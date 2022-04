Atlantis: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film ucraino premiato a Venezia

Film Reflection: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul dramma ucraino sulla guerra del Donbass

Wanted Cinema porta nei cinema italiani un altro film ucraino dopo il dramma di guerra Reflection. L’11, il 12 e il 13 aprile sarà disponibile nei cinema italiani Atlantis (Atlantyda, 2019), un altro dramma di guerra, stavolta a sfondo post-apocalittico, ancora diretto dal regista ucraino Valentyn Vasjanovyč. Con questo film Vasjanovyč porta sul grande schermo il tema della violenza disumana della guerra e al contempo sviluppa un’importante riflessione sull’uomo e sull’anima dei soldati che sopravvivono. Ancora una volta, Vasjanovyč conferma la sua grande maestria con una regia curatissima nei minimi dettagli, lunghi piani sequenze e inquadrature geometriche e fisse, lasciando parlare le immagini del paesaggio e i suoi protagonisti.

Trama e cast

La trama ufficiale: Anno 2025. Ambientato in un futuro molto prossimo in Ucraina orientale diventata, dopo l’immaginaria fine della guerra contro la Russia, un deserto inadatto alla presenza umana, “Atlantis” ci prospetta un probabile domani divenuto drammaticamente verosimile per la realtà dei fatti attualmente in corso. Con questo film, Valentyn Vasjanovyč porta sul grande schermo i temi dell’orrore e della violenza disumana della guerra, ma anche la speranza di una salvezza.

Il cast del film Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak, Aykhan Hajibayli, Vagif Ogly e Kateryna Popravka.

Atlantis – trailer e video

Trailer sottotitolato in inglese pubblicato l’8 aprile 2021

Trailer sottotitolato in italiano pubblicato l’8 aprile 2022

Curiosità

“Atlantis” è diretto dal regista ucraino Valentyn Vasyanovych i cui crediti includono i drammi “Black Level” e “Kredens”. Vasjanovyč ha recentemente dichiarato: «Resto a Kiev. Voglio essere tra persone consapevoli della loro appartenenza etnica, culturale e politica. Voglio essere tra queste persone per acquisire esperienze importanti che mi aiuteranno a creare storie vere su di loro».

“Atlantis” ha vinto il premio Orizzonti per il Miglior Film alla Mostra di Venezia 2019 ed è stato candidato ai premi Oscar 2021 come miglior film internazionale, senza rientrare nella cinquina finale.

Il protagonista è Sergeij, interpretato da Andriy Rymaruk, ex soldato che soffre di disturbo da stress post-traumatico e tenta di adattarsi alla nuova realtà. Con una vita in pezzi e in una terra in rovina, Sergeij, quando la fonderia in cui lavora chiude, perso il lavoro e il più caro amico, trova un modo inaspettato per andare avanti unendosi alla missione volontaria “Black Tulip”. Lavorando al fianco di Katya – interpretata da Liudmyla Bileka – capisce che un futuro migliore è possibile. Imparerà a vivere senza la guerra e ad accettarsi così com’è? Forse solo grazie all’amore potrà uscire dell’incubo che la guerra ha costruito intorno a lui.

Il film è composto da 28 inquadrature, con la prima ora di riprese che consiste interamente in inquadrature con macchina da presa fissa. “Utilizzando inquadrature spesso statiche, il regista crea una bellissima e desolante messa in scena, piena di fuochi impetuosi, fango ghiacciato e cupi paesaggi innevati. Non solo diventano dolorosamente chiare le conseguenze psicologiche per Sergey e Katya, ma anche il degrado economico e soprattutto la catastrofe ecologica per la regione del Donbass, trasformata in un deserto inabitabile di proporzioni simili a Chernobyl. Atlantis presenta un ritratto urgente e bruciante di un’Ucraina che vive con le disastrose conseguenze della guerra con la Russia: un’Ucraina in crisi, al limite dell’apocalisse.”

Chi è Valentyn Vasjanovyč?

Valentyn Vasjanovyč (Žytomyr, Ucraina occidentale, 21 luglio 1971) è un regista, sceneggiatore e produttore ucraino. Si è formato alla scuola di Andrzej Wajda. Prima di Vidblysk (Reflection, 2021) e Atlantyda (Atlantis, 2019), nel 2014 è stato produttore, direttore della fotografia e montatore del film nella lingua dei segni ucraina The Tribe di Myroslav Slabošpyc’kyj, vincitore del Gran premio alla Semaine de la Critique di Cannes. In seguito, da regista ha diretto Zvychayna sprava (2012), Kredens (2013) e Riven” čornoho (2017). film che ha rappresentato l’Ucraina all’Oscar come miglior film straniero 2018.

