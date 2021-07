Army of Thieves: primo trailer del prequel di Army of the Dead

Netflix ha reso disponibile un primo teaser di Army of Thieves, un prequel / spin-off del’ipertrofico zombie-movie Army of the Dead di Zack Snyder. Diretto e interpretato dall’attore tedesco Matthias Schweighöfer che torna anche nei panni dello scassinatore Ludwig Dieter, il film è ambientato sei anni prima della rapina a Las Vegas e proprio all’inizio dell’epidemia zombie. La tagline recita “Più casseforti, meno zombie” tanto per avere un’idea del film, che sarà un mix di commedia,. azione e thriller con rapina.

La trama ufficiale: In questo prequel dell’Army of the Dead di Zack Snyder, un bancario di una piccola città di nome Dieter (Matthias Schweighöfer) viene trascinato nell’avventura di una vita quando una donna misteriosa lo recluta per unirsi ad un gruppo dei criminali più ricercati dell’Interpol, nel tentativo di violare una serie di leggendarie casseforti impossibili da scassinare dislocate in tutta Europa.

Il cast del film include anche Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen, Noémie Nakai, Trent Garrett, John Bubniak, Barbara Meier, Jim High, Dan Bradford, Garrett Marcantel, Samira Mekibes Meza, Ted Otis, Miroslav Lhotka, Jenn Kirk e Trish Osmond.

“Army of Thieves” è diretto dall’attore e regista tedesco Matthias Schweighöfer che ha recitato in Paura.com, Operazione Valchiria, The Most Beautiful Day – Il giorno più bello e Resistance – La voce del silenzio. Schweighöfer è alla sua quinta regia dopo l’esordio nel 2011 con la commedia romantica What a Man. I crediti di Schweighöfer includono anche la serie tv thriller You Are Wanted diretta e interpretata da Schweighöfer per Amazon Germania. Schweighöfer dirige “Army of Thieves” da una sceneggiatura di Shay Hatten basata su una storia di Zack Snyder e Shay Hatten. I crediti di Hatten oltre alla sceneggiatura di “Army of the Dead” e dello spin-off animato Army of the Dead: Lost Vegas includono John Wick 3, John Wick 4, John Wick 5, lo spin-off Ballerina e la commedia horror con vampiri Day Shift di Netflix

Prodotto da Zack Snyder, Deborah Snyder, Wesley Coller, Dan Maag e Matthias Schweighöfer, Army of Thieves farà il suo debutto in streaming e in esclusiva su Netflix in autunno.