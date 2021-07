Ari Aster, regista emergente che si è fatto un nome grazie ad un paio di di disturbanti horror, l’acclamato Hereditary – L’eredità del male e l’apprezzato Midsommar – Il villaggio dei dannati, sta attualmente sviluppando un altro film horror per A24.

Il sito GamesRadar riporta che Aster per il nuovo progetto sta collaborando con il drammaturgo vincitore del Premio Pulitzer Michael R. Jackson. Il film che pare sia nelle prime fasi di sviluppo non ha titolo, non ci sono dettagli sulla storia e sarà il primo film che Aster dirigerà senza scriverne anche la sceneggiatura.

Jackson ha scritto il libretto del musical Only Children, su colonna sonora della compositrice Rachel Peters e ha scritto testi e scritto un libretto, con Anna K. Jacobs, per l’adattamento musicale del film indipendente Teeth del 2007. Nel 2019, il suo ciclo di canzoni, “The Kids on the Lawn”, è stato pubblicato nel numero di cultura del New York Times Magazine. Il numero, organizzato intorno al tema “America 2024”, immagina come sarà l’America tra cinque anni. Il musical di Jackson, A Strange Loop, è stato descritto come “un musical metanarrativo che traccia il processo creativo di un artista trasformando questioni di identità, razza e sessualità che un tempo lo spingevano ai margini del mainstream culturale in una meditazione sull’essere umano universale paure e insicurezze”.

Aster sta attualmente lavorando al suo prossimo film, Disappointment Blvd., con protagonisti Joaquin Phoenix, Nathan Lane, Patti LuPone, Amy Ryan e Kylie Rogers. Anche su questo progetto non ci sono molti dettagli da condividere ma la storia è descritta come “un ritratto intimo e decennale di uno degli imprenditori di maggior successo di tutti i tempi”. L’uscita del film è prevista per il 2022.