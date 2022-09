Argentina 1985: trailer italiano, foto e video del cast a Venezia 79

Dopo la tappa in Concorso nella Selezione Ufficiale di Venezia 79, a partire dal 21 ottobre disponibile su Prime Video Argentina, 1985. Il dramma diretto da Santiago Mitre (Il presidente) racconta la vera storia di una squadra di avvocati che si trova ad affrontare la sanguinosa dittatura militare argentina negli anni ’80.

Trama e cast

La trama ufficiale: Argentina, 1985 è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale che in una battaglia alla Davide contro Golia, sotto costante minaccia, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre contro ogni aspettativa e in una corsa contro il tempo per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

Il film è interpretato da Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Santiago Armas, Laura Paredes e Carlos Portaluppi.

Argentina 1985 – trailer e video

Note di regia

Ricordo ancora il giorno in cui Strassera formulò l’atto di accusa: il boato dell’aula del tribunale, l’emozione dei miei genitori, le strade finalmente in grado di festeggiare qualcosa che non fosse una partita di calcio, l’idea di giustizia come un atto di guarigione. Il processo del 1985 permise alla giustizia argentina di riconoscere e rivendicare un diritto a lungo negato. Nel corso delle mie ricerche mi sono imbattuto in aspetti sconosciuti della vicenda: il retroterra dei procuratori, il giovane team senza esperienza, la regione ancora sotto la dittatura. Questa storia mi ha toccato profondamente, accendendo in me il desiderio di fare un film sulla giustizia e di approfondire le ricerche cinematografiche e politiche come non avevo mai fatto nei miei film precedenti, questa volta sulla base di fatti realmente accaduti. [Santiago Migre]

Foto e video da Venezia 79

Curiosità

Il regista argentino Santiago Migre (Il presidente) dirige il film da una sua sceneggiatura scritta con Mariano Llinás. Il duo ha collaborato anche per Paulina, Il Presidente e Petite Fleur.

Il team che supportato il regista Santiago Migre dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Javier Julia (il presidente, Storie Pazzesche), il montatore Andrés P. Estrada (Il presidente, Re Granchio), la scenografa Micaela Saiegh (Il presidente, Mala) e la costumista Mónica Toschi (Nove regine, Aniceto).

Le musiche originali del film sono del compositore Pedro Osuna (The Legend Hunters).

Il film è prodotto da La Unión de los Ríos (Agustina Llambi Campbell, Santiago Carabante, Santiago Mitre), Kenya Films (Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín), Infinity Hill (Axel Kuschevatzky, Victoria Alonso) e Amazon Studios.

Foto e poster