Bad Boys: Ride or Die – la colonna sonora e le canzoni di Bad Boys 4 (Al cinema dal 13 giugno)

Disponibili in digitale la colonna sonora.di Bad Boys: Ride or Die aka Bad Boys 4,con le musiche originali di Lorne Balfe e le canzoni del film.

Dal 13 giugno 2024 nei cinema italiani con Sony Pictures/Eagle Pictures. Bad Boys: Ride or Die aka Bad Boys 4 con Will Smith e Martin Lawrence. Il film è diretto dal duo di filmmaker Adil & Bilall noti per aver diretto il film di Batgirl cancellato da Warner Bros. a fine riprese e un paio di episodi della serie tv Ms Marvel.

Quest’estate i Bad Boys più amati del mondo torneranno con il loro iconico mix di azione e comicità fuori dal comune, ma questa volta con un colpo di scena: i migliori poliziotti di Miami sono ora in fuga.

La sceneggiatura del film è Chris Bremner che ha scritto il precedente “Bad Boys For Life” e la commedia d’azione The Man from Toronto con Kevin Hart e Woody Harrelson.

Il film è prodotto da Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman e Doug Belgrad. Chris Bremner, Martin Lawrence, Barry Waldman, Mike Stenson, James Lassiter e Jon Mone sono i produttori esecutivi.

Bad Boys Ride Or die – La colonna sonora di Lorne Balfe

Le musiche originali di “Bad Boys: Ride or Die” sono del compositore Lorne Balfe che in precedenza aveva composto la musica per il terzo film Bad Boys for Life del 2020.

1. Bad Boys: Ride or Die (2:29)

2. Sugar Rush Shootout (1:36)

3. Basement of the Ocean (2:36)

4. Fear is a Tool (2:46)

5. Bridge Barrage (2:46)

6. Prison Yard Attack (3:12)

7. Hacking Howard (3:36)

8. Framing the Boys (2:53)

9. Flammable Fluid (3:38)

10. Finding McGrath (2:24)

11. Reggie in Action (3:38)

12. Columbian Manicure (5:01)

13. Taking Heavies (3:29)

14. No More Prayers (2:03)

15. Standoff (5:33)

L’album con le musiche originali di Lone Balfe è disponibile su Amazon.

Lorne Balfe – Note biografiche

Originario di Inverness, in Scozia, l’amore di Balfe per la musica e la composizione era evidente fin dalla tenera età. La casa della sua infanzia aveva uno studio di registrazione residenziale frequentato da artisti del calibro di Ozzy Osbourne e i giamaicani Inner Circle, con questi ultimi autori della hit “Bad Boys” Balfe ha lavorato per la colonna sonora di Bad Boys For Life. Già all’età di otto anni, Balfe iniziò a scrivere e vendere i suoi “jingle” composti per la pubblicità, e all’età di tredici anni fece un’audizione per diventare un percussionista con l’Orchestra Sinfonica di Edimburgo, diventando il loro membro più giovane, viaggiano con loro in giro per la Scozia. A Balfe divenne chiaro che voleva diventare un compositore cinematografico e nella tarda adolescenza iniziò a scrivere lettere ad altri compositori nella speranza di un’opportunità. Fu allora che decise di trasferirsi negli Stati Uniti e presto la sua eccezionale carriera decollò. Ricevendo costantemente riconoscimenti per le sue composizioni musicali, ha ricevuto il plauso della critica per la sua colonna sonora per il film di maggior successo della serie Mission Impossible, Mission Impossible: Fallout dello scrittore/regista Christopher McQuarrie (Paramount Pictures) e ha anche composto la colonna sonora di Mission Impossible 7, uscito nel Luglio 2023. Balfe ha lavorato anche al film acclamato dalla critica e nominato all’Oscar Top Gun: Maverick (Paramount), che ha incassato 1 miliardo e 488 milioni di dollari al botteghino mondiale. Balfe è stato produttore della colonna sonora e ha contribuito alla stessa insieme a Hans Zimmer, Harold Faltermeyer e Lady Gaga. Recentemente ha composto la musica per l’acclamato Luther: Verso l’inferno (Netflix), la continuazione dell’amata serie della BBC, e Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (Paramount) basato sul tanto amato e celebrato gioco da tavolo. Altri crediti degni di nota includono Black Widow (Disney/Marvel), Ambulance (Universal), Jungleland (Paramount), LEGO Batman – Il film (Warner Bros) e il film candidato all’Oscar Un sogno chiamato Florida (A24). Lorne ha recentemente musicato la spy-comedy d’azione Argylle – La super spia diretta da Matthew Vaughn. Oltre al suo lavoro con Christopher McQuarrie, Lorne ha lavorato con molti dei registi più prestigiosi del settore tra cui Christopher Nolan, Ron Howard, Michael Bay, Cate Shortland, Ang Lee, Christophe Waltz, Jerry Bruckheimer, Sean Baker e Chris McKay.

Bad Boys Ride Or Die – La compilation con i Black Eyed Peas

L’album con la compilation di Epic Records che raccoglie le canzoni di “Bad Boys: Ride or Die” è composta da 10 tracce che includono il singolo Tonight dei Black Eyed Peas & El Alfa feat. Becky G, oltre a brani di BIA, J.I.D, ScarLip, 21 Lil Harold, Flo Milli, l’attore Will Smith, Sean Paul, Trueno e altri.

