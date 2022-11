Stasera in tv su Rai 1: “Atto di fede” con Josh Lucas e Chrissy Metz

Atto di fede, su Rai 1 il dramma biografico americano diretto dall’esordiente Roxann Dawson e basato sulla vera storia di Joyce Smith e sul libro scritto da quest’ultima, in cui racconta di come grazie alla fede e al potere della preghiera è stata in grado di riportare suo figlio in vita dopo un incidente che lo ha visto quasi annegare.

Atto di fede – Cast e personaggi

Chrissy Metz: Joyce Smith

Josh Lucas: Brian Smith

Topher Grace: reverendo Jason Noble

Mike Colter: Tommy Shine

Marcel Ruiz: John Smith

Sam Trammell: dott. Kent Sutterer

Dennis Haysbert: dott. Garrett

Maddy Martin: Abby Sutterer

Chuck Shamata: capo dei vigili del fuoco

Nancy Sorel: sig.ra Abbott

Lisa Durupt: Paula Noble

Rebecca Staab: Cindy Rieger

Doppiatori italiani

Francesca Guadagno: Joyce Smith

Gianluca Tusco: Brian Smith

Fabrizio Manfredi: reverendo Jason Noble

Riccardo Scarafoni: Tommy Shine

Giulio Bartolomei: John Smith

Mauro Gravina: dott. Kent Sutterer

Franco Zucca: dott. Garrett

Arianna Vignoli: Abby Sutterer

Angelo Nicotra: capo dei vigili del fuoco

Franca D’Amato: sig.ra Abbott

Perla Liberatori: Paula Noble

Antonella Rinaldi: Cindy Rieger

Atto di fede – Trama e trailer

Il quattordicenne John, durante una mattina di inverno, cade nel lago ghiacciato di St. Louis, nel Missouri, annegando. La rianimazione cardiopolmonare, praticata per quasi mezz’ora, non porta a nessun risultato e il ragazzo viene dichiarato morto. La sua famiglia è in preda alla disperazione, ma sua madre, Joyce Smith, non è ancora pronta a perdere suo figlio e, seduta ai piedi del suo capezzale, inizia a pregare ad alta voce. Tutta la sua fede riuscirà a salvarlo e inspiegabilmente – nonché miracolosamente – il cuore di John riprenderà a battere. Ma dopo essere morto per un’ora è possibile che il giovane sia ancora vivo?

Curiosità sul film

“Atto di Fede” (Breakthrough) è diretto da Roxann Dawson, attrice conosciuta per il ruolo di B’Elanna Torres nella serie tv Star Trek Voyager. Dawson debutta come regista sul grande schermo con questo film dopo aver lavorato a lungo in tv, dirigendo alcuni episodi di “Mercy Street”, “House of Cards”, “Runaways” e “The Americans”.

La sceneggiatura del film è scritta da Grant Nieporte, noto per aver scritto “Sette Anime”, il film di Gabriele Muccino con protagonista Will Smith. La sceneggiatura di Nieporte è basata sul libro “The Impossible: The Miraculous Story of a Mother’s Faith and Her Child’s Resurrection” di Joyce Smith uscito nel 2017.

Il film, come molte altre pellicole a sfondo religioso, è stato prodotto dall’industria cinematografica cristiana, un aspetto dei media cristiani per i film contenenti un messaggio o una morale a tema cristiano. Sono spesso film interconfessionali, ma possono anche essere film rivolti a una specifica denominazione del cristianesimo. Tra i titoli realizzati God’s Not Dead 1 & 2, Miracoli dal cielo con Jennifer Garner, Una canzone per mio padre con Dennis Quaid, Il paradiso per davvero con Greg Kinnear.

Walt Disney Studios Motion Pictures ha distribuito il film negli Stati Uniti attraverso la loro etichetta 20th Century Fox. È il primo lungometraggio dello studio dopo l’acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney.

“Atto di fede” ha ricevuto una candidatura all’Oscar per la Miglior canzone originale e ha vinto il Dove Award come miglior film ispiratore dell’anno.

Il film costato 14 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 50.

La sinossi ufficiale del romanzo: Nel corso degli anni e delle lotte, quando la vita sembrava più una questione di dolore e perdita che di speranza e misericordia, Dio stava preparando gli Smith per qualcosa di straordinario: la morte e la resurrezione del loro figlio. Quando il figlio quattordicenne di Joyce Smith, John, è caduto in un lago ghiacciato del Missouri una mattina d’inverno, lei e la sua famiglia avevano apparentemente perso tutto. In ospedale, John rimase senza vita per più di 60 minuti. Si chiedevano: come potrebbe Dio farci questo? Ma Joyce non era pronta a rinunciare a suo figlio. Ha raccolto tutta la sua fede e la sua forza e ha gridato a Dio ad alta voce per salvare suo figlio.Immediatamente, il cuore di suo figlio ha miracolosamente ripreso a battere. Nei giorni a venire, suo figlio avrebbe sfidato ogni esperto, ogni storia clinica e ogni previsione scientifica. Sedici giorni dopo essere caduto attraverso il ghiaccio ed essere clinicamente morto per un’ora, John Smith è uscito dall’ospedale con le sue stesse forze, completamente guarito. THE IMPOSSIBLE riguarda una verità profonda: la preghiera funziona davvero. Dio lo usa per ricordarci che è sempre con noi, e quando lo combiniamo con una fede incrollabile, nulla è impossibile.

Atto di fede – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del pianista e compositore brasiliano Marcelo Zarvos (Il traditore tipo, Barriere, Wonder, Il capitale umano – Human Capital, Friends with Kids e la serie tv ).

(Il traditore tipo, Barriere, Wonder, Il capitale umano – Human Capital, Friends with Kids e la serie tv ). La colonna sonora “I’m Standing with You” brano candidato al Premio Oscar nella categoria Miglior canzone originale, scritto da Diane Warren e interpretato dall’attrice Chrissy Metz che nel film interpreta Joyce Smith.

e interpretato dall’attrice Chrissy Metz che nel film interpreta Joyce Smith. La colonna sonora anche i brani: “Uptown Funk” di Mark Ronson feat. Bruno Mars, “Play It Again” di Pigeon John, “This Is Amazing Grace (Breakthrough Mix)” di Phil Wickham feat. Lecrae, “Can’t Hold Us” di Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton, “Hold On” di Mickey Guyton, “Colorful” di Jukebox the Ghost, “Love Wins” di Carrie Underwood, “Oceans (Where Feet May Fail)” di Taylor Mosby.

TRACK LISTINGS:

1. Opening (2:30)

2. Homeroom (1:22)

3. Bless This Food (2:46)

4. Breathe Life Into John (4:28)

5. Doctor Garrett (2:40)

6. Tommy and John (1:58)

7. Frozen Waters/ Miracle at the Lake (7:41)

8. Squeeze My Hand (3:37)

9. Let God Handle It (3:43)

10. John’s Fight (2:30)

11. Hearing Voices (1:44)

12. To the Hospital (1:06)

13. Some Kind of Miracle (3:23)

14. I Didn’t Ask For This (4:04)

15. He Gave Us a Rose (1:27)

16. Belief (4:03)

17. Stand For John (2:30)

