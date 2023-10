Dal 5 ottobre nei cinema italiani con Notorious Pictures Arkie e la magia delle luci, film d’animazione firmato da Ricard Cussó e Tania Vincent, tratto dalla graphic novel “Scarygirl” di Nathan Jurevicius e con la voce dello youtuber Vincenzo Tedesco.

Il film racconta la storia di Arkie, una ragazza speciale con una dote innata per la tecnologia e un braccio simile ad un tentacolo. Suo padre Blister è un polpo gigante con il dono di poter rigenerare la vita. Improvvisamente arriva una terribile minaccia a rovinare il loro mondo colorato e perfetto, una strana perdita di luce solare. Entrambi cercano di mantenere in vita la flora locale ma Arkie non sembra possedere lo stesso dono di suo padre di rigenerare vita. Ha inizio così un rocambolesco viaggio in cui la giovane Arkie imparerà a cavarsela da sola, e incontrerà dei nuovi compagni di viaggio. Il film, infatti, utilizza i codici della fiaba moderna, strizzando l’occhio agli intramontabili classici, per riflettere su tematiche a carattere universale come la crescita, il senso della famiglia e dell’amore.

Arkie e la magia delle luci – Trama e cast

La trama ufficiale: In una penisola isolata, Arkie, una giovane ragazza con un talento per la tecnologia e un braccio simile a un tentacolo, viene cresciuta in segreto dal suo gentile ma cauto padre Blister, un raro polpo gigante con la capacità di rigenerare la vita. Quando il loro mondo idilliaco è minacciato da un’inspiegabile perdita di luce solare, Arkie e Blister lavorano insieme per mantenere in vita la flora locale. Nonostante Arkie abbia un tentacolo come il padre e nonostante il suo immancabile incoraggiamento, non è in grado di far rivivere le piante come lui. Quando cerca di usare le sue abilità con le macchine per fare la differenza, accidentalmente avverte il mondo esterno della loro posizione e fa precipitare un aereo vicino. Arkie parte per cercare di indagare e incontra Bannibuffo e Egg, due cacciatori di taglie che vedono il valore potenziale della loro nuova amica. Mentre Arkie è via, Blister, l’ultimo della sua specie e apprezzato per le sue capacità, viene rapito. Con Bannibuffo e Egg in testa, Arkie si mette in viaggio per salvare suo padre Octopus e raggiunge la Città della Luce, un’abbagliante città moderna controllata dal misterioso Dottor Inganno. Mentre cerca di ritrovare Blister, Arkie scopre che non tutto è come sembra e che questo nuovo incredibile mondo, da cui suo padre l’aveva tenuta lontana, è pieno di pericoli e di risposte a domande che non sapeva di avere.

Il cast di voci originali include Jillian Nguyen (Hungry Ghosts) che presta la voce alla protagonista Arkie, la Anna Torv della serie tv Fringe, il Sam Neill di Jurassic Park, Liv Hewson (Yellowjackets), Remy Hii (Spider-Man: Far from Home), Tim Minchin (Robin Hood – L’origine della leggenda), Rob Collins (Tyler Rake), Mark Coles Smith (Picnic at Hanging Rock), Deborah Mailman (Cleverman), Kate Murphy (Kangaroo Beach), Dylan Alcott (voice)

Arkie e la magia delle luci – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è tratto dalla graphic novel di successo “Scarygirl” del celebre artista australiano Nathan Jurevicius. Ricard Cussó e Tania Vincent dirigono da una sceneggiatura di Craig Behenna, Matt Everitt, Les Turner, Polly Watkins & Cristin O’Carroll da un’idea originale di Nathan Jurevicius.

A prestare la voce per l’edizione italiana di uno dei personaggi principali, Zig Zag, è lo youtuber Vincenzo Tedesco, approdato sul web nel 2015 all’età di 18 anni. Si definisce “un unicorno”, un ragazzo originale, creativo che ogni giorno riesce a far sorridere milioni di persone con i suoi social ed il suo amore per la vita. Tratta i temi che gli stanno a cuore come: libertà, uguaglianza e tolleranza. Nel 2021 ha scritto un libro edito Mondadori dal titolo “Proud Of Me. Ditemelo adesso che sono sbagliato”.

