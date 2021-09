Baby Boss 2 – Affari di Famiglia: nuovo trailer italiano e tutte le anticipazioni

Universal Pictures il 7 ottobre porterà nei cinema italiani Baby Boss 2 – Affari di famiglia, sequel di DreamWorks Animation della commedia campione d’incassi Baby Boss del 2010 nominata agli Oscar e diretta da Tom McGrath, che torna la timone di questo sequel prodotto da Jeff Hermann (Kung Fu Panda 3).

Trama e cast

La trama ufficiale: Nel sequel della commedia campione d’incassi di DreamWorks Animation nominata agli Oscar, i fratelli Templeton – Tim (James Marsden, noto per il franchise di X-Men) e il suo fratello minore Baby Boss Ted (Alec Baldwin) – sono diventati adulti e si sono allontanati. Tim è un papà e marito pantofolaio a tempo pieno. Ted è un CEO di fondi speculativi. Ma un nuovo baby boss dall’approccio innovativo e dall’atteggiamento positivo li riunirà e sarà d’ispirazione per un nuovo affare di famiglia. Tim e sua moglie, Carol (Eva Longoria), la vera capofamiglia, vivono nella periferia con la loro super-intelligente figlia Tabitha (Ariana Greenblatt, Avengers: Infinity War) e l’adorabile nuova bambina Tina (Amy Sedaris, BoJack Horseman – Netflix). Tabhita, che è la migliore della sua classe al Centro Acorn per Bambini Dotati, idolatra suo zio Ted and vorrebbe diventare come lui, ma Tim, ancora in contatto con la sua iperattiva immaginazione giovanile, è preoccupato che lei si stia impegnando troppo a discapito di un’infanzia normale. Quando la piccola Tina rivela di essere (SORPRESA!) un agente segreto tra i migliori della BabyCorp in missione per scoprire gli oscuri segreti della scuola di Tabhita e del suo misterioso fondatore Dr. Edwin Armstrong (Jeff Goldblum), i fratelli Templeton si trovano riuniti nei modi più inaspettati e sono portati a rivalutare il significato di famiglia e a scoprire cosa conta veramente.

Il cast di doppiatori originali include Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris, Ariana Greenblatt, Jeff Goldblum, Eva Longoria, James McGrath, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Raphael Alejandro, Serenity Reign Brown, David Soren, Nicholas Gist, James Ryan, David P. Smith, Nova Reed, Molly K. Gray, Ashlyn Lundahl, Dave Needham, Tom McGrath, Reyn Doi, Collin Erker, Walt Dohrn, April Lawrence e Connor Albrecht.

Baby Boss 2 – trailer e video

Primo trailer italiano pubblicato il 24 novembre 202o

Secondo trailer italiano pubblicato il 7 luglio 2021

Spot tv in italiano pubblicato il 27 luglio 2021

Terzo trailer italiano pubblicato il 17 settembre 2021

Curiosità

Dopo aver incassato 528 milioni di dollari nel mondo, l’originale “Baby Boss” ha generato Nel 2018 una webserie animata per Netflix dal titolo Baby Boss: Di nuovo in affari, considerata una sorta di sequel del film e giunta alla sua quarta stagione.

James Marsden sostituisce Tobey Maguire per la voce di Tim adulto in questo sequel. Maguire era stato scelto per sostituire Patton Oswalt nell’originale “Baby Boss”.

Quando l’incontro viene richiamato all’ordine nella stanza di Tina, le note che Tina suona con il suo xilofono sono gli stessi toni usati per la NBC. NBCUniversal è la società madre di DreamWorks Animation.

L’ottavo film della DreamWorks Animation a diventare un franchise dopo Shrek (2001), Madagascar (2005), Kung Fu Panda (2008), Dragon Trainer (2010), Trolls (2016), I Croods (2013) e Spirit – Cavallo selvaggio (2002).

Mentre Tim cammina verso Ted durante la ricreazione, gli spettatori del film di successo Le ali della libertà sentiranno qualcosa di familiare nella musica che rievoca quella suonata dal bambino con un violino che accompagna la scena in cui il personaggio di Tim Robbins, Andy Dufrane viene portato nella prigione di Shawshank.

Il logo per Baby Corp è cambiato dal blu al rosa dal primo film, ora che il Baby Boss è una ragazza.

