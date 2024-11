Avatar 3: dall’evento D23 Brazil nuove immagini di Pandora in “Avatar: Fire and Ash”

James Cameron ha condiviso nuovi e meravigliosi concept art di Avatar: Fire and Ash aka Avatar 3 nel corso dell’evento D23 Brazil della Disney. Le illustrazioni che mostrano nuovi e suggestivi scenari e paesaggi di Pandora sono opera degli artisti concettuali Steve Messing, Dylan Cole e Zachary Berger.

Cameron ha parlato di “Avatar 3” durante l’evento rivelando che il popolo Ash è un riflesso del lato peggiore dei N’avi e anche di un pezzo della nostra società odierna:

Abbiamo molta rabbia e molta furia nel mondo in cui viviamo in questo momento.

Il regista ha spiegato che la nuova tribù N’avi è nomade, che sis sposta volando e che ha pessimo rapporto con la natura al contrario dei Na’vi:

Sono stati decimati dalle eruzioni vulcaniche, quindi hanno un forte risentimento verso la natura e tutto ciò che i Na’vi della foresta predicano.

Cameron in precedenza ha parlato dell’amore per Pandora e per dei personaggi che ha contribuito a creare e ha visto evolvere:

È così gratificante provare quell’amore per questo mondo di Pandora e per questi personaggi su cui il mio team lavora da oltre 18 anni. Non vedo l’ora di mostrarvi a cosa abbiamo lavorato per Avatar 3. Ogni giorno, quando rivedo le nuove scene, è come la mattina di Natale. I personaggi sono così vivi e tutto sembra così reale. Come ci si aspetterebbe, è un’avventura folle, ma ha anche una posta in gioco emotiva molto alta, più che mai. Stiamo entrando in un territorio davvero impegnativo per tutti i personaggi che conoscete e amate. Ci sono nuovi personaggi, in particolare uno che pensiamo amerete, o che amerete odiare. Vedrete molto di più di Pandora, il pianeta che non avete mai visto prima. È solo una continuazione dell’epopea. Vedrete nuovi ambienti, nuovi personaggi. I personaggi che conoscete e amate saranno sfidati ancora di più e affronteranno prove e tribolazioni. Penso che sarà un viaggio più duro di Avatar 2, in senso positivo.

Cameron parlando di Avatar 3 e su chi sarà incentrato ha detto:

Lo’ak è davvero emerso come un personaggio che le persone hanno seguito. Quindi potrei trovare dei modi per… è già il narratore. Sto svelando qualcosa qui, ma va bene così. Penso che potrebbe essere intrigante per le persone pensare a cosa sta arrivando. Jake è stato il nostro narratore vocale per il film uno e per il film due, e abbiamo un narratore diverso per ciascuno dei film successivi. Lo vediamo attraverso gli occhi di un personaggio diverso. Il film tre è attraverso gli occhi di Lo’ak.

Cameron ha anche anticipato l’elemento fuoco del terzo film e due nuove culture:

Il fuoco ha uno scopo simbolico nel film e c’è una cultura che ruota specificamente attorno a quel concetto. Probabilmente è troppo dire mentre parliamo.

Cameron già in precedenza aveva accennato alla rappresentazione dell’elemento fuoco in Avatar 3:

Per mostrare culture diverse da quelle che ho già mostrato. Il fuoco sarà rappresentato dal ‘Popolo della cenere’. Voglio rivelare i Na’vi da un’altra angolazione perché, per il momento, ho mostrato solo i loro lati positivi. Nei primi film, ci sono esempi umani molto negativi ed esempi Na’vi molto positivi. In Avatar 3, avremo l’opposto.

Il regista conferma che altre due nuove culture saranno introdotte nel prossimo film:

Incontrerete due culture completamente nuove nel prossimo film. Abbiamo incontrato gli Omaticaya, abbiamo incontrato i Metkayina e incontrerete due nuove culture nel prossimo film, e in un certo senso vagano un po’ più liberamente nel mondo di Pandora verso luoghi diversi.

Il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

“Avatar: Fire and Ash” uscirà nelle sale il 25 dicembre 2025.