Le musiche originali del film sono di Hack Kinmonth & Hanna Havryliuk (L’albero dei desideri, Daisy Quokka: World’s Scariest Animal, Beyond the Reef).

“Scarygirl” è un personaggio con una moltitudine di fan in tutto il mondo, questa graphic novel originale fa rivivere la prima avventura di Scarygirl nella sua gloria originale in 2D e include pagine dell’album da disegno del suo creatore. Benvenuti nel mondo di Scarygirl. Abbandonata su una spiaggia remota, Scarygirl non sa chi è né da dove viene. Blister, un polipo gigante gentile e intelligente, vuole tenerla al sicuro, ma Scarygirl ha bisogno di risposte. Chi è lo strano uomo che tormenta i suoi sogni? Bunniguru la aiuterà a svelare i misteri del suo passato? Può fidarsi degli astuti abitanti della foresta? Il suo viaggio la porta al limite e oltre…

Note del creatore e illustratore Nathan Jurevicious

“Arkie e la magia delle luci” è nato dall’amore profondo per una nuova figlia e dalla passione per l’arte, il racconto di storie fantastiche e la vita acquatica. Uno dei temi più importanti per me in questo viaggio folcloristico in continua espansione è il significato di essere parte di una famiglia in tutte le sue forme e si rifà ai giorni dell’infanzia trascorsi con mio nonno pescatore, ai film della domenica pomeriggio come Giasone e gli Argonauti e Sinbad, alle mie radici baltiche e soprattutto a mia figlia, Arkie. Dal suo primo disegno, 21 anni fa, il mondo di Scarygirl si è espanso in una sorta di multiverso: ha avuto diverse gamme di giocattoli in vinile, giochi in flash, console e VR, e due libri. Ma fin dall’inizio ho sempre desiderato adattare la storia di Arkie in un film d’animazione. I fan di lunga data di Scarygirl potranno riconoscere come questa bambina (Arkie), abbandonata su una penisola solitaria, sia sbocciata al di là di ogni aspettativa in una ragazza unica, complessa e meravigliosa (proprio come la mia vera figlia si è evoluta in uno straordinario essere umano). Riconosceranno anche personaggi amatissimi come Bannibuffo e Egg, Blister e il Dottor Inganno e luoghi colorati ed eclettici come la Penisola e la Cipolla Gialla. Anche se tutto è stato ampliato e adattato per il film, siamo rimasti fedeli al testo originale. È stato un bel viaggio, con molte mattine presto, notti in bianco, stress e sacrifici, ma ogni sfida ne è valsa decisamente la pena. Sono molto orgoglioso di questo film e sono entusiasta di poter condividere la mia storia con il pubblico. Spero che tutti si godano l’avventura e la commedia mescolate agli elementi più ‘dark’, e che vedano l’amore e la maestria di tutto il cast e della troupe”. [Nathan Jurevicius]

Note di produzione

Sebbene i temi contemporanei della crisi climatica, dell’ingegneria genetica e della mortalità facciano da sfondo alla storia, i temi centrali di Arkie e la magia delle luci sono semplici e senza tempo: abbracciare chi si è e accettare gli altri così come sono, essere orgogliosi della propria differenza, credere che ci sia sempre qualcosa che si possa fare per rendere il mondo migliore e, forse, soprattutto il significato della famiglia e dell’amore. Arkie e la magia delle luci è una storia d’avventura, una favola moderna con elementi fantastici in cui la protagonista Arkie lascia l’infanzia e impara a cavarsela da sola in un mondo complesso e a volte spaventoso. In equilibrio tra scienza e natura e tra oscurità, umorismo e magia, il tono della narrazione è un incrocio tra classici intramontabili come Il Mago di Oz e Alice nel Paese delle Meraviglie.

