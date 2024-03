Beetlejuice 2: Prime immagini ufficiali del cast e nuovi dettagli del film di Tim Burton

Beetlejuice 2 di Tim Burton è in post-produzione e sono state pubblicate online due nuove immagini ufficiali del sequel di Tim Burton che arriverà nei cinema il 6 settembre 2024.

La trama ufficiale: Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano nella piccola città di Winter River, nel Vermont. L’empatica paranormale, Lydia Deetz, inizia a vedere il demone lascivo Beetlejuice, che la perseguitava da adolescente. I suoi piani per sposare finalmente Lydia diventano ancora più urgenti quando la moglie morta torna in vita e inizia a braccarlo nell’aldilà. Nel frattempo, la figlia adolescente di Lydia intraprende una storia d’amore con un adolescente del posto.

La prima foto vede Michael Keaton nei panni di Beetlejuice, con indosso il classico costume di scena a strisce bianche e nere. L’altra foto mostra Catherine O’Hara nei panni di Delia, Jenna Ortega nei panni di Astrid, Winona Ryder torna come Lydia e Justin Theroux nei panni di Rory.

Burton ha anche parlato del film con EW e, riguardo alla storia ha rivelato: “Il sequel riprende decenni dopo con una morte in famiglia. Questo è tutto ciò che dirò. Succede qualcosa che mette in moto le cose.”

Qualcuno ha ipotizzati che il lutto in famiglia riguarda il padre di Lydia, Charles Deetz (Jeffrey Jones), ma Burton non si è sbilanciato e ha risposto con un laconico “Vedremo”.

Burton ha anche parlato del ritorno di Keaton, descrivendo il rivederlo nell’iconico costume di Beetlejuice come “una strana esperienza extracorporea. E’ semplicemente tornato a calarsi nel ruolo. È stato un po’ spaventoso per qualcuno che forse non era era eccessivamente interessato a farlo. È stata una cosa così bella per me vedere tutto il cast, ma lui, una specie di possessione demoniaca, è tornato subito al lavoro.”

Beetlejuice 2 – La prima immagine ufficiale

First look at Michael Keaton as Beetlejuice in ‘BEETLEJUICE 2’ In theaters on September 6. pic.twitter.com/veiCXMUI8o — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 20, 2024

Il regista ha continuato parlando di alcune delle idee che sono state discusse e considerate per “Beetlejuice 2” nel corso degli anni: “Abbiamo parlato di molte cose diverse, questo è successo all’inizio quando stavamo andando, Beetlejuice e la casa stregata, Beetlejuice va nel West, qualunque cosa. Sono venute fuori un sacco di cose”.

La cosa che ha spinto Burton a realizzare “Beetlejuice 2” è che riunisce tre generazioni di donne Deetz: la Lydia di Ryder , la Delia di O’Hara e la Astrid di Ortega. Il regista ha detto: “Mi sono così identificato con il personaggio di Lydia, ma poi arrivi a tutti questi anni dopo, e intraprendi il tuo viaggio, passando da adolescente cool ad patetica adulta, avanti e indietro. Questo lo ha reso emozionante e dato una base. Quindi questa è stata la cosa che mi ha davvero coinvolto. ”

Il film vede protagonisti anche Monica Bellucci nel ruolo della moglie di Beetlejuice e Willem Dafoe, una star di film d’azione di serie B defunto che diventa un agente di polizia nell’Aldilà.

Beetlejuice 2 – La seconda immagine ufficiale

Dichiarazioni e interviste

Michael Keaton ha parlato con People dell’approccio “vecchia scuola” applicato al film:

L’unica cosa che io e lui abbiamo deciso presto, presto, fin dall’inizio, è che se mai l’avessimo fatta di nuovo, non ero assolutamente interessato a fare qualcosa in cui non ci fosse troppa tecnologia. Doveva sembrare realizzato con effetti pratici. Ciò che lo rendeva divertente era guardare qualcuno nell’angolo che ti teneva in mano qualcosa, guardare tutti nella stanza rimpicciolita e dire: ‘Quelle sono persone lì sotto, che gestiscono queste cose, cercando di farlo al meglio.’ Quando riesci a farlo di nuovo dopo anni passati davanti a uno schermo gigante, fingendo che qualcuno sia di fronte a te, è semplicemente enormemente divertente.

