Arnold Schwarzenegger sarà Zeus in uno spot di BMW per il Super Bowl 2022

Come ipotizzato il misterioso ruolo di Zeus recentemente annunciato da Arnold Schwarzenegger non sarà per un film o una serie tv bensì per uno spot realizzato per BMW che andrà in onda durante il Super Bowl 2022 che si terrà il prossimo 14 febbraio. Ora sappiamo che al fianco dell’icona action ci sarà anche Salma Hayek come la dea greca Hera, moglie di Zeus e dea del matrimonio, della fedeltà coniugale e del parto.

L’annuncio è arrivato su Instagram con qualche dettaglio in più: la Hera di Salma Hayek sarà collegata ad un veicolo elettrico di BMW, mentre il parterre di divinità dell’Olimpo includerà anche l’attore tedesco Ralf Moeller come Poseidone dio del mare, dei terremoti e dei maremoti. Moeller che ha recitato in Il gladiatore e Il re scorpione è noto anche per aver recitato in un paio di adattamenti basati su videogiochi diretti dal famigerato regista uwe Boll: Postal e Far Cry. Sul grande schermo Poseidone è apparso nel film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini interpretato da Kevin McKidd e nella serie tv C’era una volta con le fattezze dell’ex acchiappafantasmi Ernie Hudson.

A seguito dell’annuncio di BMW, Arnold Schwarzenegger ha condiviso sul suo account Instagram un video cui Zeus ordine un macchiato in una caffetteria. L’appuntamento per un ulteriore aggiornamento è fissato al 13 febbraio.