Alec Baldwin (Ted Jr. / Baby Boss), James Marsden (Tim), Jeff Goldblum (Dr. Erwin Armstrong) e Tobey Maguire (la voce originale dell’adulto Tim) avevano precedentemente lavorato ai primi due film di Come cani e gatti. Alec Baldwin, Tobey Maguire e Jeff Goldblum sono apparsi in Come cani e gatti (2001) dove Baldwin ha doppiato l’agente Butch il pastore dell’Anatolia, Maguire ha doppiato Lou il Beagle e Goldblum ha interpretato il professor Brody. James Marsden ha doppiato Diggs il pastore tedesco nel sequel Cani & gatti – La vendetta di Kitty (2010), mentre Baldwin è stato sostituito da Nick Nolte come voce di Butch e Maguire è stato sostituito da Neil Patrick Harris come voce di Lou.

Tabitha ha un pesce domestico nella sua stanza. La sua inclusione nel film è avvenuta perché il regista Tom McGrath aveva perso il suo amato pesciolino domestico di 10 anni poco dopo che la fine delle riprese del primo Baby Boss, il regista ha pensato fosse un bel modo per onorare la sua memoria.

Con un’ora e quarantasette minuti (107), questo è il film più lungo della DreamWorks Animation, superando la durata di un’ora e quarantaquattro (104) di Dragon Trainer – Il mondo nascosto (2019).

Alla fine del primo Baby Boss, Tina il nuovo Baby Boss è bionda, mentre nel secondo film Tina è bruna.

Quando gli adulti Tim e Ted stanno combattendo a palle di neve alla fine del film, si possono scorgere le loro versioni più giovani nel riflesso della finestra.

Tim chiede a Tina se la Baby Corp combatterà contro i gattini. Nella serie Netflix Baby Boss – Di nuovo in affari, diversi episodi presentano gattini come competizione per i bambini.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Hans Zimmer (Wonder Woman 1984) & Steve Mazzaro (The Amazin Spider-Man 2). Zimmer e Mazzaro hanno collaborato anche per le musiche di SpongeBob – Amici in fuga, mentre Zimmer ha composto per Dreamworks le musiche dei film animati delle serie Madagascar e Kung Fu Panda.

(Wonder Woman 1984) & (The Amazin Spider-Man 2). Zimmer e Mazzaro hanno collaborato anche per le musiche di SpongeBob – Amici in fuga, mentre Zimmer ha composto per Dreamworks le musiche dei film animati delle serie Madagascar e Kung Fu Panda. La colonna sonora include i brani: “Cheek to Cheek” di Irving Berlin, “The Time Warp” dal film The Rocky Horror Picture Show interpretata da Richard O’Brien, Patricia Quinn & Nell Campbell, “Run Free” dal film Spirit – Cavallo selvaggio composta da Hans Zimmer, “It’s Tricky” dei Run DMC, “Orinoco Flow” di Enya, “Zoosters Break Out” dal film Madagascar composta da Hans Zimmer, “May” dal film Le ali della libertà composta da Thomas Newman, “William Tell Overture” di Gioachino Rossini, “Push It” di Salt-N-Pepa.

TRACK LISTINGS:

1. To Baby Corp 2:02

2. Ted Comes Home 2:27

3. Bedtime 0:58

4. The Attic 3:55

5. Crisis at Baby Corp 1:54

6. The Secret Formula 0:58

7. The Chase 3:46

8. Acorn School 3:58

9. Meet The Templetons 3:33

10. Armstrong 2:40

11. Nightmare Court 2:16

12. We Overslept 1:02

13. They’re Home! 1:51

14. Family Dinner 3:44

15. Latchkey Kid 0:52

16. Marcos Comes Home 2:26

17. Baby Pep Rally 2:13

18. School Days 2:54

19. She Can Talk 1:01

20. Stop the Show 1:49

21. It’s Back On 3:18

22. Mission Planning 2:21

23. Shutdown the Server 5:23

24. Yay Templetons! 4:05

25. The Greatest Gift 2:36

26. If You Want to Sign Out, Sing Out (James Marsden & Ariana Greenblatt feat. Jacob Collier) 2:23

27. Together We Stand (Ariana Greenblatt) 3:15

Foto e poster