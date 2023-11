Avatar: Frontiers of Pandora – tutti i trailer e anticipazioni del nuovo videogame di Ubisoft

A partire dal 7 dicembre 2023 sarà disponibile Avatar: Frontiers of Pandora, un videogioco open world d’azione e avventura basato sui film del franchise di Avatar, sviluppato da Massive Entertainment e pubblicato da Ubisoft. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S.

“Avatar: Frontiers of Pandora” è ambientato nell’inedita Frontiera Occidentale di Pandora, il giocatore veste i panni di un figlio di due mondi, nato Na’vi ma cresciuto dall’RDA. Quindici anni dopo siete liberi, ma vi ritrovate estranei nel vostro luogo di nascita. Ricollegatevi alla vostra eredità perduta, scoprite cosa significa veramente essere Na’vi e unitevi agli altri clan per proteggere Pandora dall’RDA.

Ambientato dopo gli eventi del primo film di Avatar, intraprenderete un viaggio attraverso la Frontiera Occidentale, un continente di Pandora mai visto prima, e vi unirete ad altri clan Na’vi per proteggere Pandora dalle formidabili forze dell’RDA. Creato in collaborazione con la Disney e la casa di produzione di James Cameron, Lightstorm Entertainment, vi farà vivere un gioco d’azione e avventura in prima persona a mondo aperto, sviluppato esclusivamente per sfruttare al massimo la potenza della PS5.

Avatar Frontiers of Pandora – Panoramica di gioco

Dopo il tuo rapimento e addestramento a opera della corporazione militare umana nota come RDA, hai dimenticato la tua origine na’vi e vissuto per servire la sua causa. Quindici anni più tardi hai riconquistato la tua libertà, ma la tua stessa casa ti risulta straniera. Scopri la tua eredità perduta e cosa significa essere na’vi e lotta al fianco degli altri clan per proteggere Pandora dall’RDA.

Esplora un mondo ricco di meraviglie e pericoli

Esplora le favolose meraviglie della frontiera occidentale, un inesplorato continente di Pandora. Attraversa habitat alieni tanto incantevoli quanto imprevedibili, dove la minima disattenzione può risultare fatale. Diventa na’vi

Fai evolvere il tuo personaggio per sfruttare al meglio l’incredibile forza e agilità dei na’vi; crea nuovo equipaggiamento e potenzia le abilità e le armi più adatte al tuo stile di gioco.

Domina i cieli

Esplora la frontiera occidentale in sella alla tua banshee e sfida l’RDA in combattimenti aerei.

Padroneggia numerosi stili di combattimento

Affronta i pericoli di Pandora sfruttando la precisione delle armi tradizionali na’vi, come l’arco e lo scaglialance, oppure affidati al tuo addestramento umano per scatenarti con armi ancora più devastanti come i fucili d’assalto e gli shotgun.

Avatar Frontiers of Pandora – Contenuti del Season Pass

Il Season Pass di Avatar: Frontiers of Pandora è incluso nella Gold Edition e nella Ultimate Edition e offrirà nuove esperienze di gioco e storie.

Il Season Pass permette di accedere ai pacchetti storia Il dominatore del cielo e Segreti delle cuspidi, alla missione bonus Echi familiari, a un set estetico per banshee e molto altro!

Pacchetto storia 1: Il dominatore del cielo

Un’ombra misteriosa incombe nel cielo, minacciando i clan na’vi durante lo svolgimento del loro grande festival. Affronta l’RDA e proteggi l’armonia tra i clan. Disponibile nell’estate del 2024.

Pacchetto storia 2: Segreti delle cuspidi

Combatti in epici scontri aerei per scoprire i segreti di una nuova regione e ripristinare la pace prima che sia troppo tardi! Disponibile nell’autunno del 2024.

Missione bonus: Echi familiari

Infiltrati in una base militare e accedi a dati top secret dell’RDA per sabotarla dall’interno.

Fonte: Ubisoft