far licenziare Heard.

Jason ha detto che voleva che mi licenziassi. Jason ubriaco faceva tardi sul set. Si vestiva come Johnny. Inclusi tutti gli anelli.

Un portavoce della DC ha risposto a queste accuse:

Jason Momoa si è comportato in modo professionale in ogni momento sul set di ‘Aquaman e il regno perduto’. Jason lavora come un matto, gli piace bere una birra ogni tanto come tutti, ma non si presenta ubriaco set, e non si veste come Johnny Depp. Si è sempre vestito con quello stile un po’ bohémien.

La Heard ha anche detto di sentirsi “non supportata” dal regista del film James Wan e “trattata come una reietta a causa della sua battaglia legale di alto profilo con il suo ex marito”. Nelle note si legge:

Ha alzato la voce contro di me – ‘Non riesco nemmeno a pubblicare post su Aquaman’ – ha fatto finta che fosse colpa mia – ho detto ‘mi dispiace’, nessuno poteva farsi selfie con me sul set, mi avevano oscurata.

Un portavoce della DC ha risposto:

James è noto per trattare i membri del cast e della troupe con il massimo rispetto e per promuovere un ambiente positivo e collaborativo sul set: i film di ‘Aquaman’ non hanno fatto eccezione.

Ora, secondo fonti interne, Wan e lo studio ad un certo punto avevano effettivamente deciso di licenziare Heard dal film. “Dopo l’uscita di Aquaman nel 2018, lo studio e Wan hanno deciso di escludere l’attrice dal sequel a causa della sua mancanza di chimica con Momoa e hanno inviato una lettera al suo avvocato, Karl Austen, informandolo della sua decisione. (L’ex capo della DC Films Walter Hamada ha testimoniato nel processo per diffamazione sulla “questione della chimica”.) Queste fonti sottolineano che la mossa di isolare Heard non era correlata a Depp ed è avvenuta prima che lui intentasse causa contro l’attrice nel 2019. Allo stesso modo, Momoa non è stato coinvolto nel processo decisionale”.

Un’altra fonte ha respinto la narrativa della mancanza di chimica, sottolineando “che Heard ha fatto un test di chimica con Momoa prima di ottenere il ruolo di Mera e ha battuto altre due attrici che hanno fatto un test di chimica simile, inclusa Abbey Lee”.

Ovviamente la Heard non è stata licenziata, e il motivo è dovuto al suo ex fidanzato, Elon Musk. Si spiega che uno dei suoi avvocati abbia inviato una “lettera che minacciava di far terra bruciata alla Warner Bros.” se l’attrice non fosse stata riportata indietro per un sequel. Quindi, la WB non l’ha licenziata e hanno mantenuto la Heard a bordo.

James Wan in seguito ha difeso la sua decisione di ridimensionare il ruolo di Amber Heard nei panni di Mera nel film, affermando che era il suo piano fin dall’inizio.

Durante il processo per diffamazione che ha coinvolto Johnny Depp, la Heard ha affermato in tribunale che la Warner Bros. “non voleva includermi” nel sequel di “Aquaman” a causa delle conseguenze del suo divorzio da Depp. Ha anche detto che il suo ruolo nel sequel è stato “ridotto” e le scene d’azione sono state “tolte”.

Wan ha risposto a queste affermazioni in un’intervista con Empire Magazine e ha spiegato il suo approccio al sequel:

È giusto che [Heard] abbia detto questo [riguardo al ridimensionamento del personaggio], perché lei non era nella mia testa mentre stavo lavorando a questo film. Gli attori non necessariamente sanno cosa pensiamo noi [registi] dietro le quinte. Ma questo è sempre stato il mio piano. Fin dall’inizio, ho pensato che il primo film sarebbe stato un film in stile ‘All’inseguimento della pietra verde’ – una commedia romantica di azione e avventura – mentre il secondo sarebbe stata una vera e propria buddy comedy. Volevo fare ‘Tango & Cash!’ “

Aquaman 2 – Anteprima colonna sonora

Le musiche originali di “Aquaman 2” sono del compositore Rupert Gregson-Williams (La battaglia di Hacksaw Ridge, Wonder Woman, 800 eroi, The Legend of Tarzan). Gregson-Williams ha musicato anche l’Aquaman originale.

(La battaglia di Hacksaw Ridge, Wonder Woman, 800 eroi, The Legend of Tarzan). Gregson-Williams ha musicato anche l’Aquaman originale. Disponibile per il download uno dei brani incluso nella colonna sonora del film. Trattasi di “Deep End” degli X Ambassadors, gruppo pop rock americano di Ithaca, New York, composto dal cantante Sam Harris, dal tastierista Casey Harris e dal batterista Adam Levin. Le loro canzoni più note includono “Jungle”, “Renegades” e “Unsteady”. L’album di debutto della band, “VHS”, è stato pubblicato il 30 giugno 2015., hanno fatto seguito “Orion” uscito il 14 giugno 2019 e “The Beautiful Liar” pubblicato il 24 settembre 2021.