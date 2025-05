Avengers: Doomsday, giovedì i nuovi annunci sul cast. I fan sognano il ritorno di Brie Larson

Le riprese di Avengers: Doomsday sono iniziate, ed è stato anche annunciato che il film uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo tra meno di un anno. Pare inoltre che ci sarà una nuova comunicazione il prossimo giovedì, e i fan sperano già in un clamoroso ritorno di uno dei personaggi della Saga del Multiverso. La Marvel potrebbero infatti rendere noto tutto il resto del cast.

Brie Larson – attrice che interpreta il personaggio di Captain Marvel nel MCU – ha lasciato intendente, tramite un commento social, che l’annuncio in arrivo aprirà un nuovo capitolo per la sua carriera. “Ora è il momento di un nuovo capitolo” – ha infatti detto lui – “ne parleremo più approfonditamente giovedì“.

Brie Larson tornerà davvero nel cast di Avengers?

La frase dell’attrice ha scatenato l’entusiasmo dei telespettatori. Dopo gli eventi di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, ma soprattutto del film The Marvels, Capitain Marvel potrebbe tornare con un ruolo fondamentale in Avengers: Doomsday. La sua amica Monica è infatti bloccata nell’universo degli X-Man e i mutanti sono stati già annunciati come componenti del cast. Al momento sono infatti stati comunicati ben 61 nomi di attori partecipanti alle riprese del nuovo capitolo della saga, tra chi è stato annunciato ufficialmente e chi è invece stato protagonista di qualche rumours divulgato dagli insider del settore.

Questa non è stata però l’unica indiscrezione che sta circolando sul nuovo film degli Avengers, dato che alcuni fan hanno anche nella presenza di un altro attore, anche lui amatissimo. Ora c’è la risposta.

Lo spoiler dell’attore prima di Avengers

Ad aver lanciato un piccolo spoiler è stato anche l’attore Alan Cumming, che ha interpretato il ruolo di Nightcrawler per la prima volta nel 2003 in X Men 2 e che è ora tra i membri confermati del cast. “Lo interpreto di nuovo e l’altro giorno stavo imparando uno stunt per una scena di lotta” – ha dichiarato lui durante un’intervista rilasciata per BuzzFeed UK – “Ora ho 60 anni, 23 anni fa ero già abbastanza vecchio quando ho vestito i panni di quell’eroe e la cosa è divertente“. Lo stesso ha inoltre lasciato intendere che potrebbe esserci una scena di lotta tra Nightcrawler e Mister Fatastic. “Sto facendo pratica nelle scene di combattimento” – ha aggiunto Cumming. Il film Avengers: Doomsday potrebbe quindi venire alla luce nel 2026, ma la data ufficiale di uscita non è ancora stata annunciata. Intanto i fan attendono l’arrivo di giovedì, quando verranno date informazioni in più sul film.