Nathan Jurevicious Note biografiche

Nathan Jurevicius è un artista australiano i cui diversi lavori sono apparsi in numerose pubblicazioni, campagne pubblicitarie e gallerie di tutto il mondo. Il suo progetto più acclamato è Scarygirl, acclamata graphic novel, e divenuto poi un gioco e un film.

La graphic novel ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il Premio Aurealis 2009 per il Miglior Libro Illustrato/Romanzo Grafico. Nel 2009 ha pubblicato il gioco online di Scarygirl. I giocatori hanno superato il milione e all’epoca il progetto fu salutato da alcuni come “il miglior Browser Game mai creato”. Nel 2012 Square Enix ha pubblicato un adattamento di Scarygirl sviluppato da TikGames per Xbox Live Arcade, Playstation e Microsoft Windows.

Nel 2013 Jurevicius ha co-diretto la serie web Peleda con suo fratello Luke per l’Australian Broadcasting Corporation. Peleda è stata lanciata a fine settembre 2013 e da allora ha vinto un Australian Academy Award (AACTA) per il miglior design di produzione, due New York Kidscreen Awards per il miglior speciale televisivo e, nel 2015, è stata premiata con la statuetta cinese Gold Panda per l’animazione per bambini più innovativa basata sul web. Nathan Jurevicius è anche il regista del cortometraggio Junction, premiato nel 2016 in associazione con gli studi OKTA.

Ricard Cussó & Tania Vincent – Note biografiche

Ricard Cussó è un regista spagnolo/australiano, tra i principali registi d’animazione in Australia, noto per aver diretto la trilogia di lungometraggi animati in 3D Tales From Sanctuary City (The Wishmas Tree, 2020; Combat Wombat, 2020; Daisy Ouokka: World’s Scariest Animal, 2021), prodotti dalla pluripremiata casa di produzione Like A Photon Creative. Nel suo percorso registico, Cussó ha diretto per la società di intrattenimento americana The Sudden Impact! Entertainment, specializzata in spettacoli teatrali dal vivo in tutto il mondo. Per molti anni Ricard ha diretto e progettato attrazioni dal vivo per film di successo di Hollywood come Ghostbusters e Terminator, girando in Australia, Asia e America Latina. Dopo “Arkie e la magia delle luce”, attualmente è impegnato nella produzione dei suoi due prossimi film d’animazione: Combat Wombat: Back 2 Back e The Sloth Lane.

FILMOGRAFIA

• El Güero, 2014 – cortometraggio;

• Hopeless, 2015 – cortometraggio;

• L’Albero dei Desideri (tit. or. The Wishmas Tree), 2019;

• Combat Wombat, 2020;

• Daisy Quokka: World’s Scariest Animal, 2020;

• Let’s Go Cozy Coupe, 2020 – serie TV;

• Arkie e la magia delle luce (tit. or. Scarygirl), 2023.

Tania Vincent è regista, sceneggiatrice e animatrice con oltre sedici anni di esperienza nel settore dell’animazione. Nel corso degli anni ha

lavorato a programmi televisivi, giochi per computer AAA e campagne pubblicitarie per aziende come Lego, Disney, Warner Bros, Marvel e Pixar. Nel 2020 è stata selezionata per il progetto di sceneggiatura Imagine Impact, che ha portato alla vendita del suo film d’avventura per famiglie in live-action a Netflix US. Da lì ha scritto e diretto una miniserie animata in 18 parti in 2D che promuove l’intelligenza emotiva per i bambini in età prescolare, intitolata Smiling Mind Creek, creata in collaborazione con l’associazione di beneficenza per bambini Smiling Mind. Dopo “Arkie e la magia delle luce”, ha co-diretto con Ricard Cussó “Combat Wombat: Back 2 Back”. Attualmente, sta scrivendo e dirigendo un lungometraggio per Like a Photon Creative, intitolato “The Sloth Lane”, la cui uscita è prevista per il 2024.

FILMOGRAFIA

• Smiling Mind Creek, 2023 – miniserie TV;

• Arkie e la magia delle luce (tit. or. Scarygirl), 2023.

Arkie e la magia delle luci – Foto e poster