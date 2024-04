John Jackson Miller, scrittore di fantascienza e autore di fumetti noto soprattutto per romanzi di Star Wars come “Kenobi”, sta attualmente scrivendo un romanzo sequel del leggendario film Batman di Tim Burton del 1989.

John Jackson Miller, scrittore di fantascienza e autore di fumetti noto soprattutto per aver contribuito con diversi romanzi dall'universo di Star Wars, il più recente è "The Living Force", sta attualmente scrivendo un libro ambientato a Gotham City. Questa nuova storia intitolata Batman: Resurrection, è la continuazione del leggendario film Batman di Tim Burton del 1989.

Miller ha rilasciato una dichiarazione sul nuovo romanzo in un’intervista con io9:

Ci sono progetti da sogno, e poi ci sono progetti che non avresti mai immaginato fossero possibili. Questo è quest’ultimo. Le persone mi chiedono sempre in quale mondo vorrei avere la possibilità di scrivere; Non ho mai nominato la versione di Burton di Batman perché non avrei mai immaginato che potesse accadere. Ma l’editore di [PRH] Tom Hoeler ha trovato un modo.

“Batman: Resurrection” seguirà direttamente gli eventi successivi al film del 1989, in modo simile alla miniserie “Batman ’89” della DC Comics. Dopo la morte del Joker, Batman è impegnato a tempo pieno a vigilare su Gotham City e si accorge che i danni lasciati dal Principe Pagliaccio del Crimine lo impegneranno a tempo pieno, e dovranno essere affrontati nella doppia veste di vigilante mascherato e milionario filantropo. Sempre vigile, Batman combatte ciò che resta della banda del Joker, e mentre il suo desiderio di salvare Gotham si fa ossessione e il crimine dilaga, Batman inizia a chiedersi se il suo più grande nemico potrebbe essere sopravvissuto al loro fatidico incontro.

Miller ha continuato aggiungendo:

Mentre i fumetti DC Batman ’89 sono ambientati dopo i film di Tim Burton, ho scelto di fare Batman: Resurrection un romanzo sequel diretto [del film del 1989], intendendo con personaggi che vanno da Vicki Vale e Alexander Knox a Max Shreck e Selina Kyle da Batman Returns possono apparire nel libro. Batman ha plasmato lo scrittore che sono. L’ho visto al cinema 12 volte. L’ho recensito per il mio giornale universitario e ne ho scritto spesso su riviste di fumetti, incluso un saggio sulla colonna sonora Warner Bros. Records di Prince. Scrivere Batman: Resurrection è stato come riunirsi con vecchi amici”.

John Jackson Miller è l’autore bestseller del New York Times Star Wars: Kenobi, vincitore dello Scribe Award, nonché di Star Wars: The Living Force, Star Wars: Una nuova alba, Star Wars: Lost Tribe of the Sith e la serie a fumetti Cavalieri della Vecchia Repubblica ambientata nell’universo espanso. Inoltre Miller ha scritto anche per i franchise di Halo, Mass Effect e Star Trek in particolare per le serie tv più recenti: Star Trek: Discovery: Die Standing (2020), Star Trek: Picard: Rogue Elements (2021) e Star Trek: Strange New Worlds: The High Country (2023).

Batman:Resurrection – Il romanzo

Dopo la morte del Joker, Batman e Gotham City affrontano una nuova misteriosa minaccia in questo sequel diretto dell’iconico Batman di Tim Burton. Il Joker è morto, ma non dimenticato. Gotham City è salva, ma non è ancora sicura. Di notte, il nuovo simbolo di speranza, Batman, continua la sua lotta per proteggere gli innocenti e i potenti. Di giorno, il suo alter ego, Bruce Wayne, si chiede se un giorno potrebbe esserci un futuro oltre a nascondersi sui tetti della città o nelle cavernose sale del suo maestoso maniero insieme al sempre devoto Alfred Pennyworth. Ma anche dopo la morte, l’impronta del Principe Pagliaccio del Crimine può essere vista non solo sul marciapiede. I resti della banda del Joker stanno guidando alcuni aspiranti affascinati dalla sua bizzarra mistica in una campagna di incendi dolosi che minaccia la città, oltre che servire avidi opportunisti, incluso il miliardario Max Shreck. E i sopravvissuti all’esposizione all’arma chimica del Joker, Smylex, continuano ad affollare l’ospedale principale di Gotham City. Per sedare il caos, Batman ha bisogno di qualcosa di più del suo mantello e della sua cintura multiuso ben fornita. Bruce Wayne è costretto ad entrare in azione, avviando una collaborazione con uno scienziato carismatico per aiutare a risolvere la crisi sanitaria. Ma mentre lavora sia nell’ombra che nella luce, Bruce si ritrova coinvolto più che mai nel tumulto di Gotham City, alimentando la sua ossessione di salvare la città, un’ossessione che ha già creato un muro tra lui e Vicki Vale. Il fedele Alfred, che sperava che gli sforzi di Bruce nei panni di Batman potessero aiutarlo a trovare una conclusione, scopre che accade il contrario. Gli incubi iniziano a spingere Bruce a porre nuove domande sugli eventi culminanti nella cattedrale, e le indagini del commissario Gordon e del giornalista Alexander Knox sugli incendi dolosi non fanno altro che amplificare le sue preoccupazioni. Dopo aver detto alla gente di Gotham City che si erano guadagnati un periodo di riposo dal crimine, Batman scopre che le forze del male stanno diventando sempre più organizzate e orchestrate da una mano sinistra dietro le quinte. Il più grande detective del mondo deve risolvere il mistero più grande di tutti: il Joker potrebbe in qualche modo essere sopravvissuto? E potrebbe ancora avere l’ultima risata contro la gente di Gotham City?

“Batman: Resurrection” uscirà negli Stati Uniti il 15 ottobre.