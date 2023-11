Margot Robbie parla di un “Barbie 2” e Scott Derrickson spiega perchè “Barbie” è un film da Oscar

Barbie, il blockbuster da 1 miliardo e 442 milioni di dollari della regista Greta Gerwig, ha messo d’accordo pubblico e critica, tranne qualche improbabile voce fuori dal coro. Una volta superata la”sbornia” da box-office, lo studio ha iniziato a pensare ad un potenziale Barbie 2 che però non sembra cosa agevole da realizzare.

Durante questo periodo ognuno ha dato la sua opinione sul perché “Barbie” dovrebbe fruire di un sequel o sul perché invece non si dovrebbe provare a bissare un successo di tale portata. C’è stato anche chi, come il regista specialista in horror Scott Derrickson (Doctor Strange, Sinister, The Black Phone) è andato oltre, e ha voluto spiegare perché secondo lui “Barbie” dovrebbe vincere l’Oscar al miglior film.

Derrickson, un fan entusiasta del film di Greta Gewig, durante un’ospitata al podcast The Discourse ha spiegato perché “Barbie” è un film da Oscar.

Penso che Barbie sia il miglior film che ho visto quest’anno – beh, forse non è vero; Ho visto questo film horror, When Evil Lurks al Fantastic Fest, ma Barbie e When Evil Lurks sono i miei due film preferiti dell’anno, e non potrebbero essere più distanti l’uno dall’altro. Barbie è un buon esempio di I.P. populista. che è stato trattato con vera brillantezza. È un film straordinario a tutti i livelli. Penso che probabilmente dovrebbe vincere il premio come miglior film; la scrittura è così brillante, intelligente e sovversiva, la recitazione è straordinaria ed è così divertente, è artistico nelle sue immagini, nel suo stile, è semplicemente un film fantastico.





Margot Robbie, la Barbie titolare del film, che in tempi non sospetti anticipò incassi e successo del film, pare non pensi affatto ad un “Barbie 2” con un eventuale proseguo della storia, come ha spiegato al sito A.P. Entertainment:



Penso che abbiamo messo tutto in questo film. Non l’abbiamo costruito per essere una trilogia o qualcosa del genere. Era come se Greta avesse messo tutto in questo film, quindi non riesco a immaginare come potrebbe essere il prossimo. Direi che la cosa più importante per me è che i film originali possono ancora avere grande successo al botteghino. Non devono essere per forza un sequel, un prequel o un remake. Potrebbero essere qualcosa si totalmente originale ed essere comunque grandi visto anche il grande budget investito per realizzarli. E solo perché c’è una protagonista femminile non significa non raggiungere tutti gli obiettivi, il che, credo, è un’idea sbagliata che molte persone hanno ancora. Quindi è davvero importante che Barbie abbia fatto bene. Per quanto sia bello, è anche molto importante che vada bene così che le persone possano, in futuro, avere grandi idee originali e avere il budget necessario per realizzarle nel modo giusto.