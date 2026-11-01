Le prime reazioni ai test screening di Avengers: Doomsday stanno circolando online da fine ottobre 2026, e il quadro che emerge è quello di un film che ha convinto il pubblico di prova in modo netto. Stando ai report degli insider, Robert Downey Jr. nel ruolo di Victor Von Doom — alias Doctor Doom — sembra aver centrato l’obiettivo che Marvel Studios si era prefissata affidandogli uno dei villain più iconici dei fumetti: costruire un antagonista all’altezza della posta in gioco del Marvel Cinematic Universe.

Doctor Doom paragonato a Thanos: cosa dicono i report

Le indiscrezioni provengono principalmente dall’insider Daniel Richtman, noto online come DanielRPK, che ha riportato le reazioni del pubblico di prova attribuendo a Doctor Doom un impatto paragonabile a quello di Thanos. Secondo queste fonti, i partecipanti agli screening avrebbero descritto la performance di Downey Jr. come una delle migliori rese di un villain nell’intera storia del franchise Marvel. Non si tratta di un confronto banale: Thanos rimane il metro di giudizio per eccellenza nell’MCU, il villain che ha ridefinito le aspettative narrative dei crossover cinematografici a partire da Avengers: Infinity War.

Il parallelo è significativo anche da un punto di vista strutturale. Avengers: Doomsday è costruito attorno a Doctor Doom come antagonista centrale, e il personaggio — nemico storico dei Fantastici Quattro nei fumetti — viene ora proiettato in una dimensione da crossover globale che coinvolge l’intero universo Marvel. Che il pubblico di prova lo abbia già collocato nella stessa categoria di Thanos è un segnale che lo studio difficilmente ignorerà nella fase di marketing.

Va sottolineato con chiarezza che queste reazioni provengono da report di insider, non da dichiarazioni ufficiali di Marvel Studios. Gli screening di prova servono proprio a raccogliere feedback prima del montaggio definitivo, e le reazioni filtrate all’esterno vanno lette con questa consapevolezza.

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Ciclope come sorpresa del film

Un altro elemento che ha catturato l’attenzione nei report post-screening riguarda Ciclope. Stando alle stesse fonti, il personaggio — da anni assente dal MCU nella sua forma canonica — sarebbe uno dei punti di forza del film, un elemento che ha colpito favorevolmente il pubblico di prova. Non è chiaro in quale forma o con quale attore il personaggio appaia, e i report non forniscono dettagli sufficienti per andare oltre questa indicazione di massima.

La presenza di Ciclope in un film centrato su Doctor Doom è comunque coerente con la direzione che Marvel Studios sembra aver intrapreso dopo l’acquisizione dei diritti sugli X-Men: integrare i mutanti nell’MCU non come evento isolato, ma come parte di una trama più ampia che ridisegna i confini del franchise.

La scena post-credits e la struttura narrativa

I report sui test screening segnalano anche la presenza di almeno una scena post-credits descritta come rilevante per gli sviluppi futuri dell’MCU. Questo elemento è coerente con la tradizione Marvel, ma la sua menzione nei feedback del pubblico di prova suggerisce che la scena abbia avuto un impatto sufficiente da essere ricordata e discussa spontaneamente dai partecipanti.

In termini di struttura narrativa, Avengers: Doomsday si configura come un major crossover — il tipo di evento cinematografico che Marvel riserva ai momenti di svolta del franchise. Doctor Doom come antagonista al centro di un film di questo calibro rappresenta una scelta editoriale precisa: il personaggio ha una storia decennale nei fumetti, una complessità morale che lo distingue dai villain più bidimensionali, e una presenza scenica — anche solo sulla carta — che si presta a una performance di rilievo.

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Il ritorno di Robert Downey Jr. nell’MCU

La scelta di affidare a Robert Downey Jr. il ruolo di Doctor Doom è stata una delle mosse più discusse degli ultimi anni nel panorama Hollywood. L’attore era già il volto di Tony Stark — Iron Man — per oltre un decennio, e il suo ritorno nell’MCU in un ruolo completamente diverso pone una sfida interpretativa non indifferente: convincere il pubblico che quello sullo schermo non è più Stark, ma un personaggio opposto per valori, metodi e visione del mondo.

I test screening sembrano indicare che Downey Jr. abbia superato questo scoglio, almeno agli occhi del pubblico di prova. Se i report di DanielRPK riflettono fedelmente le reazioni raccolte, la performance è riuscita a separare l’attore dal suo personaggio più celebre e a costruire qualcosa di distinto. Resta da vedere se questa impressione reggerà alla visione del film completo da parte del pubblico generalista, che porterà in sala inevitabilmente il peso di sedici anni di Tony Stark.

Per chi vuole seguire gli aggiornamenti ufficiali sul film, il riferimento diretto rimane il sito ufficiale di Marvel Studios, dove vengono pubblicati annunci e materiali promozionali verificati.

I test screening di Avengers: Doomsday restituiscono per ora un’immagine positiva, ma è bene ricordare che tra le reazioni di un pubblico di prova e il giudizio definitivo della critica e degli spettatori c’è sempre una distanza significativa. Quello che è certo è che Marvel Studios ha puntato su Doctor Doom come perno narrativo di un crossover dalla portata ambiziosa, e che Robert Downey Jr. sembra aver convinto chi ha già visto il film. Il resto lo dirà la sala.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.