Jenna Ortega protagonista della serie tv Mercoledì ispirata all’iconica Famiglia addams nel film interpreta la figlia della Lydia Deetz di Winona Ryder che riprende il ruolo interpretato nel classico di culto del 1988. Ortega ha detto a Vanity Fair:

Non so quanto mi è permesso dire, ma sono la figlia di Lydia Deetz, quindi lo rivelerò.È strana, ma in un modo diverso e non nel modo in cui penseresti, direi. Il rapporto tra Lydia (Ryder) e Astrid, il mio personaggio, è molto importante.Ed è anche molto strano perché è necessario recuperare e mettere insieme i pezzi di quello che è successo nella vita di Lydia da allora; il che è bello, penso, per chiunque ami il personaggio e sia entusiasta nel rivederla. Ortega ha aggiunto che portare l’estetica goth del franchise di Beetlejuice ad un pubblico più giovane nel 2024 è parte del motivo per cui “era entusiasta che lo stessero riproponendo…Sento che gli studios cinematografici al giorno d’oggi, ovviamente vogliono che le persone vadano al cinema e che per farlo si debbano fare reboot o sequel o cose del genere per coinvolgere le persone, ma riportare indietro ‘Beetlejuice’ – tra tutte le storie – è così bello perché le persone hanno bisogno di rivisitare di nuovo storie strane, bizzarre e inquietanti. Dobbiamo introdurre la generazione più giovane che è sempre al telefono a nuove idee artistiche e creative. Più diventi strano, più persone riuscirai a coinvolgere, penso che probabilmente farà molto per il cinema in generale.

Michael Keaton parlando con MovieWeb si è detto entusiasta del sequel ed è certo che i fan lo adoreranno:

È molto buono. E bellissimo. Bello, sai, intendo fisicamente. Sai cosa intendo? L’altro era così divertente ed emozionante visivamente. È tutto questo, ma qua e là è davvero bello ed emozionante. Non ero pronto per quello sai. Sì, è fantastico. È fantastico e il cast, voglio dire, Catherine [O’Hara], se pensavi che fosse divertente l’ultima volta, raddoppia le tue aspettative. È così divertente e poi Justin Theroux, voglio dire, ma ti rendi conto! La gente continua a chiedermelo e io continuo a dire la stessa cosa ” E’ davvero divertente”. Mi sono davvero divertito molto in “I poliziotti di riserva” con Will e quei ragazzi. Adam McKay. “Beetlejuice 2” è proprio in quello stile, sai, proprio in quel mondo, ma non puoi paragonare “Beetlejuice” a niente perché è unico ed è come una piccola opera d’arte, capisci cosa intendo. È quasi come se volessi prenderlo, metterlo in un piccolo museo e semplicemente, non c’è niente di simile, quindi rifarlo è stato un po’, Immagino che fosse intimidatorio o che fossi nervoso al riguardo, ma volevo farlo molto tempo fa. Ho pensato: “Penso che forse dovremmo fare un altro tentativo”, e poi l’idea è semplicemente svanita. Nessuno Sembrava davvero entusiasta, o semplicemente non lo sapevano, quindi ho perso interesse, ma poi ha iniziato a ripresentarsi e Tim e io abbiamo parlato nel corso degli anni se mai l’avremmo fatto, e in che modo? Ma è davvero divertente e l’ho visto adesso, lo rivedrò dopo un paio di piccole modifiche in sala di montaggio e posso dire con certezza che è fantastico.

Alfred Gough e Miles Millar (Mercoledì e Smallville) hanno scritto la sceneggiatura che ha incluso una bozza precedente di Seth Grahame-Smith e David Katzenberg. Anche Katzenberg e Grahame-Smith sono a bordo come produttori. Danny Elfman torna a comporre la colonna sonora.