1. TONIGHT – Black Eyed Peas & El Alfa feat. Becky G (3:38)

2. LIGHTS OUT – BIA & J.I.D (3:18)

3. Mike T – ScarLip (2:47)

4. OH NO – BIA (1:37)

5. DUH! – Flo Milli (2:12)

6. Bam Bam – Shenseea & Myke Towers (2:55)

7. Brand New – 21 Lil Harold (2:33)

8. Flores Pa Ti – Becky G, Luísa Sonza & Papatinho (1:40)

9. LIGHT EM UP – Will Smith & Sean Paul (2:02)

10. Bad Boys – Sean Paul & Trueno (2:04)

L’album compilation con le canzoni del film è disponibile su Amazon.

Black Eyed Peas & El Alfa feat. Becky – Note biografiche



BLACK EYED PEAS

Quando si parla di longevità e capacità di sfidare costantemente le aspettative, pochi gruppi si avvicinano ai Black Eyed Peas. Nel corso della loro illustre carriera decennale, il gruppo ha accumulato dischi di platino e d’oro certificati dalla RIAA con canzoni che combinano hip-hop, pop, elettronica e influenze latine. I Black Eyed Peas continuano a portare avanti il loro percorso avviato nel lontano 1995. Realizzano ogni fase della loro carriera con impegno e determinazione, manifestando la loro evoluzione in tempo reale in una serie di album che hanno rivoluzionato il panorama musicale, a partire da “Behind The Front” [1998] fino a “Bridging The Gap” [2000], “Elephunk” [2003], “Monkey Business” [2005], “The E.N.D.” [2009], “The Beginning” [2010], “Masters of the Sun, Vol. 1” [2018] e, più recentemente, “TRANSLATION” [2020]. Con oltre 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti, 6 GRAMMY® Awards vinti e performance da headliner al Super Bowl, alla Coppa del Mondo e alle gare di F1, il gruppo multiplatino ha recentemente fatto il suo ritorno dopo 8 anni. Guardando al futuro con determinazione, i Black Eyed Peas hanno pubblicato il loro 9° album completo, “Elevation” [Epic Records], un successo del 2022. Con 15 tracce, questa opera rappresenta un altro passo avanti nella loro carriera, con il successo di “DON’T YOU WORRY” [feat. Shakira & David Guetta] e collaborazioni con artisti del calibro di Daddy Yankee, Nicky Jam, Anuel AA, Ozuna, Nicole Scherzinger e molti altri.

EL ALFA

Emanuel Herrera Batista, noto come “El Alfa”, è un artista dominicano di spicco del genere dembow. Fin dalle fasi iniziali della sua carriera, ha ottenuto un grande successo con hit come “Coche Bomba” e “No Wiri Wiri”, guadagnandosi una vasta popolarità e il riconoscimento della scena musicale urbana. La collaborazione con artisti di fama internazionale come Bad Bunny, Farruko e Nicky Jam ha ulteriormente ampliato ulteriormente il suo repertorio musicale e rafforzato la sua presenza nella scena internazionale. Con album acclamati dalla critica come “El hombre”, “Sabiduría” e “Sagitario”, El Alfa ha consolidato il suo successo a livello mondiale. Uno dei suoi brani più celebri, “Gogo Dance”, è diventato virale su piattaforme come TikTok, conferendo a El Alfa il titolo di Re di TikTok e accumulando milioni di visualizzazioni su YouTube. Questo ampio consenso ha portato a numerose nomination ai premi e le sue elettrizzanti esibizioni dal vivo hanno conquistato il pubblico della sua nativa Repubblica Dominicana. Attualmente acclamato come il Re del Dembow su scala internazionale, El Alfa ha da poco annunciato un tour di concerti in collaborazione con Loud and Live, che toccherà le principali città degli Stati Uniti come Houston, Los Angeles, Boston, Washington DC, Miami, Ft. Myers e Orlando. La sua musica e il suo stile unico continuano a lasciare un’impronta nell’industria musicale, consolidando il suo status di artista rispettato e conquistando i cuori dei fan di tutto il mondo.

BECKY G

Becky G è una cantante, cantautrice, attrice, imprenditrice e attivista multiplatino che ha dimostrato di essere una delle artiste più influenti della sua generazione. Con oltre 28 miliardi di stream globali in carriera, la cinque volte candidata ai Latin GRAMMY ha vinto innumerevoli e ambiti premi come American Music Awards, E! People’s Choice Awards, Latin American Music Awards e Premios Juventud. La sua versatilità artistica si estende anche al mondo dello schermo, con un ruolo da protagonista nell’iconico film “Power Rangers”, apparizioni come guest-star nella serie “Empire” della FOX TV (vincitrice di un-Emmy), e la voce prestata a Khaji-Da nel film live-action “Blue Beetle”, il primo della DC con un supereroe latino. Nel 2024, Becky G ha incantato il pubblico degli Oscar con la performance della canzone “The Fire Inside”, nominata per l’Oscar. Il suo ultimo album, “ESQUINAS”, fonde le sue radici messicano-americane con il suo inconfondibile stile. Con oltre 987 milioni di streaming, “ESQUINAS” ha scalato le classifiche, raggiungendo il terzo posto degli album regionali messicani e la Top 10 nella classifica dei Top Latin Albums.